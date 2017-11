Em bé sinh non nhẹ nhất thế giới vẫn sống sót

Bé Emilia ngày mới sanh nặng gần nửa pound, nay được 2 tuổi.



Emilia Grabarczyk đang là em bé sinh non vẫn sống sót có cân nặng nhẹ nhất thế giới. Năm 2016, bé gái này chào đời ở bệnh viện St. Mary, thành phố Witten, Đức với chiều dài cơ thể là 22 cm, bàn chân dài 3 cm và cân nặng 226 gram (chưa tới nửa pound). Cân nặng của cơ thể bé nhẹ hơn cả một quả chuối và một quả cam.



Bé gái sinh thiếu tháng được chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuần thứ 26. Sau khi sinh ra, Emilia được cho ăn bằng một ống nhỏ. Giáo Sư Tiến Sĩ Sven Schiermeier, Sản Khoa Trưởng bệnh viện St.Mary, cho hay em sẽ chết trong tử cung, nếu không chào đời sớm. Bởi, người mẹ có vấn đề ở nhau thai nên không cung cấp đủ dinh dưỡng cho bào thai.



Các bác sĩ đã gọi Emilia là "chiến sĩ tí hon." Trong tương lai, bé gái này có nguy cơ bị hiếu động thái quá, khó khăn trong học tập. Hiện tại, may mắn là Emilia không có các dấu hiệu khuyết tật nghiêm trọng.

Sabine Grabarczyk, mẹ của Emilia, nói, "Có nhiều ngày khó khăn và đẫm nước mắt, nhưng con gái tôi thực sự muốn được sống."



Theo các bác sĩ, trẻ sơ sinh chào đời ở tuần thứ 26 của thai kỳ thường sẽ nặng khoảng 500 gram. Tuy nhiên, các bác sĩ và y tá bất ngờ trước sự sống sót của Emilia.



Tiến sĩ Bahman Gharavi, bệnh viện St.Mary, nói, "Ngay cả khi trẻ sơ sinh có trọng lượng 390g cũng hiếm khi sống sót. Chúng tôi phải cảm ơn Emilia, vì sự sống của chính em. Emilia là một chiến binh."

Sau khi Emilia chào đời, các bác sĩ không dám chắc chắn liệu bé có thể sống được qua 6 tháng đầu hay không. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, bé đã được về nhà cùng bố mẹ trong niềm vui của gia đình.



Lúc bé gái này đạt cân nặng 300 g, bé từng phải trải qua cuộc giải phẫu ở bụng, và đã phục hồi tốt. Tháng 9, 2016, Emilia nặng 3.2 kg (7 pounds) và sức khỏe ngày càng tốt hơn. Hiện, bé đã gần 2 tuổi.

Trước khi Emilia Grabarczyk chào đời, bé sinh non có cân nặng nhẹ nhất thế giới là Rumaisa Rahman, sống ở Mỹ. Rumaisa chào đời năm 2004, ở tuần thứ 26 và nặng 260 gram. Bé được sinh ra cùng với một người em sinh đôi nặng 560 gram.



Sau khi sinh, Rumaisa được dùng máy thở trong 2 tuần và được cho ăn bằng cách tiêm tĩnh mạch cho đến khi có thể uống sữa mẹ qua ống. Sau 3 tháng, bé xuất hiện trước công chúng trong một cuộc họp báo của bệnh viện.



Rumaisa và người em song sinh phải chào đời sớm do người mẹ bị tiền sản giật nặng, cao huyết áp trong thai kỳ. Lúc 5 tuổi, bé gái này có cân nặng 14 kg và cao 1m. Hiện tại, Rumaisa 13 tuổi, học tập bình thường và không có dấu hiệu gì bất thường về hành vi.