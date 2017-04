Duy Đoàn đoạt giải thơ Yale Younger Poet

Tập thơ đầu tay của Duy Đoàn sẽ được trường Yale xuất bản vào tháng Tư 2018.“We Play a Game” (Chúng Ta Chơi Một Trò chơi), một tập thơ của Duy Đoàn, được chọn trao giải "Series of Younger Poets" Yale 2017. Đây là giải dành cho thi sĩ trẻ chưa có tác phẩm in thành sách.Theo tin của Yale News trong tháng Ba vừa qua, Carl Phillips là giám khảo cuộc thi, nhận xét, "Trò chơi trong bài thơ của Duy Đoàn nghiêm túc hơn so với tựa đề. Trò chơi ở đây có nghĩa là các chiến lược cần có nhằm vượt qua sự phân hóa trong xã hội, phân hóa về giới tính, về chủng tộc, về lịch sử và truyền thống của từng gia đình. Thậm chí về ngôn ngữ và sự kỳ vọng.“Thơ của Duy Đoàn bao quát nhiều vấn đề, trong đó có nói tới một di sản phong kiến Việt Nam, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống khác lạ của những người sinh ra và lớn lên trên nước Mỹ. Duy Đoàn cũng viết về khoảng cách giữa sống sót và phát triển, trong bài thơ có hình thức về thiền, về thời thơ ấu, lịch sử và văn hóa, trăn trở với câu hỏi chúng ta là ai."Yale University Press sẽ xuất bản tập thơ “Chúng ta Chơi một Trò chơi" vào tháng Tư năm 2018. Tập thơ của Duy Đoàn là tuyển tập thứ bảy được ông Carl Phillips tuyển chọn, và là tập thơ thứ 112 trong bộ thơ của ông.Duy Đoàn là một nhà thơ người Mỹ gốc Việt, chào đời và lớn lên ở Dallas, Texas. Anh nhận bằng thạc sĩ về thơ ca tại Đại học Boston. Thơ của anh xuất hiện trong Slate, The Cortland Review, Best Emerging Poets: Stay Thirsty Magazine, Amethyst Asen, và những nơi khác. Anh được trao giải thưởng của Hội đồng Văn hoá Massachusetts và St. Botolph Club Foundation. Anh dạy tại Đại Học Boston, Đại Học Lesley và Nhạc Viện Boston. Anh cũng là giám đốc Dự Án "Favorite Poem," đánh dấu vai trò của thơ ca trong cuộc sống người Mỹ. Duy Đoàn hiện sống ở Jamaica Plain, tiểu bang Massachusetts.Yale University Press thành lập giải thưởng "Yale Series of Younger Poets" từ năm 1919, dành cho các nhà thơ mới nổi, nhằm mang tác phẩm của họ tới sự chú ý của công chúng. Những nhà thơ được trai giải trước đó là Adrienne Rich, John Ashbery, Jack Gilbert, Jean Valentine, và Robert Hass. Đây là giải thi thơ lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.Yale University Press cũng sẽ tiếp tục hợp tác với James Merrill House. Những người thắng giải sẽ nhận học bổng tham gia "Trại Sáng tác James Merrill House" ở Stonington, Connecticut. Mỗi học bổng gồm một căn nhà đầy đủ tiện nghi, mỗi ngày được truy cập vào ngôi nhà lớn của James Merrill, tìm kiếm một khung cảnh yên tĩnh, cho tới khi hoàn thành một dự án về văn học nghệ thuật.Dưới đây là một đoạn trong bài thơ "Tình Yêu Trinh Nữ" của Duy Đoàn, trích tập thơ “Chúng Ta Chơi Một Trò Chơi.”Nhẫn Đính HônEm nói nó từng là chim sáo đá.Màu vàng trong lông chimBị bỏ lại phía sau.Gió đóng vai người thu thuế, núi, nhà giả kim.Chim sáo núi, toàn thân màu đen.Gia đình em trao gia đình anh món của hồi môn.Anh giữ những tờ hóa đơn, gấp đôi và kẹp lại,Giấu trong áo gối nơi anh áp đầu lên.Con đường của loài chim lông đenMà chúng ta sẽ đi theo, cho tới khiChúng ta đến một mái hiên giăng rèm.Xa xa là vườn cây hàng rào gỗ.Em thề với anh.