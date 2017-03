Em bé bị cô giáo dọa thả vào máy vặt lông gà

Trong hình lấy từ video clip do chính người cha thâu tại trường, hai cô giáo đang đứng xem một cô thứ ba nắm bé Huy và dọa thả vào máy vặt lông gà.



LÀO CAI - Công an và Sở Giáo Dục tại tỉnh Lào Cai đã điều tra một vụ tố cáo gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua tại huyện Bảo Thắng. Các báo địa phương cho biết một em bé đã bị cô giáo dọa thả vào máy vặt lông gà vì bé trai khóc nhè, không chịu nín.



Sự việc xảy ra ngay trước mắt của cha của em bé mới có 4 tuổi này. Mà người cha này cũng không hoàn toàn vô tội. Theo tin của Vietnam Plus, vào sáng thứ Tư, 22 tháng 3, bé Nguyễn Gia Huy bị giáo viên và hiệu trưởng trường mầm non ở xã Xuân Giao dọa cắm điện, thả vào máy vặt lông gà.



Vào lúc 7 giờ 30 phút, cha của bé Huy, là anh Nguyễn Văn Nam, đã đưa con đi học. Khi đến lớp thì em khóc nhiều. Anh Nam lấy roi định đánh cháu nhưng cô Hà Kim Vân ngăn lại.



Sau đó, hai cha con ra sân, đến khoảng 8 giờ anh Nam đưa cháu Huy vào lớp giao cho cô giáo Hà Kim Vân là giáo viên chủ nhiệm lớp, lúc đó cháu Huy vẫn khóc.



Cô Vân bế cháu thì bị cháu cắn chảy máu tay và cào nhiều vết ở tay, cháu khóc giãy giụa. Cô thả cháu ra cháu vẫn khóc lớn chạy về phía nhà bếp.



Lúc đó cô Vũ Thị Thu Hiền cùng cô Lê Thị Phượng giữ cháu lại, hai cô khênh lên dọa thả vào máy vặt lông gà ở gần nhà bếp. Lúc đó (cũng may) máy đã được cất vào bên trong không cắm được điện, không hoạt động.

Cô Phượng nâng đầu, cô Hiền giữ hai chân của cháu đặt ngang trên miệng máy vặt lông gà và cô Hiền nói, "Tại sao đi học ngày nào con cũng khóc? Từ nay đi học con có khóc nữa không?" Cháu Huy trả lời “Không" và hai cô buông cháu xuống, không dọa “vặt lông” nữa. Thế nhưng bé Huy vẫn khóc.



Lúc đó, cô Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Xuân Giao đi đến bế cháu, dỗ dành cháu nhưng cũng không được, và cô này cũng quát rồi bế cháu đến máy vặt lông gà lần nữa, dọa cắm điện vào máy (thêm cái may nữa, ở vị trí cất máy thì không có ổ để cắm điện).



Cô Hằng nói, "Ngoan nín đi cô bế lên lớp nếu không cô cho vào đây nhé" và nghiêng đầu cháu vào gần miệng máy.



Đúng lúc đó anh Nam nóng ruột, nhảy từ tường rào phía sau trường (gần nhà bếp) tới gần và nói, "Chị đừng làm thế với con em." Sau đó, anh Nam dắt cháu Huy về lớp lấy túi đồ của cháu và đưa cháu về nhà, cùng lúc, một số cô giáo chạy đến xin lỗi anh Nam.



Ngay sau đó, đại diện nhà trường và các cô giáo liên quan đến nhà anh Nam để xin lỗi gia đình và đề nghị gia đình cho cháu Huy đi học.



Kể lại chuyện này với báo Dân Trí ngày thứ Sáu, 24 tháng Ba, anh Nam cho biết thêm rằng mặc dù ở nhà bé Huy rất vui vẻ nhưng khi đến trường thì cháu không chịu xuống xe để vào lớp. Việc con anh sợ lớp đã diễn ra mấy hôm, đồng thời ban đêm con thường hay giật mình và khóc. Vì thế, sáng hôm thứ Tư ấy, anh mới quyết định nghỉ đi làm một ngày để tìm hiểu sự việc ở lớp ra sao.



Nam cho biết, anh vẫn giao con cho cô giáo rồi ra về nhưng anh đã đi vòng ra cổng phụ phía sau thì nghe thấy giọng cô giáo quát, dọa cắm con vào ổ điện. (Kể lại với Dân Trí thì người cha không nhắc đến việc cầm roi đánh con như bản tin của báo Vietnam Plus).



Nam kể anh trèo lên tường khi nghe con khó và nhìn thấy hai cô giáo đang cầm tay, cầm cổ nhấc bé Huy dọa vào máy vặt lông gà ở góc nhà bếp.



“Tôi vội vàng chụp được mấy kiểu ảnh rồi quay được một đoạn video bằng điện thoại. Sau đó, cô Hằng, hHiệu trưởng nhà trường, còn quát mắng, dọa cắm ổ điện vào con tôi, rồi bế cả người, cả chân cháu vào cái máy vặt lông gà. Không chịu đựng được nữa tôi kêu lên, Chị ơi, chị dọa con em vừa thôi nha, đồng thời tôi nhảy tường vào và lấy đồ đưa cháu về nhà,” anh Nam cho biết.



“Hiện tại gia đình tôi đang ở huyện để làm việc với các cơ quan chức năng. Về phía nhà trường, các cô giáo đã xin lỗi và mong muốn chúng tôi bỏ qua sự việc. Phía cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, quan điểm của gia đình là đi đến cùng sự việc bởi những lời tôi nói ra, giờ mà bỏ qua, nhiều người nghĩ chúng tôi nói dối,” anh Nam nói.



Anh Nam cũng cho hay, trước đây, trên người con có vết bầm tím, đặc biệt có một vết xước dài, rộng khoảng 2 cm. Hiện tại, sức khỏe cháu không sao nhưng tâm lý cháu vẫn hoảng sợ. Ngay đêm hôm đó, cháu hay bị giật mình, rồi khóc cả đêm.



Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh đã báo lên giới chức địa phương. Trong buổi phỏng vấn của Sở Giáo Dục, các cô giáo cũng thừa nhận dọa cắm điện và bế cháu bé vào máy vặt lông gà nhưng chỉ để trên miệng máy chứ không thả cháu xuống.



“Các cơ quan chức năng đang yêu cầu giám định thương tật cho con tôi. Tuy nhiên, về mặt tinh thần, tôi nghĩ rất khó để giám định bởi đêm đêm, cháu toàn giật mình, khóc và rất hoảng sợ khi lấy túi xách để đi lớp. Clip tôi quay lại rành rành nhưng các cô vẫn bảo, chỉ để cháu trên miệng máy chứ không thả xuống.

“Tôi đưa sự việc ra công luận không nhằm mục đích yêu cầu bồi thường hay làm gì cho gia đình mà chỉ muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm sự việc để làm gương bởi một người đứng đầu cơ sở giáo dục mà có hành động như trên là không thể được."



Theo bà Dương Bích Nguyệt, phó giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Lào Cai, qua quan sát thì bé Nguyễn Gia Huy về sức khỏe tâm lý và các hoạt động khác của cháu vẫn bảo đảm bình thường và sẽ được nhà trường đưa đi giám định sức khỏe để kết luận chính xác về tình trạng tâm lý của cháu. Tuy vậy công an vẫn tiếp tục điều tra để làm hồ sơ.