Đụng độ Nghị Viên Tâm Nguyễn, Giám Đốc Phòng Thương Mại Mark Tiernan bị văng chức

Bà Văn Lê đang họp báo, trong lúc ông Mark Tiernan đứng chặn đường ông Tâm Nguyễn đang cầm bảng ở tuốt phía sau. (Mercury News)



SAN JOSE - Chuyện tranh cãi trong cộng đồng người Việt tại San Jose đã lôi kéo theo mấy vị trong Phòng Thương Mại Milpitas ở thành phố bên cạnh. Vụ tranh cãi này bắt đầu từ mấy tháng trước, và khá ồn ào, diễn ra xung quanh Nghị Viên Tâm Nguyễn của Thành Phố San Jose.



Sự việc bắt đầu sau khi thành phố thông qua nghị quyết cấm treo cờ đỏ của cộng sản Việt Nam trên các cột cờ tại San Jose vào đầu năm nay, 2017. Nghị quyết này do ông Tâm Nguyễn đệ trình. Chỉ một thời gian ngắn sau khi nghị quyết được thông qua, có hai nhà báo đã viết bài chỉ trích ông Tâm Nguyễn, cho là nghị quyết vẫn chưa đi xa đủ, và gợi ý rằng ông Tâm Nguyễn là cộng sản. Thế là Nghị Viên Tâm Nguyễn bèn nộp đơn kiện hai người này. Vụ kiện vẫn đang chờ ngày xét xử mặc dù có kiến nghị hủy bỏ đơn kiện.



Còn bà Lê Cẩm Vân là Ủy Viên Giáo Dục Học Khu East Side, thường được gọi là Vân Lê. Báo chí tiếng Anh địa phương cho biết bà Vân Lê là đối thủ chính trị của ông Tâm Nguyễn. Ông nghị viên có nói là bà ủy viên đã chống nghị quyết cấm treo cờ cộng sản. Bà Vân Lê cho rằng ông Tâm Nguyễn đã vu khống bà là cộng sản, và yêu cầu ông phải xin lỗi. Còn ông thì muốn tranh luận với bà trước công chúng.



Đến ngày thứ Ba vừa qua, 15 tháng Tám, bà Vân Lê đã tổ chức họp báo tại bãi cỏ trước Trung Tâm Cộng Đồng Việt-Mỹ ở đường Lucretia Ave., và từ cuộc họp này thì Phòng Thương Mại Milpitas bị dính líu.

Khi biết có buổi họp báo của là Vân Lê, ông Tâm Nguyễn đã xuất hiện ở phía sau lưng bà, tay cầm tấm bảng viết bằng tiếng Anh yêu cầu bà hãy tranh luận với ông. Buổi họp báo đã có ký giả của tờ San Jose Mercury News, bên cạnh các cơ sở truyền thông Việt ngữ.



Trong hình ảnh ghi nhận tại buổi họp báo, người ta thấy có một ông da trắng đứng cản đường ông Tâm Nguyễn. Hồi sau người ta mới biết ông này là Mark Tiernan, một người ủng hộ bà Vân Lê và cũng là tổng giám đốc (CEO) của Phòng Thương Mại Milpitas.



Hơn một tuần sau khi xảy ra vụ đứng cản đường, các nguồn tin cho biết vào ngày thứ Năm, 24 tháng Tám, ông Tierman đã bị Phòng Thương Mại yêu cầu từ chức. Các nguồn tin không nói rõ Phòng Thương Mại đã nêu lý do gì để bắt ông Tiernan phải bỏ chức lãnh đạo. Thế nhưng hầu như ai cũng đoán lời yêu cầu này xuất phát từ việc ông Mark Tiernan đã đụng độ với ông Tâm Nguyễn tại buổi họp báo của bà Vân Lê.

Nói chuyện với Internal Affairs (IA), một trang blog của nhật báo San Jose Mercury News, ông Tiernan không phủ nhận sự việc Phòng Thương Mại đã cách chức ông. Ông nói với IA rất vội vã trước khi cúp máy vào ngày thứ Năm, theo ghi nhận của IA, “Đây là chuyện giữa tôi và Hội Đồng Giám Đốc. Tôi không có ý kiến gì trong lúc này.”



