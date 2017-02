Đường tại Hollywood sắp bị đóng chuẩn bị cho Oscar

LOS ANGELES – Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 đang đến gần, và những tài xế di chuyển trong khu vực Hollywood sẽ cảm giác được sự thay đổi, bắt đầu từ Chủ Nhật này, khi các con đường xung quanh nhà hát Dolby bị đóng hoàn toàn, để các nhân viên bắt đầu dựng các khán đài và dọn dẹp để trải thảm đỏ. Một số con đường và cả lối đi bộ sẽ bị đóng trong gần 1 tuần. Bắt đầu từ 6 giờ tối Chủ Nhật, mọi làn xe trên đại lộ Hollywood sẽ bị đóng, đoạn từ đường Orange tới đường Highland. Khúc đường này sẽ bị đóng liên tục từ Chủ Nhật tới 6 giờ sáng ngày 3 tháng 3. Lễ trao giải Oscar năm nay sẽ diễn ra vào chiều Chủ Nhật 26 tháng 2.

Hai bà Mông Cổ lén đem thịt ngựa vào Mỹ

VIRGINIA – Viên chức Quan thế đã thu giữ 42 pound thịt ngựa, bao gồm cả 13 pound dương vật ngựa, từ 2 phụ nữ đến từ Mông Cổ, tại phi trường quốc tế Dulles tại tiểu bang Virginia. Số thịt ngựa được giấu trong các hộp nước trái cây. Một trong 2 phụ nữ nói rằng, số dương vật ngựa được dùng cho mục đích chữa bệnh. Hai người phụ nữ này không bị truy tố hình sự.

Sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1, nhưng chỉ mới được cơ quan Quan thuế và Bảo vệ biên giới công bố hôm thứ Năm. Nhà chức trách cũng tìm được 3 lít sữa trâu yak, là loại trâu thường được nuôi ở Mông Cổ. Số thịt ngựa và sữa trâu đều bị tiêu hủy sau đó. Theo luật pháp, thịt ngựa bị cấm đem vào Hoa Kỳ nếu không có giấy phép hợp lệ, vì sợ bệnh lở mồm long móng.

Cư dân Florida âm mưu đánh bom cửa hàng Target

FLORIDA – Một người đàn ông Florida đã bị truy tố vì âm mưu đánh bom các cửa hàng Target dọc theo bờ Đông Hoa Kỳ, với hy vọng rằng các vụ tấn công này sẽ khiến cổ phiếu của Target mất giá, giúp ông ta mua được cổ phiếu Target với giá rẻ. Nghi can Mark Barnett, sống tại Ocala, bị truy tố tội tàng trữ thiết bị phá hủy nhằm gây hại cho cơ sở thương mại. Barnett đã đề nghị trả tiền cho 1 người (không được nêu tên) số tiền $10,000 Mỹ kim, để đặt bom tại các cửa hàng ở một số tiểu bang.

Barnett đã tạo ra ít nhất 10 thiết bị nổ, giả dạng làm các gói hàng thực phẩm, và giao số bom cho người được thuê vào ngày 9 tháng 2. Barnett sau đó yêu cầu người này đặt bom tại các cửa hàng Target ở nhiều nơi, từ New York tới Florida. Ông ta cũng cung cấp cho người này 1 bao găng tay, 1 mặt nạ, và 1 bảng số xe để che giấu danh tính. Tuy nhiên, người được Barnett thuê đã báo lại sự việc cho nhà chức trách. Cảnh sát tin rằng, các trái bom do Barnet chế tạo có đủ sức để gây thương vong và thiệt hại cho cửa hàng.