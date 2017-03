Đừng để hạnh phúc bay đi khi có baby

Bài ĐOAN TRANG"Chúng tôi lập gia đình được hai năm. Người ta nói phải có con thì hai chúng tôi mới được hạnh phúc lâu dài. Rồi tôi mang thai, sanh ra một đứa con, nhưng kể từ đó, gia đình chúng tôi lại thường xuyên lục đục, chồng tôi than phiền về tôi. Chẳng lẽ chúng tôi đã sai khi quyết định có con?” cô Kim Hoàng, ở San Diego, California tâm sự.Có con là mất vợ sao? (Focusonthefamily.com)Rồi cô kể tiếp, “Chồng tôi không hiểu tại sao tôi quá mệt mỏi. Anh than phiền rằng tôi không chịu nướng bánh táo cho anh nữa. Anh tỏ ra bực bội mỗi khi đi làm về bước vào nhà thì thấy chỗ thì tã, nơi thì quần áo, có khi trên bàn ở phòng khách vẫn còn cái yếm ăn của con. Trời, sao anh không chịu hiểu rằng tôi chỉ có hai tay, hai chân. Nào là pha sữa, nấu đồ ăn, cho con ăn, tắm con, đến khi con ngủ thì tôi cũng đã rã rời, làm sao có thể dọn dẹp đồ đạc được.”Trong khi đó, người chồng – anh Minh Trần đưa ra lý do khiến anh hay bực bội. Anh nói, “Cô ấy hầu như không còn thời gian cho tôi, mà lúc nào cũng chỉ con, con và con. Ngay cả khi tôi muốn cô ấy đi cùng tôi dự một bữa tiệc của công ty, chỉ vài tiếng đồng hồ đi ra ngoài thôi mà, nhưng cô ấy cũng không chịu đem con gửi cho bà, sợ bé khóc, rồi sợ bà lơ đãng không chăm sóc kỹ con, lỡ xảy ra chuyện gì. Khi tôi muốn vợ chồng cùng nhau xem phim, cô ấy lại nhăn nhó, kêu đang mệt bở hơi tai, phim với ảnh gì! Bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi cảm thấy như mất vơ rồi.”Có thêm một thành viên trong gia đình quả là sẽ làm cuộc sống thay đổi, nhất là với những cặp vợ chồng trẻ như Kim Hoàng và Minh Trần. Tuy nhiều cặp vợ chồng khá nôn nóng để được lên chức làm bố, làm mẹ, nhưng khi đứa trẻ ra đời thì thời gian riêng của vợ chồng bị cắt giảm do người vợ phải chăm sóc cho con, trong khi chi phí để nuôi nấng đứa trẻ làm tăng chi tiêu trong gia đình.Nếu không chuẩn bị trước, những gì xảy đến khi xuất hiện thêm một thành viên mới, sẽ dễ làm cho quan hệ vợ chồng rất “dễ xa nhau.”Việc chăm sóc, nuôi dạy con cái không thể đổ hết cho người vợ, mà can một sự phối hợp lẫn nhau. Điều này đòi hỏi sự thông cảm, hiểu biết, yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho nhau.Có câu hỏi đặt ra: "Cuộc hôn nhân của bạn như thế nào trước khi có con?"Câu trả lời nhận được là: “Ồ, chúng tôi đang đấu tranh dữ lắm."Đúng vậy, không có chuyện gì là đơn giản cả. Đừng mong đợi một đứa trẻ ra đời là nguyên nhân chính làm cho cuộc hôn nhân một sớm một chiều trở nên tốt hơn. Nhưng đó không phải là lỗi của đứa trẻ, lỗi là của những ông bố, bà mẹ chưa biết cách sắp xếp cuộc sống, chưa thông cảm nhau, chưa biết yêu thương và hy sinh cho nhau.Trong khi đó, ở rất nhiều gia đình trẻ, việc có con khiến họ thêm hạnh phúc. Đôi khi con trẻ có thể “giữ chân” người bố, để những ông chồng khó lòng với bạn bè, mà ở nhà chơi với con. Đứa trẻ có thể “níu áo” bà mẹ, khiến những người vợ bớt đi những buổi shopping hoang phí.Nhưng muốn được như thế, đòi hỏi các cặp vợ chồng phải biết yêu thương, chia sẻ, và thực hành những điều sau đây:- Lập danh sách những điều bạn thích nhất trong cuộc hôn nhân của bạn trước khi có con. Sau đó hãy chia sẻ danh sách của bạn với người phối ngẫu, và thảo luận về những sở thích giống nhau.