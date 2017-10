Em tay súng Las Vegas tàng trữ ảnh ấu dâm

LOS ANGELES – Em trai của tay súng Las Vegas Stephen Paddock đã bị bắt hôm thứ Tư tại San Fernando Valley, vì bị nghi tàng trữ hình ảnh ấu dâm. Cuộc điều tra nghi can Bruce Paddock, 59 tuổi, bắt đầu khi cảnh sát nhận tin báo rằng kẻ này lưu giữ nhiều hình ảnh và video ấu dâm trong máy điện toán. Nhiều bằng chứng đã được tìm thấy trong máy điện toán tại một cơ sở ở Sun Valley. Paddock đã làm việc tại cơ sở này một thời gian, và việc tàng trữ ảnh ấu dâm bị phát hiện sau khi ông ta bị trục xuất. Paddock bị bắt vào thứ Tư, tại một khu nhà giành cho người cao tuổi ở North Hollywood.

Công tố viên dự kiến sẽ truy tố Paddock 1 tội tàng trữ ảnh ấu dâm, và 19 tội bóc lột tình dục trẻ em. Cuộc điều tra Bruce Paddock đã diễn ra từ trước khi anh trai kẻ này gây ra vụ thảm sát ngày 1 tháng 10. Tuy Bruce Paddock không liên quan trong vụ nổ súng, nhưng ông ta cũng từng bị bắt nhiều lần, vì các tội phóng hỏa, phá hoại tài sản, trộm cắp, hút cần sa, và nhiều tội trạng khác. Paddock hiện đang bị giam với mức tiền tại ngoại là $60,000 Mỹ kim.



Dự luật phạt Bắc Hàn mang tên Otto Warmbier

HOA THỊNH ĐỐN - Hạ Viện Hoa Kỳ vừa phê chuẩn "lệnh trừng phạt cứng rắn nhất", đặt tên theo sinh viên Otto Warmbier, để ngăn Bắc Hàn tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu. Dự luật Otto Warmbier được Hạ Viện phê chuẩn vào tối thứ Ba, với tỷ lệ 415 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Dự luật nhằm "áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chưa từng có và trực tiếp lên Bắc Hàn,” theo lời Dân Biểu Andy Barr (Cộng Hòa), tác giả dự luật.

Dự luật Otto Warmbier sẽ áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính lên Bắc Hàn, liên quan đến chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của nước này. Đồng thời, dự luật còn quy định mọi tổ chức nước ngoài, nếu có hoạt động làm ăn với Bắc Hàn, sẽ không được hợp tác với các công ty Hoa Kỳ. Tên của dự luật được đặt theo tên anh Otto Warmbier, sinh viên Hoa Kỳ tới Bắc Hàn du lịch vào cuối năm 2015. Warmbier bị bắt vào tháng 1, 2016 vì tội lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền, và bị kết án 15 năm lao động khổ sai.

Bình Nhưỡng cho biết, Warmbier bị hôn mê không lâu sau khi tuyên án. Nước này nói rằng Warmbier bị ngộ độc thực phẩm và đã được uống thuốc an thần. Bắc Hàn trao trả Warmbier về nước vào ngày 13 tháng 6 vì “lý do nhân đạo.” Warmbier qua đời hôm 19 tháng 6, và được an táng ngày 22 tháng 6 tại Ohio. "Việc lấy tên Otto Warmbier đặt tên cho dự luật không giúp anh ấy sống lại, nhưng sẽ giúp nhắc nhở thế giới rằng họ sẽ không thu được gì nếu hợp tác với Bắc Hàn,” ông Kevin McCarthy, lãnh đạo đa số Hạ viện, nói.

Gia đình Warmbier nói họ "rất biết ơn" khi tên con trai quá cố được dùng đặt cho dự luật. Hiện tại, dự luật cần được Thượng Viện phê chuẩn và cần được Tổng Thống Donald Trump ký tên để trở thành luật.

