Đức: Thiếu niên nhắm bắn Vua Thái bằng súng hơi

Thái Tử Maha Vajiralongkorn từng đạp xe ở Bangkok năm 2015, trước khi lên làm vua. (Getty Images)



Trước đây khi còn trai tráng, vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn sống phần lớn thời gian ở Đức. Trong chuyến trở lại Đức lần này, ông đã bị hai em trai 13 và 14 tuổi,nhắm bắn bằng súng hơi từ một cửa sổ trong khu nhà của thị trấn Erding, gần phi trường quốc tế Munich. Lúc đó vua Thái Lan và các vệ sĩ đang đạp xe lúc hoàng hôn thì vụ bắn xảy ra. Rất may không ai bị thương.

Năm nay 64 tuổi, vua Vajiralongkorn lên kế nhiệm vua cha trong năm 2016. Thomas Rauscher, phát ngôn viên văn phòng công tố Đức, nói, “Hiện chưa rõ liệu nhà vua có bị trúng đạn hay không, chúng tôi chỉ biết ông ấy là một trong các người đang đi xe đạp thì bị nhắm bắn. Cũng chưa rõ hai hung thủ đã bắn ra bao nhiêu phát.”

Em trai 14 tuổi đã bị cảnh sát thẩm vấn, dù nhà vua ngỏ ý không muốn truy tố các thủ phạm nhỏ tuổi. Chính các vệ sĩ đã gọi báo cho cảnh sát Đức biết về vụ này.

Trung Hoa: Hội ăn thịt chó vẫn tiếp diễn

Hàng năm khi bắt đầu vào hè, tại thành phố Yulin, tỉnh Quảng Tây vẫn có đại hội ăn thịt chó tên là “The Lychee and Dog Meat Festival.” Sau khi bị nhiều chỉ trích, và vì muốn thu hút thêm du khách ngoại quốc, có tin đồn đãi trước đó là trong năm nay, chính quyền Yulin sẽ ra lệnh cấm lễ hội này. Nhưng đại hội vẫn diễn ra các viên chức thành phố nói “sẽ không cấm.”

Hôm thứ Tư có tin là thịt chó được thấy treo bán ở chợ Dongkou, vốn là khu chợ lớn nhất của Yulin. Thậm chí một nhà tranh đấu cho hay cảnh sát đã chận bà lại không cho vào chợ Dashichang, vì bà nghe nói có cả chó còn sống được bán ở đây để người ta mua về mổ thịt. Ăn thịt chó đã phổ biến ở Trung Hoa, Đại Hàn, và Việt Nam. Dân ăn thịt chó còn cho là vào mùa hè nóng nực thì ăn món này để “giải nhiệt.”

Gia đình không cho giảo nghiệm xác Otto Warmbier

Sinh viên Otto Warmbier có cơ thể tàn phế đến nỗi đã từ trần, sau khi được Bắc Hàn trả tự do cho về nước. Nguyên nhân gây chết thanh niên này sẽ là một bí ẩn lâu dài, vì gia đình của anh đã từ chối không cho phép các bác sĩ tiến hành mổ giám nghiệm tử thi, theo tin từ văn phòng điều tra những cái chết bí ẩn của quận hạt Hamilton thuộc Ohio cho hay.

Thân nhân của anh chỉ cho phép các giám y sĩ “quan sát từ bên ngoài” mà thôi. Phát ngôn viên phòng giảo nghiệm cho biết, “Hiện chúng tôi không có kết luận nào về nguyên nhân gây ra cái chết cho Warmbier, dù chúng tôi đã có những tiếp xúc với nhiều giới, kể cả các bác sĩ chăm sóc cho anh tại bệnh viện Cincinnati Medical Center lẫn toán chuyên viên y tế tháp tùng anh trên chuyến bay về nước.”

Cha của anh là ông Fred Warmbier nói “chế độ Bình Nhưỡng xem con tôi là tù bình và đã hành hạ khủng bố nó hết mức trong thời gian nó bị giam cầm.”

Hoa Kỳ hối thúc Trung Quốc về Bắc Hàn

Chính phủ Hoa Kỳ hối thúc Bắc Kinh cần phải gây áp lực mạnh hơn đối với các công ty Trung Quốc đang làm ăn với Bắc Hàn, sau khi Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo Trung Quốc “không làm đủ mạnh” để gây áp lực.

Bầu không khí bực tức Bình Nhưỡng ở Hoa Thịnh Đốn đang dâng cao sau cái chết của anh sinh viên Otto Warmbier gây xúc động mạnh trong dư luận Mỹ. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hối thúc Tổng Thống Trump phải có biện pháp mạnh tay hơn đối với Bắc Hàn sau vụ này.

