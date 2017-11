CẦN THƠ - Công an đã bắt Trần Ngọc Nguyên, 34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Lương Phan Nhựt Huy, 22 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và Nguyễn Hồng Khanh, 34 tuổi, ngụ phường 3, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lý do là ba người này đã dùng thuốc mê để cướp tài sản tại Cần Thơ và tỉnh lận cận. Nạn nhân là các nữ chủ quán cà phê, nhân viên quán nhậu có đeo nhiều vàng.

Thủ đoạn của kẻ cướp là làm quen với những phụ nữ này rồi rủ đi nhậu, hát karaoke. Chúng bỏ thuốc mê vào bia, rượu hay nước ngọt rồi đưa cho uống. Khi nạn nhân mê man, bọn chúng liền đưa vào khách sạn, nhà nghỉ để làm tình và cướp tài sản.

Sau nhiều tuần điều tra, tối thứ Năm, 23/11, công an theo dõi và bắt Nguyên, Huy và Khanh. Ba người này khai là họ phân công Nguyên là người dùng kìm để cắt vàng, mua thuốc mê rồi tán nhuyễn cho vào bọc nilon, đưa nạn nhân vào nhà nghỉ và lấy tài sản. Huy là người giữ thuốc mê giao cho Khanh và tạo cơ hội cho Khanh bỏ thuốc mê vào nước. Còn Khanh là người tìm nạn nhân.

Sạt lở cầu Kỳ Lam, hàng trăm dân lo sợ

QUẢNG NGÃI – Có tới 35 gia đình ở thôn Kỳ Lam đã ăn ngủ không yên vì mố cầu xa lộ Kỳ Lam bị sạt lở nặng do lũ lụt. Người dân xin được di tản hoặc chính quyền xây kè để bảo vệ dân, còn chủ đầu tư dự án xa lộ cao tốc thì cho hay đã nhiều lần làm việc với người dân và các cấp chính quyền nhưng không có lối ra.

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được khánh thành giai đoạn 1 đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ từ tháng 8/2017 nhưng khu vực mố A2 cầu Kỳ Lam, đoạn qua địa bàn thôn Kỳ Lam, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, bị sạt lở rất nghiêm trọng khiến người dân địa phương hết sức lo lắng.

Theo trình bày của một số hộ dân thôn Kỳ Lam, trước đây khi xây dựng cầu Kỳ Lam, người dân yêu cầu chủ đầu tư không làm mố cầu tại đây mà nên làm cầu vượt đến hết đoạn khu dân cư. Nhưng khi chủ đầu tư làm xong cầu Kỳ Lam thì những hộ dân ở đây bị ảnh hưởng tai hại.

“Cả đất đai, nhà cửa bị ảnh hưởng, không ai chịu nổi. Nguyên nhân khi làm mố cầu ở đây, người dân chúng tôi không chịu vì khi làm mố cầu tại đây, con nước ép vào chịu không nổi,” ông Trần Ba - một trong những hộ dân thôn Kỳ Lam trình bày.



Bắt kẻ trộm bộ sưu tập đồng hồ

ĐÀ LẠT - Công an đã bắt Dương Quang Đại, 31 tuổi, ngụ phường 6, Đà Lạt, và Mai Xuân Hoàn, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Sài Gòn. Vì cần tiền tiêu xài, chiều thứ Sáu, 24/11, Hoàn mượn xe máy của bạn gái, sau đó cùng Đại tới một ngôi nhà trên đường Lý Thường Kiệt, Đà Lạt để trộm tài sản.

Hai tên trộm đã cạy cửa đột nhập vào nhà lấy 26 chiếc đồng hồ đeo tay trong bộ sưu tập đồng hồ của chủ nhà, trong đó có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, hai điện thoại di động, một máy tính bảng, một máy ảnh, 15 kính đeo mắt hàng hiệu, tiền mặt và 25 nữ trang các loại, nhẫn, vòng đeo tay, lắc, bông tai, đá quý.

Sau khi trộm được số tài sản lớn, đến rạng sáng thứ Bảy, hai tên lên xe đò về Sài Gòn tìm nơi tiêu thụ. Nhận được tin báo, công an điều tra và bắt được Đại và Hoàn tại huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, khi đang trên xe khách về Sài Gòn.



Một bà giả quen quan lớn để lừa xin việc

GIA LAI - Phạm Thị Mai, 59 tuổi, trú tại tổ 3, phường Hoa Lư, Pleiku đã bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2015, lợi dụng nhu cầu xin việc làm của nhiều người, bà Mai đã nảy ý định tự giới thiệu mình có quen biết với người có chức vụ quyền hạn, có khả năng xin được việc làm và đã xin được cho nhiều người vào làm việc tại các cơ quan nhà nước và các ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.

Tưởng thật, có ít nhất 13 người ở huyện Đức Cơ, thị xã An Khê đã đưa cho Mai tổng số tiền 830 triệu đồng (hơn $36,000) để nhờ Mai xin việc cho con, em mình. Sau khi nhận được tiền, Mai chiếm đoạt luôn rồi bỏ trốn.



Cứu gấu ngựa ở Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa hiện có bốn cơ sở nuôi nhốt gấu ngựa. Qua sự vận động của các hội bảo vệ thú vật, cuối cùng các chủ nuôi đồng ý chuyển giao gấu cho các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Họ xin nhà nước bồi thường một số tiền tượng trưng cho phí tổn nuôi dưỡng, chăm sóc gấu từ bấy lâu nay.

Theo Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, bốn cơ sở nuôi nhốt gấu ngựa nằm ở thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, và huyện Hậu Lộc. Mỗi nơi có một còn gấu ngựa bị nuôi nhốt, thường là để chích, hút mật bán cho người làm thuốc.