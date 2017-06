Được Bắc Hàn thả về nhà, sinh viên Mỹ qua đời

Otto Warmbier lúc ra tòa tại Bình NhưỡngOtto Warmbier, thanh niên Mỹ đã được Bắc Hàn phóng thích tuần trước, sau khi bị giam cầm 15 tháng, đã tắt thở vào chiều thứ Hai, thọ 22 tuổi. Gia đình của anh đã ra thông báo về cái chết của anh, đồng thời ngỏ lời cám ơn bệnh viện Cincinnati ở tiểu bang Ohio.Bắc Hàn giải thích lý do anh bị hôn mê sâu là do nhiễm độc từ thịt ăn phải trong tù, nhưng các bác sĩ Hoa Kỳ bác bỏ lý do này. Otto Warmbier từng ghé Bắc Hàn với ý định du lịch vài ngày trên đường từ Mỹ đến học tại Hồng Kông.Công ty Young Pioneer Tours (Thanh Niên Tiền Phong) tại Trung Hoa đã tổ chức du lịch Bắc Hàn, và nay bị Hoa Kỳ tố cáo là nhằm mục đích giúp Bắc Hàn có thể bắt du khách Mỹ làm con tin.Khi có ý định rời Bắc Hàn, anh Otto Warmbier bị bắt và bị vu cáo “có ý định lật đổ Bắc Hàn.” Anh bị bản án tù khổ sai 15 năm.Các bác sĩ Mỹ nói Otto “bị chấn thương thần kinh nặng nề nhưng họ vẫn chưa rõ cái gì đã gây ra tình trạng này.” Gia đình anh cũng ra thông báo, tố cáo “Bình Nhưỡng đã tra tấn dã man con trai của họ, con trai của họ không thể thấy, không thể nói và không có phản ứng gì cả khi nghe giọng người khác.” Tổng Thống Trump nói cái chết của anh sẽ khiến chính phủ Mỹ càng cương quyết hành động hơn với Bắc Hàn.Nhật Bản muốn biết điều tra lý do tại sao sau khi xảy ra tai nạn giữa một tàu hàng của Nhật và một chiến hạm của Hoa Kỳ, việc báo cáo lại tai nạn đã chậm gần một tiếng đồng hồ. Nơi xảy ra tai nạn rất đông đảo tàu qua lại với 400 chiếc đủ loại trung bình cho mỗi ngày.Hành trình của các tàu lâm nạn cho thấy chiếc tàu ACX Crystal đã quay ngoắt lại như thể nó muốn tránh vật gì vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng và khoảng gần 1 giờ sau thì xảy ra vụ đụng. Lúc đó thời tiết khá quang đãng.Tuần duyên Nhật đang điều tra thủy thủ đoàn của chiếc tàu mang cờ Phi Luật Tân ACX Crystal đã làm gì trong khoảng thời gian hơn 50 phút sau khi xảy ra tai nạn, sau đó họ mới báo cho tuần duyên Nhật hay.Đa số các thủy thủ trên chiến hạm USS Fitzgerald lúc đó đang ngủ say. Chưa có quyết định truy tố hình sự nào. Hải Quân Hoa Kỳ vẫn giữ thời điểm xảy ra vụ đụng nhau là khoảng 2 giờ 20 phút sáng, vì thời điểm này là do tàu USS Fitzgerald ghi nhận.Sau khi Hoa Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của không lực Syria, Bộ Quốc Phòng Nga hôm thứ Hai nói họ “đã cắt đứt điện thoại giữa hai phái bộ quân sự Mỹ và sẽ sẵn sàng bắn hạ máy bay của Hoa Kỳ và đồng minh.”Nga kết án nặng nề vụ phản lực cơ F/A 18 của không lực Hoa Kỳ bắn rơi máy bay của Syria, sau khi chiếc phi cơ này bỏ bom tại một địa điểm ở phía nam thị trấn Tabqah hôm Chủ Nhật, gần địa điểm của các nhóm kháng chiến được Hoa Kỳ yểm trợ. