Em đâm chết người, anh dặn dò rồi đến công an nhận tội

Ngày 18/8, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Lan (SN 1985, trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) từ tội “Giết người” sang tội “Che giấu tội phạm”. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Doãn Khải (SN 1998, em trai Lan) về tội “Giết người”.

Nguyễn Doãn Lan tại cơ quan công an

Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1981, anh con cô con cậu của Lan) về tội “Che giấu tội phạm”.

Trước đó, vào đêm 31-7, trong lúc ngồi chơi, anh Nguyễn Tú Hùng (33 tuổi, trú xã Hưng Yên Bắc) có xảy ra mâu thuẫn với Khải. Bị anh Hùng đánh, Khải bỏ về nhà nói với anh mình là Nguyễn Doãn Lan.

Nghe chuyện em bị đánh, Lan đi tìm Hùng để nói chuyện, Khải cầm một con dao nhọn đi theo. Khi gặp, Lan hỏi chuyện vì sao Hùng đánh Khải thì bị anh Hùng đánh vào mặt. Khải đi lại, Hùng giơ tay định đánh Khải thì bị Khải rút dao đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Đêm khuya ngày 31-7, Nguyễn Đình Hải đến nhà thông báo việc anh Hùng chết. Tại đây, Khải cho biết mình mới chính là người đâm chết anh Hùng. Biết chuyện, ông Nguyễn Doãn Vinh (SN 1957, bố của anh em Lan) khuyên Khải đi đầu thú nhưng Nguyễn Doãn Lan bảo sẽ đi nhận tội thay em. Sau khi dặn dò em trai ở nhà cố làm việc lo cho bố mẹ, Lan tới cơ quan công an đầu thú và nhận mình là người đâm chết anh Hùng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, các điều tra viên Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An thấy lời khai của Lan có nhiều uẩn khúc, không trùng khớp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được Khải mới là người trực tiếp cầm dao đâm tử vong anh Hùng.

Theo Hải Vũ – Tú Nguyễn (Nld.com.vn)