- Lập một danh sách năm điều bạn nghĩ rằng sẽ cải thiện cuộc hôn nhân của bạn ở giai đoạn làm cha mẹ. Đánh giá năm lựa chọn bằng cách đặt từ thực tế, không thực tế, rồi thảo luận về danh sách ấy với chồng/vợ bạn về những việc bạn có thể làm trong tuần.- Chia sẻ sách về nuôi dạy con. Cùng đọc chung với nhau và thảo luận về một điều bạn đã học được từ trong sách nuôi dạy con, hoặc từ Internet, bàn luận những cách có thể áp dụng trong trường hợp cụ thể của bạn.Thật ra, việc đọc sách, chia sẻ với nhau là trên lý thuyết, thực tế mới là quan trọng. Dưới đây là vài kinh nghiệm của các đôi vợ chồng trẻ giữ được hạnh phúc gia đình khi mới có em bé.Ngủ nghỉ khi có thời gian: Thường thì khi mới sinh em bé, các bà mẹ là người được nghỉ ở nhà chăm con còn các ông bố vẫn phải đi làm bình thường nên thường thì việc chăm sóc con cái nghiêng về phía người mẹ. Chính vì thế, các bà mẹ thường không có thời gian để ngủ đủ giấc. Điều này có thể khiến các bà mẹ mệt mỏi, hay cáu gắt. Việc cần làm bây giờ chỉ đơn giản là có một giấc ngủ ngon lành cho người mẹ. Bạn có thể nhờ tới sự giúp sức của ông bà hay chồng để có một vài tiếng nghỉ ngơi hoặc tranh thủ những lúc con ngủ để chợp mắt.Đừng khó chịu với quần áo bẩn và tã lót của con: Nhiều bà mẹ cảm thấy mệt mỏi khi vừa phải trông con, vừa phải làm việc nhà. Bạn có thể sử dụng máy giặt để giặt quần áo, thay vì làm hết bạn hãy nhờ chồng phơi quần áo giúp khi chàng có thời gian rỗi. Sử dụng bỉm cho trẻ em thay vì dùng quá nhiều tã lót.Đón nhận những lời khuyên: Điều này không có nghĩa là bạn chỉ nghe lời chồng, mẹ bạn là người có kinh nghiệm khi nuôi dạy con cái, bạn rất cần lắng nghe lời của họ. Tuy nhiên hãy chú ý tới điều kiện tài chính gia đình bạn, các công nghệ ở từng thời điểm để thực hiện nhé.“Chuyện ấy” vẫn luôn quan trọng: Tuy bạn luôn bận bịu với công việc chăm sóc con cái nhưng chàng cũng cần được bạn quan tâm. Khi các chuyên gia trò chuyện với nam giới và phụ nữ về tình dục, chị em có vẻ mơ hồ, không chắc chắn về thời điểm gần đây nhất họ “yêu.” Nam giới thì khác, luôn biết chính xác.Vì thế, “chuyện ấy” vẫn luôn là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống hôn nhân, nhất là đối với nam giới. Đây là điều bạn cần lưu ý.Buộc chồng phải có trách nhiệm với con cái: Là cha, dĩ nhiên chồng của bạn sẽ phải có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, người cha và người mẹ có những cách riêng để thể hiện nó. Bạn không nên ép chàng phải làm theo bạn mọi thứ ngay lập, nếu không bạn sẽ coi chàng là không có trách nhiệm. Đừng cố tạo ra sự mệt mỏi cho bản thân và chồng bạn. Hãy thoải mái, giúp chàng từ từ quen với việc chăm sóc con cái.Hãy luôn mỉm cười: Đừng bao giờ so đo với chồng việc bạn phải làm nhiều trong khi anh ấy lại chỉ phải đi làm ở ngoài. Bạn cũng có thể hiểu, chàng ngoài việc làm ở công ty, công sở, hãng, cũng phải chăm lo cho gia đình, đấy là lý do chàng thường về nhà sớm hơn chứ không phải đi uống bia với mấy người bạn. Thay vì “cằn nhằn” với chồng, bạn hãy nói chuyện nhẹ nhàng, mỉm cười và nhờ chàng giúp một tay. Chàng sẽ không thể từ chối nụ cười của bạn mà sẽ luôn sẵn sàng giúp bạn.Hãy luôn vui vẻ, lạc quan để gia đình luôn hạnh phúc bạn nhé.(Viết theo Focusonthefamily.com, Familylife.com)