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ chiếc cuộc Syria bùng ra năm 2011 mà Mỹ bắn rơi một chiến đấu cơ của Syria.Bộ Quốc Phòng Nga cho hay bắt đầu từ thứ Hai, Nga sẽ theo dõi tất cả máy bay quân sự và các máy bay không người lái của Hoa Kỳ và của đồng minh ở phía tây sông Euphrates River. Nga là đồng minh chính yếu của Tổng Thống al-Assad và đã đóng vai yểm trợ mạnh mẽ về không quân trong các phi vụ oanh kích nhóm IS từ năm 2015.Bắc Hàn cho hay phái đoàn Bắc Hàn khi sắp rời phi trường của New York, nhằm tham dự một cuộc thảo luận do Liên Hiệp Quốc tổ chức đã bị an ninh của Mỹ “làm khó dễ.” Hãng tin KCNA của Bắc Hàn cho hay vào lúc phái đoàn Bắc Hàn sắp rời phi trường JFK thì các viên chức Bộ Nội An của Mỹ và cảnh sát phi trường tịch thu một hành lý, trong đó Bình Nhưỡng cho hay có chứa “chứng nhận ngoại giao quan trọng.”Bắc Hàn tố cáo các viên chức an ninh Mỹ “hành động như bọn côn đồ và đây là hành vi gây hấn và thù địch rõ ràng,” nhưng Bộ An Ninh Nội An Hoa Kỳ cho biết “quả là ba viên chức của Bắc Hàn bị chận lại điều tra, nhưng họ không tịch thu hành lý nào cả.”Theo Hoa Kỳ, các công dân Bắc Hàn này không phải là nhân viên của phái đoàn chính phủ Bình Nhưỡng nên họ không có quyền đặc miễn ngoại giao. Hoa Kỳ cho hay cả ba rất hung hăng, xông vào định giật lại các hành lý bị kiểm tra nhưng bị ngăn chận.Các tay súng của nhóm IS đã xông vào một resort nghỉ mát nổi tiếng của Mali có tên Campement Kangaba, nơi có nhiều khách ngoại quốc cư ngụ, và giết chết 5 người, kể cả 1 quân nhân Bồ Đào Nha trong phái bộ quân sự của Liên Hiệp Quốc đang làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình ở Mali. Một quân nhân Mali cũng từ trần vì các vết thương quá nặng, ba người còn lại là một công dân Trung Quốc, một công dân Mali và một công dân song tịch Pháp-Gabon.Đây là vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất ở Mali từ cuối năm 2015 đến nay. Hiện nay vẫn chưa rõ làm cách nào các tay súng IS khuất phục lực lượng an ninh của khách sạn này và nổ súng vào du khách.Bộ Trưởng An ninh của Mali, ông Salif Traore, cho hay, “Tình hình đã được kiểm soát, tất cả các tay súng khủng bố đều bị tiêu diệt.” Một quân nhân Pháp đã bắn trọng thương một tên khủng bố và sau đó tên này cũng qua đời.Chuyện những cô giá trẻ bị cưỡng hiếp rồi bị giết chết tàn bạo có vẻ như là một câu chuyện không có hồi cuối. Hôm thứ hai lại có tin một cô gái 16 tuổi, cư dân bang Bihay phía bắc Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể rồi bị ném ra ngoài một xe hỏa đang chạy. Rất may là cô không chết, cô khai báo với cảnh sát bị 2 thanh niên bắt cóc tại một nơi vắng vẻ gần nhà mình ở quận hạt Lakhisarai và hãm hiếp cô sau đó. Đoạn bọn này dắt cô lên xe hỏa ở Chanan và có thêm 3 tên đồng bọn trên xe tiếp tục hãm hiếp cô và cuối cùng ném cô xuống đường khi xe hỏa dang chạy đến gần Kiul. Cô gái bị thương rất nặng, xương bị gẫy nhiều đoạn nhưng còn sống, do có người khám phá cô nằng sõng soài và 1 tên trong băng đảng bị bắt. Từ năm 2012 đến nay nạn bắt cóc các cô gái trẻ do băng đảng thực hiện và cưỡng hiếp gia tăng dáng kể ở Ấn Độ.