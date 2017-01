(VienDongDaily.Com - 07/01/2017)

WASHINGTON DC – Cơ quan FBI hôm thứ Sáu công bố một hồ sơ 100 trang đã bị kiểm duyệt nhiều phần, liên quan tới hợp đồng giữa cơ quan này với một công ty ẩn danh, nhằm phá khóa bảo mật của chiếc điện thoại iPhone của 1 trong các tay súng gây ra vụ thảm sát San Bernardino, California. Tuy nhiên, FBI không tiết lộ công ty đã thực hiện việc phá khóa iPhone và chi phí của hợp đồng này.



Hồ sơ nêu trên được công bố nhằm trả lời cho một vụ kiện đòi FBI tiết lộ thông tin, từ các hãng truyền thông gồm The Associated Press, Vice Media, và Gannett, công ty sở hữu tờ USA Today. Các hãng truyền thông hồi tháng 9 đã kiện FBI, để muốn biết FBI đã thuê công ty nào và trả bao nhiêu tiền, để mở khóa chiếc iPhone của Syed Rizwan Farook, kẻ đã cùng vợ sát hại 14 người vào tháng 12, 2015. FBI đã nhờ một bên thứ 3 giúp tìm kiếm dữ liệu trong chiếc iPhone, sau khi hãng Apple từ chối việc này.



Hồ sơ của FBI không tiết lộ công ty thực hiện và chi phí của việc phá khóa iPhone, nhưng cho biết rằng cơ quan này đã nhận được 3 lời đề nghị từ các hãng điện toán, muốn cung cấp 1 chương trình để mở khóa iPhone, nhưng không hãng nào có thể đưa ra giải pháp nhanh chóng theo đúng yêu cầu của FBI. Cơ quan điều tra liên bang cũng cho biết, họ không muốn mời các hãng điện toán đấu thầu cho việc mở khóa iPhone, vì sợ rằng việc tiết lộ rộng rãi các nhu cầu của FBI sẽ gây hại cho an ninh quốc gia.



Vào tháng 3 năm ngoái, FBI bất ngờ tuyên bố đã mua 1 chương trình điện toán từ 1 công ty ẩn danh, để mở chiếc điện thoại iPhone của hung thủ Farook. Tin tức này cũng chấm dứt trận chiến pháp lý giữa FBI và Apple, sau khi một quan tòa liên bang yêu cầu Apple phải giúp FBI phá mật mã của chiếc iPhone và Apple dự tính kháng án.



Các hãng truyền thông đã khởi kiện đòi FBI cung cấp thông tin, với lý do rằng công chúng có quyền được biết liệu hãng điện toán ẩn danh nêu trên có các biện pháp an ninh phù hợp hay không, có phải là tổ chức hợp pháp để nhận tiền chính phủ hay không, và có hành động vì lợi ích công chúng hay không.

Tuy nhiên, FBI đã từ chối yêu cầu này và nói rằng, hợp đồng giữa FBI và hãng điện toán ẩn danh đã được soạn thảo cho mục đích thi hành luật pháp, và việc tiết lộ hợp đồng sẽ ảnh hưởng cho các quá trình hành pháp đang tiến hành. Đây là vụ kiện thứ 3 của hãng AP chống lại chính phủ Obama, dựa theo Đạo luật Tự Do Thông Tin.