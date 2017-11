Facebook: Lợi bất cập hại

Bài ĐOAN TRANGPhải thừa nhận rằng Facebook là một công cụ tuyệt vời. Nó cho phép chúng ta giữ liên lạc với bạn bè, chia sẻ thông tin, ý tưởng và thậm chí đây là một trong những kênh thông tin hiệu quả, luôn cập nhật những tin tức mới nhất. Nhưng mặt khác, Facebook cũng có nhiều điểm bất cập hại, là nơi lan truyền tin đồn, khuấy rối, và cũng là chỗ lẩn trốn của những người mang ác ý. Chính vì lẽ đó, để giữ an toàn cho những Facebooker, FamilyShare đã nêu ra những điều không nên chia sẻ trên Facebook.Rất nguy hiểm khi đăng những dòng status hoặc bài viết về cuộc tranh chấp giữa hai vợ chồng bạn. Thông tin rộng rãi trên Facebook về sự rắc rối trong quan hệ gia đình như vợ chồng cãi nhau, thậm chí những tin tức nghiêm trọng hơn như bạn đang xem xét ly hôn hoặc ly thân,... là những điều sẽ gây phiền cho bạn, mặc dù đó có thể là cách bạn muốn làm để nhận được sự hỗ trợ về tình cảm, nhằm được cảm thông, chia sẻ, nhưng có thể nó cũng rất nguy hiểm.Chia sẻ hình ảnh của con cho thiên hạ xem đôi khi gây ảnh hưởng tâm lý đến đứa bé sau này. (Getty Images)Nói điều rắc rối trên phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể làm tổn thương người khác. Hãy giữ kín những chuyện riêng tư, đừng loan truyền rộng rãi cho toàn xã hội biết. Nếu cần, chỉ nên chia sẻ trong giới hạn những người trong gia đình, hoặc bạn bè thân tín.Tất cả chúng ta ai cũng đều có sai sót, và từng phạm sai lầm. Nhưng điều đó không có nghĩa là những sai lầm của chúng ta phải được thông báo cho cả thế giới biết, thông qua Facebook.Một cô gái 18 tuổi ở Áo kiện phụ huynh “xâm phạm quyền riêng tư” khi đưa những bức ảnh mình đang ngồi bô lên mạng. "Họ chẳng biết xấu hổ và giới hạn là gì. Dù tôi ngồi trong toilet hay chẳng mặc gì nằm trong cũi, họ cũng chụp rồi đăng lên,” cô gái nói với tờ Heute của Áo.Thiếu nữ này cho biết, cô đã nhiều lần nhờ bố mẹ gỡ hơn 500 bức hình của mình khỏi Facebook nhưng bị phụ huynh từ chối. Vì thế, cô đã nhờ tới pháp luật giải quyết khi vừa bước sang tuổi 18.Tại Pháp, bất cứ ai đăng ảnh mà chưa được sự đồng ý của người đó - như bố mẹ đưa hình con lên mạng - có thể bị phạt tới $50,000. Chính quyền Pháp khuyến cáo phụ huynh không nên đưa những ảnh riêng tư của con lên mạng vì chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý trẻ về lâu dài.Những bức ảnh của trẻ con có thể rất đáng yêu, như hình trẻ không mặc đồ lúc còn nhỏ, nhưng đó không phải là thứ được chia sẻ trên Facebook. Hãy nhớ luôn luôn cẩn thận khi đăng các loại ảnh này.Cô con gái của bạn bị điểm C (cao nhất là A và thấp là F). Quá tức giận, bạn đăng trên Facebook. Thay vì nhận được những lời chia sẻ, an ủi của bạn bè, bạn bị chính đứa con của mình “phản kháng.” Nếu bạn muốn chia sẻ điều gì đó không hay xảy ra với người khác, cho dù đó là vợ/chồng, bạn bè, con cái, tốt nhất là tìm cái quán cafe nào đó mà “trút bầu tâm sự,” chứ đừng dại dột tương hết lên