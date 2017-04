Đức trao giải Nhân Quyền 2017 cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài

Ông Nguyễn Văn Đài gặp Nghị Sĩ John McCain nhân dịp ông McCain đến Hà Nội.



BÁ LINH - Thêm một người Việt được trao giải quốc tế công nhận cuộc tranh đấu trong ôn hòa của họ cho nhân quyền và công lý tại Việt Nam, trong lúc họ đang bị giam trong nhà tù của Cộng Sản Việt Nam. Người mới nhất là Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Ông được Liên Đoàn Thẩm Phán Đức trao giải Nhân quyền 2017. Trong tuần qua, cô blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công nhận là một trong 13 phụ nữ can đảm nhất thế giới, vì nỗ lực tranh đấu cho công lý, bảo vệ môi trường tại Việt Nam.



Ông Nguyễn Văn Đài là người Việt Nam đầu tiên được trao giải của Liên Đoàn Thẩm Phán Đức. Giải sẽ được trao vào ngày thứ Tư, 5 tháng Tư, tại thành phố Weimar, ở miền Đông nước Đức. Vì ông Đài đang bị giam tại Việt Nam, chưa ai biết người nào sẽ đại diện ông để nhận giải này.



Giải Deutscher Richterbund được trao cách hai năm một lần, nhằm tôn vinh các thẩm phán, công tố viên, luật sư trên toàn thế giới, những người hành nghề luật trong hoàn cảnh chính trị khó khăn, thách thức đàn áp và có những đóng góp trong việc thực thi quyền con người.



Vào ngày thứ Bảy, 1 tháng Tư vừa qua, bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Đài cùng một số người bạn đi thăm nuôi ông tại trại tạm giam B14 của Bộ Công An.



Tuy vậy, bà chỉ được gửi đồ tiếp tế chứ chưa được gặp mặt chồng.

Tháng 12 năm 2015, luật sư Đài bị bắt sau khi ông nói chuyện về hiến pháp và các quyền con người cơ bản trước khoảng 70 người tại nhà của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian sau đó, bà Vũ Minh Khánh đã ra hải ngoại để vận động các chính phủ, cộng đồng người Việt và hội đoàn giúp cho chồng bà được trả tự do.



Luật sư Đài từng bị tù giam bốn năm và mãn hạn tù ngày 6 tháng 3, 2011 vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước.



Ông cũng bị quản chế bốn năm trong vụ án mà ông và một cộng sự, luật sư Lê Thị Công Nhân, bị bắt vào ngày 6 tháng 3, 2007.



Ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thị Công Nhân trước khi bị bắt là hai nhân vật đấu tranh, thành viên chủ chốt của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, một đảng chính trị không được công nhận ở trong nước.

Họ cũng tham gia phong trào đòi dân chủ có tên Khối 8406.



Ông Nguyễn Văn Đài là một trong số tám nhà đối kháng Việt Nam được một tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ Human Rights Watch trao tặng giải thưởng vào năm 2007.



Sau khi ra tù, luật sư Đài tiếp tục lên tiếng kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam.

Trang thông tin của phủ Tổng Thống Đức Frank-Walter Steimeier cho biết một cuộc gặp gỡ với người đại diện của Luật sư Nguyễn Văn Đài đã được lên lịch vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Tư tại Dinh Tổng Thống ở thủ đô Berlin.



Dự kiến tại buổi lễ trao giải, nữ dân biểu quốc hội liên bang Đức Marie-Luise Dott sẽ vinh danh Luật sư Nguyễn Văn Đài. Bà Marie-Luise Dott là dân biểu đã nhận đỡ đầu cho Luật sư Nguyễn Văn Đài từ cuối tháng Hai 2016 theo một chương trình của Quốc Hội Liên Bang Đức.



Theo trang web của nữ Dân Biểu Marie-Luise Dott, bà cùng phái đoàn Nghị Sĩ Liên Minh Dân Chủ/Xã Hội Thiên Chúa Giáo Đức (CDU/CSU) đã gặp Luật sư Nguyễn Văn Đài và hai nhà hoạt động dân chủ khác của Việt Nam ở Hà Nội vào tháng 8, 2015.



VETO, một tổ chức của người Việt Nam tại Đức, cho biết vào tháng 10, 2016, dân biểu Marie-Luise Dott đã có sáng kiến soạn một thư ngỏ gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam với sự hỗ trợ của 73 dân biểu thuộc 14 quốc gia trên bốn lục địa, yêu cầu trả tự do cho Luật sư Đài.