Emma Watson và Amanda Seyfried bị tung ảnh nóng

Người đẹp Emma Watson.





Nhiều bức ảnh nhạy cảm của nữ tài tử Anh quốc Emma Watson bất ngờ bị tung lên mạng, và nữ diễn viên "Dear John" cũng chịu chung cảnh ngộ.



Hôm 15 tháng 3 vừa qua, trên các trang mạng xuất hiện nhiều hình ảnh riêng tư được cho là của Emma Watson. Trong đó có ảnh cô thử đồ bikini và một số hình ảnh khỏa thân. Ngay lập tức, đại hiện của nữ diễn viên đã lên tiếng: "Những bức ảnh thử đồ được chụp cách đây một vài năm, khi Emma Watson và trợ lý thời trang đi chọn trang phục. Emma không có bất kỳ bức ảnh khỏa thân nào cả.”





Amanda Seyfried và bạn trai cũ Justin Long.



Phía Emma Watson cũng cho biết, cô đang liên lạc với luật sư để giải quyết vấn đề này. Rất có thể nữ diễn viên Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật) sẽ kiện kẻ đã tung ảnh của cô lên mạng.



Năm 2014, Emma từng bị đe dọa tung ảnh nóng sau khi cô phát biểu ủng hộ nữ quyền tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nữ diễn viên khi đó cũng khẳng định cô không hề có ảnh nude. Cách đây một năm, Emma Watson cũng đâm đơn kiện một trang web đen, do đăng tải hình ảnh khi cô gặp vấn đề về trang phục.



Ngoài Emma Watson, ngôi sao nữ mới đây ghi tên mình vào danh sách bị tung ảnh riêng tư là Amanda Seyfried, người đẹp trong Mama Mia và Dear John. Những bức ảnh nhạt cảm được tung lên mạng được cho là ảnh của Seyfried và bạn trai cũ Justin Long. Trong khi cư dân mạng tò mò tìm kiếm các bức ảnh này, thì Amanda Seyfried cũng vất vả không kém trong việc yêu cầu các trang tin tức gỡ hình ảnh xuống. Nữ diễn viên hiện chưa lên tiếng về vụ này.



Hiện tại, Amanda Seyfried đã đính hôn với nam diễn viên Thomas Sadoski. Họ còn đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.



Năm 2014, một loạt sao nữ như Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Kate Upton... đồng loạt bị một hacker tấn công điện thoại cá nhân và lấy trộm hình ảnh, gây ra vụ rò rỉ ảnh nude chấn động cả Hollywood. FBI đã tìm ra thủ phạm - một người đàn ông 36 tuổi ở Pennsylvania. Người này đã bị phạt 18 tháng tù giam.