Facebook, trừ khi bạn được sự đồng ý của “nhân vật chính.” Mặc dù đó có thể là một câu chuyện hài hước, “nhân vật chính” cũng sẽ không cảm thấy thoải mái khi bạn chia sẻ nó. Không ai muốn cả thế giới Facebook biết về tai nạn hoặc sai lầm của họ.Khi nói về câu chuyện đáng xấu hổ của những đứa trẻ của bạn, hãy cố gắng nhìn về tương lai. Cậu con trai bị ướt quần trong Wal-Mart. Mặc dù ở thời hiện tại, có thể đó là câu chuyện vui mà bạn muốn kể cho bạn bè trên Facebook, nhưng nhiều năm sau, khi cu cậu năm nào tè ra quần nay trở thành một chàng trai, họ nào có muốn bạn gái của mình biết chuyện ấy. Nên nhớ rằng những chuyện cá nhân liên quan đến người khác trên đăng trên blog cá nhân của riêng bạn, hoặc cùng lắm là với bạn bè thân thiết bằng lời nói; không bao giờ để nó trên Facebook.Thật ngạc nhiên khi một ai đó rất vô tư đăng hình ảnh bằng lái xe mới của họ, hoặc khi họ để lại số điện thoại cho bạn bè để được gọi đến. Bất cứ ai cũng có thể truy cập thông tin đó, và bây giờ họ biết bạn sống ở đâu và làm thế nào để tiếp xúc bạn. Chia sẻ vị trí của bạn rất nguy hiểm, vì có thể mở đường cho kẻ xấu đột nhập vào nhà khi bạn không ở đó. Nếu lỡ có làm những điều này, hãy xóa ngay đi để tránh mọi phiền phức có thể xảy ra.Thế giới của chúng ta đầy những phiền toái; tại sao bạn lại muốn gánh thêm rắc rối vào mình cơ chứ! Một người bạn mới sanh con, và gọi đứa bé là “Nhím.” Bình thường bạn rất sợ con nhím và gai của nó, nên tỏ ra bất bình trên Facebook về cái tên của đứa bé mới chào đời. Bạn có nghĩ rằng khi đăng ý kiến của mình trên Facebook, cha mẹ của đứa trẻ sẽ đổi lại tên khác cho con mình? Hay điều bạn nói tạo ra mối hận thù. Mọi người có thể đọc những nhận xét đó và họ có thể bị tổn thương.Một số người nghĩ rằng hình ảnh bị thương hoặc hình thức ăn bị hư thối là lời cảnh báo, nhưng đối với những người khác, nó thực sự tồi tệ và có thể gây ra các phản ứng phụ tiêu cực như lợm giọng, mắc ói. Chắc chắn, đó là ảnh của bạn và tài khoản Facebook của bạn, nhưng tất cả bạn bè của bạn đều nhìn thấy, thậm chí nêu bạn chọn “public” thì ai cũng nhìn thấy, không chỉ bạn bè trong danh sách của bạn. Chia sẻ nhận xét tiêu cực hoặc hình ảnh không phù hợp của người khác sẽ chỉ gây đau khổ cho bạn và những người theo dõi Facebook của bạn. Tốt nhất là chỉ đăng những điều tích cực, lạc quan.Một số nhân viên đã bị sa thải vì lạm dụng Facebook và nói chuyện xấu về công việc. Ngoài ra, bạn cũng chỉ nên chia sẻ những thành công hay mối quan tâm trong công việc của bạn với người thân và bạn bè thân thiết. Nếu muốn quảng bá doanh nghiệp, hãy tạo trang Facebook cho doanh nghiệp để bạn có thể tách rời cuộc sống cá nhân và công việc.Vì sự an toàn của riêng bạn, tránh đăng thời gian bạn thức dậy, ăn uống, đi đến phòng tập thể dục, đi làm hoặc các sinh hoạt hàng ngày khác. Trong khi bạn bè và người thân của bạn có thể thích thú khi biết về một ngày của bạn, những người theo dõi hoặc người mà bạn đang cố gắng tránh có thể sử dụng những thông tin này để chống lại bạn.(Theo Familyshare)