Trước đây ông Trump từng “khen ngợi” chủ tịch Tập Cận Bình có hứa sẽ can thiệp với nhà cầm quyền Bình Nhưỡng, nhưng cho đến nay, két quả thể hiện hầu như không có, dù Bắc Hàn không tiến hành thử nghiệm bom nguyên tử nữa, nhưng liên tục bắn thử nhiều loại hỏa tiễn, khiến Hoa Kỳ lo ngại.

Con rể Trump đến Do Thái

Cố vấn Jared Kushner đã đến Trung Đông hôm thứ Tư với nhiệm vụ phục hồi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã bị đình lại khá lâu. Nhưng trước khi gặp Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, Kushner đã đến thăm gia đình cô Hadas Malka, một cảnh sát viên Israel bị hạ sát gần cổ thành của Jerusalem hôm thứ Sáu.

Trước đây cùng với ông Jason Greenbalt, đặc sứ của Tổng Thống Trump về các vấn đề đối ngoại, Kushner đã tháp tùng ông Trump trong chuyến xuất ngoại đầu tiên sang Trung Đông và có đến thăm Jerusalem.

Vào chiều thứ Tư, Kushner, người gốc Do Thái, cùng phái đoàn Hoa Kỳ gặp Tổng Thống Mahmoud Abbas của Palestine ở thành phố Ramallah ở Tây Ngạn. Năm nay mới 36 tuổi, con rể Tổng Thống Mỹ sẽ thực hiện sứ mạng do bố vợ kỳ vọng là đạt một thỏa hiệp làm nền móng cho hòa bình trường cửu ở Trung Đông. Đã 50 năm trôi qua khi “cuộc chiến 6 ngày” năm 1967 ở Trung Đông diễn ra, với hậu quả là quân đội Israel chiếm đóng Tây Ngạn, phía đông thành phố Jerusalem và Dải Gaza.

Bỉ: Tránh được khủng bố lớn

Vụ tấn công khủng bố đã có thể gây hậu quả lớn về nhân mạng ở thủ đô Brussels, sau khi các binh sĩ Bỉ bắn chết một người gốc Marocco tại nhà ga Brussels Central Station. Mức độ báo động khẩn cấp ở Bỉ vẫn được duy trì sau vụ tấn công bất thành.

Hung thủ được nhận dạng tên Oussama Zariouh, 36 tuổi, gốc gác từ Marocco, cư dân của quận hạt Molenbeek của thủ đô Brussels, nổi tiếng trong giới cảnh sát Bỉ vì bị tình nghi là nơi trú ngụ của bọn khủng bố. Zariouh không nằm trong danh sách bị theo dõi gắt gao của cảnh sát Bỉ, nhưng lại mang theo hành lý chứa nhiều đinh nhọn và bình khí đốt vào lúc hơn 8 giờ tối qua ở Brussels.

Sau khi hô to “Thượng đế vĩ đại” bằng tiếng Ả Rập, sát thủ toan hành động thì bị các binh sĩ Bỉ bắn chết. Ông Eric Van Der Sypt, Công tố viên trưởng của Bỉ, cho hay, “Rõ ràng là hung thủ muốn gây sát thương càng nhiều càng tốt, đã xảy ra hai vụ nổ nhỏ nhưng may mắn không ai bị thương.”

Địa Cầu sẽ bị hủy diệt do thiên thạch?

Nhân loại có thể sẽ chịu chung số phận như các loài khủng long trước đây, khi một thiên thạch khổng lồ lao vào Trái Đất. Vấn đề không phải là “nếu” mà là “khi nào” chuyện này xảy ra, theo lời giáo sư vật lý vũ trụ Alan Fitzsimmons của đại học Queen University ở Belfast, Bắc Ái Nhĩ Lan cho hay.

Ông nói, “Có trên 1,800 vật thể rất nguy hiểm được các khoa học gia khám phá đang đe dọa chúng ta, nhưng con số sẽ còn tăng thêm sau này.”

Vào ngày 30 tháng 6, 1908, một thiên thạch nhỏ đã phát nổ kinh hồn trên vùng thảo nguyên Tunguska của Siberia thuộc Nga, tàn phá mọi hình thái sống trong phạm vi 800 dặm vuông, nhưng rất may mắn hầu như không ai thương vong trong vụ này được ghi nhận.

Giáo sư Fitzsimmons cảnh báo là “thiên thạch kiểu như Tunguska sẽ đánh chúng ta rất bất ngờ, dù khoa học kỹ thuật đã có cải tiến để phát giác ra chúng.”

Tháng 12 năm 2016, nhà khoa học của NASA Joseph Nuth cũng nói “nhân loại có vẻ chưa sẵn sàng đối phó với loại thảm họa từ không gian.”