Đường hoàn lương trắc trở của thanh niên gây án mạng khi bị nghi trộm máy bơm nước

Bị cáo Hùng được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù

Gây án vì bị đổ tội trộm cắp

Nguyễn Công Hùng (SN 1980, trú tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) là đối tượng từng có hai tiền án về tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Hùng khai sau khi ra tù cuối năm 2015 lập gia đình, muốn tránh xa ma túy, làm nghề chạy xe ôm, mua xe xích lô chở hàng thuê.

Hùng khai trước tòa cùng thời điểm này em trai của anh Kim Ngọc Hoàng (SN 1976, ngụ cùng xã Ngọc Hồi, là bị hại trong vụ án) rủ Hùng tham gia vận chuyển ma túy, có lần tự ý dán ma túy vào xe của Hùng buộc Hùng trình báo công an khiến em anh Hoàng bị bắt.

Hùng cho rằng vì chuyện này khiến nạn nhân Hoàng thù hằn tìm cớ trả thù, dẫn đến vụ án mạng tối ngày 16/4/2016: Khoảng 22h anh Hoàng cùng bạn đi uống nước sau chầu nhậu thì gặp cậu của Hùng đang đi bộ ngược chiều trên đường gom dân sinh gần nhà.

Thấy người này, anh Hoàng bảo bạn dừng xe, bước xuống hỏi: “Chúng mày có lấy máy bơm của tao không?”. Cậu của Hùng trả lời: “Em không lấy” nhưng anh Hoàng vẫn không tin và cho rằng đã “tóm” đúng đối tượng. Tình cờ khoảng 5 phút sau, Hùng đi xe máy qua thấy cậu mình đang bị anh Hoàng căn vặn đã dừng lại, tiến đến xem sự tình ra sao. Lập tức Hùng bị anh Hoàng chỉ tay quát tháo cho rằng hai cậu cháu Hùng là thủ phạm “chôm” máy bơm nước của gia đình mình.

Sau một hồi hai bên lời qua tiếng lại, cậu của Hùng sợ quá liền bỏ về nhà lúc nào không hay. Còn Hùng ở lại mặc sức thanh minh và liên tục khẳng định mình không lấy máy bơm. Tuy nhiên, anh Hoàng không tin và lao vào đấm Hùng khiến nam thanh niên ngã dúi dụi xuống đường. Đúng lúc này, Hùng cho rằng “nhìn thấy con dao bấm rơi dưới đất” liền nhặt lên đâm anh Hoàng 1 nhát vào ngực và 1 nhát vào cổ.

Cùng lúc này anh Phạm Văn Kiên (SN 1982, ngụ xã Ngọc Hồi) trên đường đi chơi về nhìn thấy xô xát chạy đến để can ngăn. Hùng tưởng anh Kiên là bạn “đối thủ” đến giúp sức đã dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào sườn bên trái khiến phần lưỡi dao bị gãy, nằm trong người anh Kiên.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Hoàng đã tử vong. Còn anh Kiên may mắn thoát chết, thương tích 25% sức khỏe. Sáng hôm sau Hùng đến công an huyện Thanh Trì đầu thú.

Với hành vi nêu trên, ngày 5/4/2017, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Hùng mức án tù chung thân. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Phía bị hại là anh Kiên cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Con dao gây án là của bị hại hay bị cáo?

Ngày 17/10, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm. Tại tòa, bị cáo Hùng tỏ vẻ thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn hối hận. Hùng cho rằng lúc đó do quá hoảng loạn, không làm chủ được hành vi nên đã “vung tay” theo bản năng để tự vệ bởi “nếu không làm vậy thì e là sẽ không còn đường sống”.

Hùng nói: “Bị cáo vung dao 2 lần nhưng không biết đã nhằm vào đâu, sau đó mới biết trúng tim và cổ của bị hại, đến giờ nhận thức được hành vi của mình là sai trái thì đã quá muộn”. Bị cáo cho rằng mức án chung thân là quá nặng với mình.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX tập trung vào việc làm rõ con dao gây án của ai. Các nhân chứng khai thời điểm xảy ra vụ án trời tối nên không nhìn rõ con dao rơi ra từ đâu. Còn bị cáo khẳng định con dao là của bị hại rơi ra đường, lúc đó bị cáo bị đánh ngã xuống nên thấy con dao chứ không thủ sẵn hung khí. Tòa thẩm vấn kỹ lời khai này:

– Tại sao bị cáo khẳng định đó là dao bị hại?

– Thưa tòa, tại hiện trường chỉ có bị cáo và bị hại vật lộn nhau nên dao của bị hại.

– Các nhân chứng đều nói thời điểm xảy ra vụ án tối không nhìn rõ, tại sao bị cáo thấy con dao?

– Do bị cáo ngã xuống đất nên thấy.

– Khi đó con dao đã bung lưỡi ra chưa?

– Thưa tòa đã bật lưỡi ra rồi.

– Nếu bị cáo vung tay thì chỉ trầy xước da chứ làm sao đến nỗi tử vong?

– Bị cáo vung tay theo phản xạ từ dưới lên, không ngờ gây ra hậu quả như vậy.

– Bị cáo biết anh Hoàng say rượu, tại sao còn đứng lại đôi co, bị cáo có thể bỏ đi mà?

– Do bị cáo bị đánh bất ngờ, sự việc diễn ra quá nhanh nên vung dao theo phản xạ.

Ngoài ra HĐXX công bố xác nhận của vợ bị hại Hoàng là gia đình chị không bị mất máy bơm nước. Phía gia đình bị hại cũng không nhận 20 triệu đồng tiền gia đình bị cáo mang đến bồi thường, không yêu cầu bồi thường.

Sau khi nghị án, căn cứ vào bản án sơ thẩm, lời khai của bị cáo, người làm chứng cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội khi xâm phạm tới tính mạng người khác, gây rối loạn an ninh trật tự tại địa phương, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo ăn năn hối hận và đưa ra được một số tình tiết mới làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt phía bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và bị hại, sửa mộtt phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyên Công Hùng lĩnh án 20 năm tù về tội danh trên.

