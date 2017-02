Đức: Xe hơi lao vào người đi bộ

HEIDELBERG – Hôm thứ Bảy, một chiếc xe hơi đã lao vào người đi bộ ở Heidelberg, Đức khiến 3 người bị thương. Tài xế bị bắn bị thương ngay sau khi sự việc xảy ra. Cảnh sát chưa rõ đây có phải là một âm mưu khủng bố hay không. Nghi can có thể đã hành động một mình. Tài xế, đồng thời được cho là kẻ tấn công, có mang theo dao. Tên này đã bị bắn và tìm cách chạy khỏi hiện trường. Hắn đang ở trong bệnh viện và sẽ được canh giữ để cảnh sát thẩm vấn.Sự việc ở Heidelberg xảy ra trong bối cảnh lo ngại khủng bố trên toàn châu Âu tăng cao, và Thủ Tướng Đức Angela Markel đang hứng chịu nhiều chỉ trích do chính sách nhập cư quá dễ dãi. Tháng 12, 2016, một tay khủng bố gốc Tunisia đã lái xe tải lao vào một khu chợ Giáng sinh ngoài trời ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Trước đó, cũng một người gốc Tunisia đã lái xe tải 19 tấn lao vào đám đông tụ tập xem pháo hoa tại Nice, Pháp, khiến 86 người thiệt mạng trong ngày 14 tháng 7, 2016. Cuộc tấn công này được IS nhận trách nhiệm thực hiện.

Anh: Hàng ngàn cây cần sa trồng trong hầm tránh bom

WILTSHIRE – Cảnh sát Wiltshire County, Anh quốc,vừa phát hiện hàng ngàn cây cần sa, trị giá ước tính hơn 1 triệu bảng Anh, được trồng trong một hầm tránh bom hạt nhân, được xây dựng từ những năm 1980. Sáu người đàn ông, tuổi từ 15 đến 45, đã bị bắt sau cuộc bố ráp của cảnh sát vào một hầm trú ẩn hạt nhân dưới lòng đất, thuộc làng Chilmark, Wiltshire County, Anh quốc. Đây là căn cứ được xây dựng vào những năm 80 của thế kỷ trước, để làm nơi làm việc cũng như bảo vệ các viên chức chính phủ và địa phương, trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân.

Khu vực này bỏ hoang đã lâu, nhưng các kết cấu vẫn còn khá nguyên vẹn với những cánh cửa được thiết kế đặc biệt, có thể ngăn được ảnh hưởng của các vụ nổ hạt nhân. Nhà chức trách cho biết, cảnh sát đã phát hiện một vườn cần sa khổng lồ đang hoạt động bên trong căn hầm trú ẩn này. "Hầu hết các phòng trong đó đã được sửa thành nơi trồng cần sa với quy mô lớn. Chúng tôi còn tìm thấy rất nhiều dấu tích của các vụ thu hoạch trước đó. Gần như không thể đếm chính xác được có bao nhiêu cây ở bên trong, nhưng số lượng phải lên đến hàng ngàn cây. Chúng tôi ước tính giá trị của chúng lên tới hơn 1 triệu bảng," đại diện cảnh sát nói.

Malaysia có thể bắt nhà ngoại giao Bắc Hàn

KUALA LUMPUR – Nhà chức trách Malaysia hôm thứ Bảy cho biết, họ có thể sẽ phát lệnh bắt giữ đối với ông Hyon Kwang Song, người được cho là bí thư thứ hai của Đại sứ quán Bắc Hàn tại Malaysia, và bị nghi có liên quan đến vụ ông Kim Jong-nam bị ám sát ở Kuala Lumpur.

Ông Abdul Samah Mat, cảnh sát trưởng bang Selangor của Malaysia, cho biết, Malaysia sẽ phát lệnh bắt giữ đối với ông Hyon Kwang Song để thẩm vấn, nếu ông không tự nguyện hợp tác với cảnh sát Malaysia trong quá trình điều tra về cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Ông Samah nói, nhà ngoại giao Bắc Hàn được cho thêm thời gian để quyết định có trình diện cơ quan điều tra Malaysia hay không, trước khi cảnh sát địa phương có hành động tiếp theo. “Nếu ông ấy không trình diện theo đề nghị này, bước đi tiếp theo sẽ là tòa án sẽ phát lệnh bắt giữ.”

Hiện chưa rõ liệu ông Hyon có bị bắt hay không, bởi nhà chức trách Malaysia trước đó từng nói rằng ông này có quyền miễn trừ ngoại giao. Ông Hyon, 44 tuổi, là 1 trong 8 nghi can mang hộ chiếu Bắc Hàn bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. Theo cảnh sát Malaysia, ông Hyon và một nghi can nữa là nhân viên hãng hàng không quốc gia Bắc Hàn Air Koryo vẫn có mặt ở Malaysia sau vụ ông Kim Jong-nam.

Trung Quốc: Cháy khách sạn, 10 người thiệt mạng

GIANG TÂY – Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra sáng thứ Bảy tại một khách sạn vùng đông nam Trung Quốc, khiến nhiều nạn nhân bị kẹt bên trong. Đám cháy dữ dội tại một khách sạn ở thành phố Nam Xương, thủ phủ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc làm 10 người chết. Hình ảnh và video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khói bốc lên dày đặc từ tòa nhà cao tầng. Hàng chục xe cứu hỏa và nhiều nhân viên cứu nạn có mặt ở hiện trường.

Nhiều người bị mắc kẹt ở bên trong, bao gồm cả các công nhân đang tu sửa khách sạn. Một người đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 của khách sạn để thoát thân, và người này đã được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người liên quan và đang tiếp tục điều tra vụ cháy. Nguyên nhân hỏa hoạn được cho là do tia lửa từ máy cắt các vật liệu xây dựng. Các vụ cháy thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, bởi các quy định an toàn không được tuân thủ nghiêm ngặt, và cửa thoát hiểm thường bị chặn khi đám cháy xảy ra.

Nhật: Nên cho nhân viên nghỉ sớm thứ Sáu cuối tháng

TOKYO - Chính phủ Nhật Bản đang hối thúc các hãng xưởng cho nhân viên nghỉ sớm vào chiều thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng, trong một sáng kiến nhằm tăng chi tiêu tiêu dùng và giảm áp lực công việc. Chiến dịch cân bằng công việc và cuộc sống của chính phủ Nhật được khởi động tuần này, kêu gọi các chủ công ty cho nhân viên tan sở vào khoảng 3 giờ chiều ngày thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng. Sự kiện được gọi là Premium Friday.

Thủ tướng Shinzo Abe hôm thứ Sáu cũng áp dụng "Premium Friday,” khi rời văn phòng sau 3 giờ chiều một chút, và ngồi thiền tại một ngôi đền ở Tokyo cùng Bộ Trưởng Nông Nghiệp Yuji Yamamoto. Sau đó, ông tới Công viên Ueno, xem hòa nhạc và các phim ngắn.

Đây là nỗ lực mới nhất của Nhật nhằm giải quyết hai vấn đề: chi tiêu tiêu dùng trì trệ và làm việc quá sức dẫn đến cuộc khủng hoảng sức khỏe trên cả nước, được biết đến với tên gọi karoshi (chết vì làm việc quá sức). Nhiều sự kiện đặc biệt cũng được tổ chức ở trung tâm thủ đô Tokyo vào hôm thứ Sáu. Hãng du lịch lớn nhất Nhật Bản JTB thúc đẩy các tour du lịch bắt đầu vào ngày thứ Sáu. Các hãng bán lẻ và dịch vụ cũngchuẩn bị kỹ càng cho ngày này.