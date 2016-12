(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)

Tại Sài Gòn, hàng vạn người đã đổ về Nhà Thờ Đức Bà và các trung tâm thương mại lớn ở quận 1 để đón Noel. Các con đường ở quận 8 cũng đông người vì đây là khu vực xóm đạo, tập trung khá nhiều nhà thờ.

Đêm Giáng Sinh đã về trên thế gian và tại các thành phố lớn ở Việt Nam, người người cũng đổ xô ra đường để hòa nhập vào niềm vui chung của mùa lễ Noel cùng các giáo dân. Các bản tin trong nước cho thấy cả hai thành phố Hà Nội đều đông nghẹt người vui chơi từ buổi chiều, và nhiều người ngoại quốc cũng chung vui với người Việt Nam.





Người dân đổ dồn về trung tâm Diamond Plaza tại Sài Gòn đêm thứ Bảy. (Dân Trí)



Tại Hà Nội, đông đảo nhất là ở các khu phố dành cho người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm và khu vực Nhà Thờ Lớn. Nhiều lực lượng của Công an Hà Nội sẽ tập trung quân số bảo vệ quanh phố đi bộ, khu vực Nhà thờ lớn để giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông đêm Noel.







Nhà Thờ Lớn Hà Nội lúc gần 7 giờ chiều, chuẩn bị cho các tiết mục của lễ Giáng Sinh đêm thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016. (Zing)



Hàng ngàn người đổ dồn về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đêm thứ Bảy. (Zing)



Dân (đẹp) Sài Gòn đổ ra đường đón Giáng sinh ngay từ buổi chiều. Đây là dịp cho các bà mẹ trẻ chở con đi dạo phố. (Zing)



