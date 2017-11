FBI tìm ra người thứ hai cần thẩm vấn trong vụ tấn công New York

Những người thuộc các tôn giáo khác nhau đang dự lễ cầu nguyện do một hội Hồi Giáo tổ chức vào đêm thứ Tư tại New York. (John Moore/ Getty Images)

MANHATTAN - FBI đã tìm ra người đàn ông thứ hai cần thẩm vấn, liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố New York. Người này được xác định là Mukhammadzoir Kadirov, khoảng 33 tuổi, tóc đen, mắt nâu. Kadirov ra đời ở Uzbekistan. Nhà chức trách trước đó đã thông báo tìm kiếm Kadirov, để thẩm vấn về sự liên hệ của anh ta với vụ tấn công ở New York. Vào xế trưa thứ Tư, FBI nói cơ quan này đã tìm thấy Kadirov, nhưng không cho biết thêm chi tiết.





Vắng lặng ở nơi không bình yên

Những bó hoa phúng điếu tám nạn nhân tử thương đã được đặt trên con đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp mà nay được chặn lại vào ngày thứ Tư, 1 tháng 11, 2017 tại thành phố New York. Tám nạn nhân gồm năm du khách từ Argentina, một nữ du khách trẻ từ nước Bỉ, và hai người Mỹ sống trong vùng. (John Moore/ Getty Images)



Kadirov là bạn của nghi can tấn công Sayfullo Saipov, và được cho là hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ. Nhà chức trách đang tìm hiểu xem, liệu Kadirov có biết trước về vụ khủng bố của Saipov hay không.





Mukhammadzoir Kadirov



Trong những tin liên quan, vào ngày thứ Tư, nghi can Saipov đã bị truy tố về các tội hỗ trợ Nhà Nước Hồi Giáo, tấn công bạo lực, và phá hủy xe cộ. Saipov được cho là thực hiện vụ tấn công lấy cảm hứng từ các video của ISIS mà hắn ta xem trên điện thoại thông minh. Ông John Miller, phó chỉ huy đơn vị tình báo và chống khủng bố của Sở cảnh sát New York, cho biết, "Hành động của nghi can được thực hiện trên danh nghĩa ISIS, dựa theo các bằng chứng tìm thấy tại hiện trường và sau đó. Có vẻ như nghi can đã làm theo đúng các hướng dẫn mà ISIS đăng trên các nguồn truyền thông của tổ chức này."



Nghi can Saipov bị cảnh sát bắn trong vụ tấn công, nhưng được cho là sẽ sống sót. Nhà chức trách đang gọi sự việc là một vụ khủng bố, và các tội trạng của nghi can đủ điều kiện để yêu cầu án tử hình. Saipov được cho là hành động một mình, và đã lập kế hoạch từ một năm trước. Theo nhân viên điều tra, Saipov tỏ ra "tự hào" với các hành động của hắn ta.



Trong vụ tấn công, có tám người thiệt mạng và 12 người bị thương. Trong số những người chết có năm người Argentina, một người Bỉ, và hai công dân Hoa Kỳ. Những người Mỹ thiệt mạng được xác định là anh Darren Drake, 32 tuổi, cư dân New Milford, New Jersey, và anh Nicholas Cleves, 23 tuổi, cư dân New York City.



Năm người Argentina trong sự việc đang du lịch New York để ăn mừng dịp kỷ niệm 30 năm ngày họ cùng tốt nghiệp trung học. Cô Ann-Laure Decadt, 31 tuổi, công dân Bỉ, qua đời để lại một con trai 3 tuổi và một con trai 3 tháng tuổi. Chồng của cô Decadt cho biết, cô đang du lịch New York cùng với mẹ và hai em gái vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.