Laptop của tay súng Las Vegas mất bộ chứa

NEVADA – Máy laptop thu được trong phòng khách sạn ở Las Vegas của tay súng Stephen Paddock, kẻ gây ra vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã bị mất bộ chứa dữ liệu “hard drive.” Paddock được cho là đã tháo “hard drive” khỏi laptop trước khi tự sát, và thiết bị này đến nay vẫn chưa được tìm ra. Theo điều tra, Paddock đã mua một chương trình điện toán, có tác dụng xóa dữ liệu trên “hard drive.” Tuy nhiên, do không có “hard drive” để kiểm tra, nhà chức trách không thể xác nhận rằng Paddock đã có bao giờ dùng chương trình điện toán này hay chưa.

Việc thiếu thông tin trong laptop cá nhân khiến các nhà điều tra gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân gây án của Paddock. Cảnh sát đã tìm hiểu mọi khía cạnh trong cuộc sống của Paddock, từ sức khỏe, gia đình, bạn bè, đến tình hình tài chính và thói quen du lịch. Nhưng cho đến nay, cảnh sát vẫn không tìm thấy manh mối gì có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng khiến 58 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Chú say rượu để cháu 11 tuổi lái xe về nhà

VENTURA – Một người đàn ông say rượu đã để cho cháu trai 11 tuổi lái xe về nhà, để tránh bị bắt vì tội DUI, theo lời cảnh sát cho biết hôm thứ Tư. Nghi can Genoro Lopez, 29 tuổi, bị bắt lúc chiều ngày 22 tháng 10, sau khi cảnh sát tuần tra nhìn thấy một cậu bé lái xe tại Port Hueneme. Sau khi ra lệnh ngừng xe, cảnh sát nhìn thấy Lopez đang say rượu ngồi trên ghế hành khách với một chai rượu đã mở, và “có dấu hiệu không tỉnh táo rõ ràng.”

Cậu bé ban đầu nói với cảnh sát rằng, người chú đang dạy em cách lái xe. Nhưng sau đó cậu bé thừa nhận Lopez quá say rượu và không thể lái xe. Cảnh sát ra lệnh Lopez bước ra khỏi xe, và tìm thấy một khẩu súng giả nằm giữa ghế hành khách và cửa xe. Lopez lập tức bị còng tay và bị bắt. Các cuộc kiểm tra sau đó phát hiện rằng Lopez đang bị truy nã vì tội lái xe khi không có bằng lái.

Nhà chức trách cho biết, Lopez đã dùng ma túy methamphetamine vào vài giờ trước khi bị chận xe, và khi đang trông giữ cậu bé 11 tuổi. Cậu bé này sau đó đã được giao lại cho mẹ của em một cách an toàn. Lopez bị truy tố tội gây nguy hiểm cho trẻ em, và tội cất giữ một đồ uống chứa cồn đã mở bên trong xe. Kẻ này từng bị bắt vì tội say rượu lái xe vào tháng 5, 2017. Mức tiền tại ngoại của Lopez là $50,000 Mỹ kim.

Cửa tiệm bị cướp iPhone 8 trị giá $140,000

PASADENA – Kẻ cưới đã lấy đi hàng trăm điện thoại iPhone 8, với tổng trị giá $140,000 Mỹ kim, trong một vụ cướp có vũ khí xảy ra vào chiều thứ Ba, tại một tiệm bán điện thoại ở Pasadena. Năm nhân viên đã bị nhốt trong cửa hàng Verizon Wireless trên đường Lake Avenue vào lúc 9:20 tối, sau khi 2 kẻ cướp đeo mặt nạ và có vũ khí xông vào tiệm. Các nhân viên được yêu cầu bỏ 200 điện thoại iPhone 8 vào nhiều túi xách, sau đó bị lùa vào phòng kho ở phía sau cửa tiệm.

Một trong các nạn nhân đã nhìn thấy các nghi can rời đi trên một xe hơi 4 cửa màu tối. Hai kẻ cướp đều là nam giới. Không có ai bị thương trong sự việc. Do cửa tiệm sắp đến giờ đóng cửa, nên các camera an ninh đều bị tắt trước khi vụ cướp xảy ra.