Ông Tiernan từng là ủy viên kế hoạch của thành phố. Vào năm ngoái ông đã thất bại trong cuộc tranh cử giành chức nghị viên Hội Đồng Thành Phố Milpitas. Trong tháng Hai năm nay, ông được bầu chọn là tổng giám đốc CEO tạm thời của Phòng Thương Mại, và sau đó thì chính thức được chức này.

Về bà ủy viên giáo dục Vân Lê, tin đồn là bà sẽ tranh cử vào năm sau, để giành ghế nghị viên mà ông Tâm Nguyễn đang giữ.



Trước đây ông Tiernan đã làm việc trong ban tranh cử ủy viên của bà Vân Lê. Ông nói rằng ông xuất hiện trong buổi họp báo ngày 15 tháng Tám là trong vai trò một người bạn của bà Vân, chứ không phải trong bất cứ vai trò nào của Phòng Thương Mại.



Trong khi bà Vân Lê nói trước báo chí rằng ông Tâm Nguyễn đã vu khống bà là người ủng hộ chế độ cộng sản, thì ông Tâm Nguyễn bị ông Tiernan bám theo để chặn đường, không cho nghị viên đến gần bà Vân Lê với tấm bảng đòi tranh luận (debate). Hai ông đi lòng vòng sao đó đến nỗi va chạm nhau, đưa đến sự việc ông Tâm Nguyễn tố cáo ông Tiernan đã xô đẩy ông ra ngoài, và ông Tiernan thì nói ông Tâm Nguyễn đã cầm bảng đánh vào đầu ông.



Vì cho rằng mình có quyền cầm bảng chống đối tại buổi họp báo chiếu theo quyền tự do ngôn luận trong Hiến Pháp, Nghị Viên Tâm Nguyễn đã gọi cảnh sát đến can thiệp. Mấy ông cảnh sát có đến, đã phỏng vấn cả hai ông riêng biệt, và cuối cùng không viết giấy phạt.



Vụ đụng độ này cũng khiến cho anh Anthony Phan, người đang giữ chức Nghị Viên của Milpitas, phải lên tiếng thông báo rằng anh xin từ chức vai trò liên lạc viên giữa Hội Đồng Thành Phố và Phòng Thương Mại. Anh từ chức một ngày trước khi có tin ông Mark Tiernan bị cách chức. Anthony Phan là nghị viên gốc Việt đầu tiên của Milpitas.



Anthony Phan nói với IA, “Thật đáng tiếc là chuyện tranh chấp chính trị nhỏ nhen đã cản trở công việc quan trọng hơn của Phòng Thương Mại Milpitas dành cho cộng đồng kinh doanh của chúng ta. Khi thông báo quyết định từ chức liên lạc viên, tôi không có ý định muốn làm cho ông Mark (Tiernan) phải mất chức tổng giám đốc. Mặc dù bất đồng ý kiến với ông ta, tôi biết ông là người có cá tính mạnh mẽ và biết đề cao các giá trị.”



Anthony Phan có nói thêm rằng những người từng ủng hộ cá nhân anh và ông Tiernan trong cuộc tranh cử năm ngoái đã không hài lòng về việc ông Tiernan dính líu đến vụ Tâm Nguyễn và Vân Lê. Anh nói với IA rằng anh không muốn “bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi rất phức tạp ở San Jose.”



Khi được hỏi về việc Tiernan bị mất chức, Nghị Viên Tâm Nguyễn nói ông có hay tin nhưng không muốn dí mũi vào chuyện của phòng thương mại. “Tôi không có ý kiến về quyết định của họ. Tôi cũng từng không hề biết ông ấy là CEO của Phòng Thương Mại. Ông ta đã làm như một nhân viên bảo vệ được trả tiền, qua hành động uy hiếp và đe dọa tôi.”

Trước đó, ông Tiernan có nói về việc ông bị chỉ trích là can thiệp vào chuyện rắc rối ở San Jose. Ông không có ý định xen vào chuyện giữa ông Tâm và bà Vân. “Thế nhưng khi thấy một người bạn của tôi bị đe dọa, khi mà có người tìm cách uy hiếp và dọa nạt người ấy, thì tôi phải hành động.”