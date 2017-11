FDA khuyến cáo về sự nguy hiểm của thảo dược Kratom khiến 36 người chết

(Wikipedia)Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người tiêu thụ để tránh xa thành phần bổ sung thảo dược Kratom và nói rằng các nhà quản lý đã phát hiện chất này có liên quan đến 36 ca tử vong.Người tiêu thụ ngày càng dùng chất bổ sung từ cây trồng ở Đông Nam Á. Những người ủng hộ nói rằng đây là một cách an toàn để đối phó với chứng đau mãn tính và các bệnh khác, và một số nhà nghiên cứu đang khám phá tiềm năng điều trị của nó, bao gồm việc giúp đỡ cho những trường hợp cai nghiện.Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Scott Gottlieb, một ủy viên của FDA nói rằng không có "bằng chứng đáng tin cậy" để chứng minh về những tác dụng trên khi dùng Kratom. Thay vào đó, ông cho biết, bằng chứng cho thấy loại thảo mộc này có tác dụng tương tự như chất ma tuý, chất gây nghiện, và mang một số nguy cơ tương tự như lạm dụng, nghiện và, trong một số trường hợp, còn dẫn đến tử vong". Ông nói rằng những cuộc gọi đến các trung tâm kiểm soát chất độc của Hoa Kỳ liên quan đến Kratom tăng lên gấp 10 lần từ năm 2010 đến năm 2015, và rằng thảo mộc này có liên quan đến các phản ứng phụ bao gồm động kinh, và làm tổn thương gan.Kratom bị cấm ở một số tiểu bang, bao gồm Alabama, Arkansas, Indiana, Tennessee và Wisconsin.Gottlieb cho biết FDA đang cố gắng để ngăn chặn các lô hàng Kratom nhập vào Hoa Kỳ.Hồi tháng 9 năm ngoái, những người biểu tình tụ tập bên ngoài Tòa Bạch Ốc đòi nhà chức trách không đưa một sản phẩm tự nhiên từ khu vực Đông Nam Á gọi là Kratom vào danh sách những chất cấm ở Hoa Kỳ. Chất này không phải là opioid, nhưng nó có chứa chất alkaloid tác động lên những thụ thể não giống những loại ma túy như heroin, mà không đưa tới trạng thái lâng lâng. Cục chống ma túy của Hoa Kỳ (DEA) nói sẽ đưa chất này vào danh mục những chất không được sử dụng hợp pháp.Trong khi đó, những người ủng hộ Kratom đã phản ứng đầy giận dữ và lo âu trước lệnh cấm của liên bang đối với sản phẩm giảm đau tự nhiên mà họ nói là an toàn hơn so với các loại thuốc giảm đau được bác sĩ kê toa một cách hợp pháp.