Duterte bênh cuộc chiến chống ma túy, chê cựu tổng thống Colombia "ngốc"

Rodrigo Duterte (bên trái) và Cesar Gaviria (Getty Images)



MANILA - Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte lại phát ngôn mạnh mẽ để bênh vực cho cuộc chiến chống ma túy gây chết nhiều người. Ông bác bỏ không những cáo buộc về những vụ giết mà pháp luật không cho phép, mà còn bác bỏ những lời khuyên của một cựu lãnh đạo của nước Colombia, một người từng trải qua một cuộc chiến tương tự tại Nam Mỹ. Vị này kêu gọi ông Duterte đừng lặp lại những việc sai lầm của ông ấy.

Ông Duterte, một cựu công tố viên, hứa sẽ đứng đằng sau những người đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống ma túy của ông. Ông gọi cựu Tổng Thống Cesar Gaviria là một “thằng ngốc,” vì một bài báo trong đó cựu tổng thống Colombia khuyên Duterte rằng một chính sách lấy an ninh làm trung tâm sẽ “làm hại nhiều hơn làm lợi.”



Trong tuần qua, ông Duterte đình chỉ công tác của cảnh sát trong những hoạt động chống ma túy, sau khi một doanh nhân Nam Hàn bị sát hại bởi cảnh sát bài trừ ma túy. Ông đã giao nhiệm vụ cho Cơ Quan Chống Ma Túy Phi Luật Tân (PDEA), và dự định điều động quân đội tới tăng cường.



Hôm thứ Tư ông Duterte nói rằng chiến dịch của ông là nhằm phá hủy bộ máy của việc buôn bán ma túy, chứ không phải là nhằm giết người. Ông nói rằng chỉ có ông sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu các viên chức thực thi công lực bị buộc tội giết người một cách sai trái, trong những cuộc đột kích và những hoạt động gài bẫy.



Trong một bài diễn văn, ông nói, “Tôi xin chịu trách nhiệm về những việc được làm trong khi thi hành nhiệm vụ. Nếu ai đó phải đi tù, đó không phải là cảnh sát, quân đội, không phải là PDEA, mà chính là tôi.”



Cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, vì số lượng người thiệt mạng rất cao, trong bảy tháng đầu tiên ông tại chức, và yếu tố gây kinh động của những hình ảnh trong truyền thông về những xác chết đẫm máu, nằm trên đường phố và các khu nhà ổ chuột.



Tính cho tới ngày 31 tháng Giêng, khoảng 2,555 người Phi Luật Tân đã bị giết chết, trong những vụ mà cảnh sát nói là đấu súng, trong các hoạt động chống ma túy được ghi nhận bởi chính phủ. Nhưng thật ra hơn 7,700 người đã được ghi nhận bởi các nguồn khác. Nguyên nhân của nhiều trường hợp tử vong đang gây tranh cãi.



Giáo Hội Công Giáo dùng các bài giảng vào cuối tuần để lên tiếng về cuộc chiến chống ma túy. Họ rằng các vụ giết người không phải là giải pháp, và người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề nhất.



Một bản phúc trình ngày 1 tháng Hai của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế cho biết như vậy. Tổ chức này kết luận rằng cảnh sát đã cư xử giống như thế giới ngầm tội phạm mà họ được giả định là phải ngăn chặn, nhận những khoản tiền trả cho các vụ giết người. Bản phúc trình nói rằng nhiều vụ giết người là “có tính cách hệ thống, được dự trù và được tổ chức” bởi nhà chức trách.



Ông Duterte bác bỏ những cáo buộc ấy. Ông nói rằng việc cung cấp tiền mặt cho các cảnh sát chìm mua ma túy, trong các hoạt động gài bẫy được gọi là “mua-bắt”, là điều cần thiết, nếu không thì việc truy tố những kẻ buôn bán ma túy sẽ gặp khó khăn.



Ông phủ nhận chiến dịch của ông chỉ được tập trung vào những người dùng và những người bán kém quan trọng. Ông đã chứng minh rằng các chính trị gia địa phương đang nằm trong tầm theo dõi của ông.

Trên báo New York Times hôm thứ Ba, ông Gaviria, tổng thống của Colombia từ năm 1990 tới năm 1994, kêu gọi ông Duterte hãy dùng những chiến lược khác thay thế trong việc chống ma túy. Ông Gaviria giải thích lý do tại sao những cuộc truy dẹp các băng đảng ma túy ở nước ông đã thất bại.



Ông hy vọng ông Duterte sẽ tránh một lối tiếp cận nặng tay, và “không sa vào chính cái bẫy ấy.”

Ông viết, "Hãy tin tôi, tôi đã học hỏi được thông qua những sai lầm.”



Ông Duterte nói rằng ông Gaviria “lên giọng dạy đời,” và trường hợp của Phi Luật Tân là khác với Colombia, vì “shabu”, tức là ma túy methamphetamine, gây tổn hại cho bộ não, trong khi sức tác động của cocaine trên hành vi ứng vi là ít nghiêm trọng.