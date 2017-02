Đứt dương vật vì tai nạn giao thông

Bác sĩ đang giải phẫu nối dương vật cho thanh niên bị té xe. (Pháp Luật)



SÀI GÒN - Sau cuộc giải phẫu dài một ngày, bệnh nhân đã bắt đầu hồi phục sức khỏe và ổn định tinh thần. Anh đã kể lại tai nạn kinh hồn xảy ra trước ngày Tết vừa qua với báo Pháp Luật.



Bệnh viện Bình Dân là nơi đã có cuộc phẫu thuật thành công, cứu một bệnh nhân bị đứt lìa dương vật do tai nạn giao thông. Các bác sĩ cho biết họ phải làm việc khẩn cấp, vì thời gian gấp rút cần thiết cho việc xử lý sự chấn thương càng sớm càng tốt, giúp nâng cao khả năng hồi phục chức năng của bộ phận sinh dục.



Tên bệnh nhân được viết tắt là THT, 29 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh. Anh được người nhà đưa đến nhà thương Bình Dân cấp cứu sau tai nạn xe máy gây vết thương tại vùng kín.



Lúc nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng. Vết thương nặng nhất là dương vật đứt gần lìa một phần ba, kèm theo đứt lìa niệu đạo.



Trước đó, trong dịp gần Tết, vừa phải lo lắng cho gia đình đón năm mới vừa phải tăng ca khiến anh quá mệt mỏi. Lúc bị tai nạn, anh đang trên đường về nhà, trong một khoảnh khắc không làm chủ được tay lái, anh đã tự va chạm vào dải phân cách giữa đường.



“Ngay lúc đó, tôi như ngủ thiếp đi, đến khi giật mình cũng là lúc tai nạn đã xảy ra. Cũng may tôi có đội nón bảo hiểm nên không hề hấn gì ở đầu. Xem tay, chân, ngực, bụng không đau đớn nhưng thấy vùng hạ bộ đứt lìa, đang chảy máu rất nhiều, tôi choáng váng như muốn xỉu,” anh T. kể với báo Pháp Luật ngày thứ Sáu vừa qua.



Các bác sĩ trong êkíp phẫu thuật cho anh T. cho biết, “Rất may mắn là bệnh nhân T. đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và được thực hiện phẫu thuật khẩn cấp. Từ lúc xảy ra tai nạn cho đến khi tiến hành khâu nối chưa đến bốn giờ, bảo đảm thời gian vàng cho tái tưới máu đoạn dương vật đứt lìa.



“Ngay sau phẫu thuật, phần dương vật đứt lìa đã hồng hào trở lại, tiên lượng hồi phục của người bệnh rất tốt. Phần niệu đạo đứt lìa hoàn toàn cũng được nối và đặt ống thông niệu đạo lưu cho đến khi vết thương lành tốt. Nếu vết thương phục hồi tốt, anh T. có thể về nhà sớm."