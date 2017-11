Evra với ngòn đá kiểu Kung-fu ở trận vòng loại E.L.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Năm 2/11 có nguyên một loạt 24 trận vòng loại, đợt 4, giải Europa League ở khắp các sân bên Âu châu. Đây mới chỉ là vòng loại 48 đội và còn 2 đợt nữa mới đến vòng 32 cho nên vẫn chưa có gì thực sự đáng nói. Có trận đáng chú ý phần nào chăng là trận giữa Arsenal với đội Red Star Belgrade từ Belgrade qua đấu ở sân The Emirates của Arsenal tại London.





Patrice Evra của Marseille đá vào fan đội Marseille trong trận vòng loại Europa League bên Bồ Đào Nha ngày 2/11. (Daily Mirror)



Đáng chú ý vì Arsenal 20 năm trước đây chỉ đấu ở giải Champions League nhưng vì năm rồi đứng hạng 5 trong Premier League bên Anh cho nên chỉ được tham dự giải Europa League. Đội "Sao Đỏ Belgrade" mùa bóng năm rồi đứng hạng nhì trong siêu hội bóng đá nước Cộng Hòa Serbia cho nên không phải thứ thường, tuy Cụ Wenger của Arsenal vẫn để cho một số cầu thủ chủ chốt của mình dưỡng sức, chờ trận ngày Chủ Nhật trong nước với thứ dữ là Manchester City hiện đứng đầu Premier League. Kết quả đôi bên hòa nhau 0-0 nhưng vì đứng đầu nhóm H với điểm cao trong số 12 nhóm từ A đến L cho nên Arsenal được kể như chắc chắn sẽ lọt vòng vào vòng 32.



Cạnh đấy thì có trận giữa Marseille từ Pháp qua Guimaraes bên Bồ đào nha để đấu với đội Guimaraes, còn có tên là Vitoria SC, hạng 4 trong Primera Liga mùa bóng vừa qua của Bồ, mà hóa ra lại được thiên hạ chú ý vì một biến cố diễn ra trước khi trọng tài kịp thổi hồi còi đầu tiên.



Trên bản đồ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì thành phố Guimaraes nằm về hướng biển Đại Tây Dương, ở về phiá Bắc của thủ đô Lisbon, và không xa biên giới vùng tự trị Galicia của TBN về hướng Bắc. Đi theo đội Marseille từ hướng Đông Bắc bên kia biên giới với Pháp thì khoảng cách chỉ chừng... 1,456 cây số đường bộ cho nên một số đông các fans của Marseille cũng băng núi vượt đèo qua ủng hộ đội nhà.



Chỉ phiền là có thể họ ủng hộ đội Marseille đấy, thế nhưng một số không ít, vì lý do này lý do kia tích tụ từ khá nhiều năm tháng, lại không mặn nồng cho lám với cậu Patrice Evra 36 tuổi, quốc tịch Pháp, gốc Senegal. Evra là cầu thủ có tiếng của Pháp, từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia, từng đấu cho Manchester United từ 2006 đến 2014, sau đó đấu cho Juventus từ 2014 đến 2017 rồi liền sau đấy trở về nước đấu cho Marseille.





Eric Cantona của đội Man U đá vào fan đội Crystal Palace trong trận bên Anh vào năm 1995. (Daily Mail)



Khi cầu thủ của hai đội Marseille và Vitoria, tên khác của đội Guimaraes, lục tục kéo nhau ra sân thì ngang qua tấm vách cản cao ngang bụng người chạy quanh sân, còn được dùng để các hãng người ta quảng cáo, thì Evra bắt đầu nghe một số fans từ Marseille buông lời mạ lỵ mình thậm tệ! Ngang qua một anh đứng sát rào cản với mồm mép buông lời chửi bới vung vít nhất thì Evra dằn lòng không được bèn vung chân đá vào anh kia bằng một thế đá chả khác gì thuộc môn võ Kung-fu! Và thế là thành chuyện lớn!



Trọng tài buộc lòng phải đuổi Evra ra khỏi sân, không cho đấu trận này. Đội Marseille tuy mất người nhưng vẫn không mất vì đấy không phải cái thẻ đỏ trong trận đấu! Lần đầu tiên trong lịch sử của giải Europa League, một cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trước khi một trận bắt đầu!



Marseille cho người khác ra thay Evra, nhưng một trận đấu mà bắt đầu kiểu như vậy, vói Evra là một cầu thủ quan trọng của Marseille, thì tinh thần đấu đá của Marseille làm sao được bình thường như nếu đừng có chuyện đó xảy ra? Kết cuộc là xuyên suốt trận đấu đội Guimaraes có banh nơi chân dài hơi hơn Marseille, sút tổng cộng 5 lượt, 3 lượt đúng hướng trong khi Marseille chỉ sút được có 3, với 1 cú đúng hướng. Cú sút đúng hướng và ghi bàn thắng cho Guimaraes là vào phút thứ 80. Đội ngũ Marseille lo gỡ đến mức Boubacar tranh banh ẩu cho nên bị cái thẻ đỏ ra khỏi sân. Marseille hết còn gỡ gạc gì được! Marseille ở nhóm I, sau trận thua vẫn đứng nhì với 6 điểm cho nên có thể vẫn chưa sao!



Qua ngày thứ Sáu 3/11 UEFA tuyên án sơ khởi, treo giò Evra cho trận Europa League kỳ tới, trong khi người ta tiếp tục điều tra vụ việc để thế nào cũng có thời gian kỷ luật dài hơn!



Vụ này khiến thiên hạ nhớ lại chuyện xảy ra hồi năm 1995 và cũng có liên quan đến một cầu thủ gốc Marseille là Eric Cantona thời đó đấu cho Manchester United bên Anh. Trong một trận giữa Man U với Crystal Palace năm đó thuộc khuôn khổ Premier League, Cantona cũng bị một fan của đội Crystal Palace mắng mỏ sao đấy cho nên đã bay lên, vung cả hai chân đá vào người anh kia trước khi nhào đến bồi thêm cho vài cú đấm! Dạo đó Cantona bị treo giò bảy tuần lễ và bị tyên án 2 tuần lễ tù giam, sau được cải án thành 120 giờ lao động phục vụ công ích! Hai mươi năm sau, báo Daily Mail bên Anh phỏng vấn Cantona về chuyện cũ, anh ta nói, "Phải chi hồi đó tôi đá cái thằng đó với chưởng lực thâm hậu hơn nữa!"



Huấn luyện viên đội Marseille tuyên bố với báo chí, "Evra là một cầu thủ chuyên nghiệp thì lẽ ra phải biết tự kềm chế cho dù có bị fan người ta lăng nhục, thế nhưng còn tay gọi là fan kia thì tôi e rằng ấy là một kẻ đội lốt fan của đội Marseille, chứ còn fan đội nào thì phải ủng hộ đội đó với tất cả những cầu thủ của đội chứ?"

Chưa biết UEFA sẽ xét xử tiếp Evra ra sao; chỉ biết chắc là mai kia mà một fan nào đấy có ghét Evra đến mấy rồi tìm cách mạ lỵ anh ta thì nên đứng cho thật xa rồi dùng loa mà châm chọc chứ không nên đến gần trong cự ly một mét trở lại!