Đụng đại gia "nhôm," bà nhà báo bị cấm rời VN

ĐÀ NẴNG - Ký giả Dương Thị Hằng Nga đã bị cấm xuất cảnh, trong lúc công an đang điều tra đơn tố cáo của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là "Vũ Nhôm," về một số bài viết của nhà báo này.



Ngày thứ Ba, 31 tháng 10, Phan Hữu Minh - trưởng ban kiểm tra Hội Nhà Báo Việt Nam - nói với báo Tuổi Trẻ rằng hội đã gởi thư đến thành phố và công an Đà Nẵng để làm rõ lệnh cấm xuất cảnh bà Nga. Bà này hiện đang giữ vai trò trưởng văn phòng đại diện tạp chí Giao Thông Vận Tải khu vực miền Trung và Tây Nguyên.



Trước đó, ngày 13 tháng 9, Hội Nhà Báo nhận được đơn khiếu nại của bà Nga về việc bà làm thủ tục xuất cảnh đi Miến Điện tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn thì bị công an cửa khẩu lập biên bản không cho xuất cảnh.

Lý do được đưa ra là vì bà Nga thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của công an Đà Nẵng.

Bà Nga phẫn nộ vì trước đó không hề nhận được thông báo gì từ phía công an Đà Nẵng.



Trong đơn khiếu nại, bà Nga cho biết trong thời gian chăm sóc cha chồng đi mổ tại bệnh viện, bà thường xuyên bị công an triệu tập, thậm chí đưa người vào tận giường bệnh để xét hỏi bà.



Công an cho biết là họ nhận được đơn khiếu nại của ông Phan Văn Anh Vũ - chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng 79 - về việc bà Nga đã viết một số bài báo có nội dung xúc phạm quyền lợi hợp pháp của công ty, xúc phạm danh dự cá nhân ông.



Công an đã lập ban điều tra về những sự việc đã khiến ông Vũ khiếu nại. Vì đang điều tra, nên công an yêu cầu các cơ quan chức năng không cho bà Nga ra nước ngoài.



Công an cũng giải thích rằng vì cần giữ bí mật cho công tác điều tra nên cơ quan an ninh điều tra không thông báo cho bà Nga biết việc đề nghị cấm xuất cảnh.



Về khiếu nại của bà Nga rằng công an đã đưa người vào tận bệnh viện để xét hỏi, văn bản của công an giải thích "điều tra viên không tự tiện vào bệnh viện mà được bà Nga gọi điện thoại mời vào. Điều tra viên cũng chỉ thăm hỏi động viên người ốm chứ không phải xét hỏi như lời của bà Nga."



Hội Nhà Báo cho biết hội đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc và có biện pháp bảo vệ quyền lợi của hội viên.



Trong đơn gởi đến hội, bà Nga cho rằng đây là một vụ dân sự nhưng công an biến hành một vụ hình sự, gây ảnh hưởng đến quyền công dân và sự hành nghề báo chí của bà.

Phan Văn Anh Vũ là ai?

Trong thời gian qua, theo một bài viết của Facebooker Tuần Phương, thị trường địa ốc và quyền lực tại Đà Nẵng đã nằm trong tay đại gia Phan Văn Anh Vũ, tên thường gọi là Vũ Nhôm hay Mafia Vũ Nhôm.

Phan Văn Anh Vũ là chủ tịch HĐQT công ty Nova Bắc Nam 79 (có trụ sở tại quận 1, Sài Gòn). Vũ cũng là người đại diện pháp luật của công ty Xây Dựng Bắc Nam 79 (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ngoài ra Vũ Nhôm còn sở hữu 80% cổ phần của công ty Phú Gia Compound (thực chất đây là công ty Minh Hưng Phát tặng xe hơi cho bí thư Nguyễn Xuân Anh mà nay đã bị giáng chức).

Vũ Nhôm được đánh giá là người "có quan hệ rộng rãi với giới chức cao cấp ở Đà Nẵng." Ông ta chuyên "đẻ" ra các dự án và xin đất của nhà nước. Cách làm của Vũ Nhôm là sau khi được phê duyệt dự án, y lại sang nhượng để kiếm chác trên số tiền chênh lệch. Thậm chí những doanh nghiệp mới vào Đà Nẵng, nếu qua tay Vũ Nhôm sẽ được hứa hẹn nhiều thứ, nếu không thì dự án rất khó được xét duyệt.

Năm 2014 ông ta từng bị tố vì tội chiếm đoạt hơn $1.3 triệu Mỹ kim của Nguyễn Văn Tiến, 48 tuổi, giám đốc ông ty Đầu tư ATS. Vũ Nhôm cũng bị điều tra trong một vụ quản lý đất đai tại Đà Nẵng, gây thất thoát $130 triệu. Nhưng đến nay Vũ vẫn không hề sứt mẻ gì, vẫn có thế lực để bắt công an phải ban lệnh cấm nhà báo được rời Việt Nam.