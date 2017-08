Emma Stone là nữ tài tử có lợi tức cao nhất năm 2017

HOLLYWOOD – Vượt qua những tên tuổi lớn khác như Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Amy Adams, Charlize Theron, kiều nữ "La La Land" là nữ tài tử có lợi tức cao nhất thế giới năm 2017. Theo kết quả được đưa ra từ tạp chí Forbes, người đẹp Emma Stone, ngôi sao phim La La Land là người có thu nhập cao nhất trong nhóm nghệ sĩ nữ ở Hollywood trong một năm qua, khoảng $26 triệu Mỹ kim.





Nữ tài tử Emma Stone.



Nguồn lợi tức chủ yếu của cô đến từ tác phẩm giành Oscar - La La Land với doanh thu $445 triệu Mỹ kim toàn cầu. Bộ phim mới nhất mà cô tham gia là Battle of the Sexes không mấy thành công.



Xếp sau Emma Stone là nữ diễn viên kỳ cựu Jennifer Aniston. Cô có lợi tức $25.5 triệu Mỹ kim, chủ yếu đến từ các hợp đồng quảng cáo. Bên cạnh đó, Aniston cũng tham gia một số bộ phim truyền hình, nổi bật nhất là The Yellow Birds.





Người đẹp Jennifer Lawrence.



Jennifer Lawrence, người đẹp có cát-xê cao nhất vào năm ngoái thì nay lại lùi xuống vị trí thứ ba với con số $24 triệu Mỹ kim, chỉ bằng một nửa lợi tức của chính cô năm 2016. Ngôi sao phim X-Men có thu nhập lớn từ quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang và cát-xê từ bộ phim kinh dị Mourne!, Sparrow.

Melissa McCarthy ($18 triệu) và Mila Kunis ($15.5 triệu) lần lượt xếp thứ tư và thứ năm trong danh sách. Một số tên tuổi nổi bật khác lọt vào top 10 của Forbes là Emma Watson, Charlize Theron, Cate Blanchett, Julia Roberts và Amy Adams.



Điều khá lạ là danh sách năm nay lại vắng bóng nữ minh tinh Scarlett Johansson, dù cô góp mặt trong khá nhiều phim gần đây.





Amy Adams xếp cuối danh sách năm nay.





Forbes thống kê lợi tức của các nữ diễn viên từ tháng 6, 2016 tới tháng 6, 2017, dựa trên dữ liệu từ các trang thống kê như Nielsen, ComScore, Box Office Mojo và IMDB, cũng như từ các cuộc phỏng vấn với những người trong ngành.



Thành công này của các nữ diễn viên được đánh giá là khá tốt, khi các nhân vật nữ vẫn chỉ chiếm 28.7% trong tổng số vai diễn trong các bộ phim ra mắt từ giữa năm 2016 đến nay. Độ tuổi của các nữ diễn viên trong danh sách này cũng được đem ra bình luận, khi trong 10 người thì đã có 6 người trên 40 tuổi.