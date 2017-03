Fidget Cube, món đồ chơi lạ đang được giới trẻ săn lùng

Khối lập phương Fidget Cube.

NEW YORK – Trong thời gian gần đây, giới thanh niên đang săn lùng một món đồ chơi mới, mang tên Fidget Cube, được thiết kế dành cho những ai luôn thích nghịch ngợm một đồ vật gì đó mỗi khi quá rảnh rỗi hoặc quá căng thẳng. Tất cả mọi người chúng ta hẳn đều đã từng thích bấm bút bi, phá công-tắc đèn, hay nhấn nút remote TV. Đồ chơi Fidget Cube mô phỏng lại các đồ vật thường được dùng để nghịch ngợm trên tay, như bút bi, chìa khóa, máy bấm trò chơi điện tử, hay công tắc đèn...



Fidget Cube là một khối lập phương với 6 mặt là các bộ phận khác nhau, được tạo thành từ những chi tiết nhỏ, mô phỏng những thứ như công tắc, nút bấm, cần analog, bàn trượt, bàn xoay... Nói đơn giản, đây là một món đồ chơi để người dùng nghịch ngợm các ngón tay mỗi khi rảnh rỗi.



Âm thanh phát ra cũng như cảm giác mang lại cho người sử dụng khá chân thực, đúng như bạn đang được bấm một chiếc bút bi hay công tắc, hoặc xoay cần chơi game. ​Là sản phẩm của Antsy Labs, Fidget Cube từng gây chú ý khi thu được tới gần $6.5 triệu Mỹ kim trên trang web gây quỹ Kickstarter, trong khi mục tiêu ban đầu chỉ là $15,000 Mỹ kim. Fidget Cube cũng là dự án được tài trợ cao thứ 10 trong lịch sử Kichstarter.

Giá bán lẻ của một khối Fidget Cube là từ $22 đến $25 Mỹ kim. Trong giai đoạn hiện tại, hãng sản xuất Antsy Labs hiện đang tạm ngừng việc giao hàng Fidget Cube để tìm cách cải thiện phẩm chất sản phẩm. Hãng cho biết đã nhận được thông tin về việc khối Fidget Cube bị hư do không chịu nổi tần suất sử dụng quá cao, và đang tìm cách khắc phục tình trạng này.



Trước nhu cầu quá lớn về món đồ chơi này, hàng nhái Fidget Cube đã ngay lập tức xuất hiện tràn ngập trên các trang bán hàng online, với giá chỉ khoảng $5 Mỹ kim. Theo bình luận của những người dùng thử, so với bản gốc, các bản hàng nhái của Fidget Cube không bền, không chắc chắn, và cũng không mang lại cảm giác chân thật, do sử dụng vật liệu kém phẩm chất và kỹ thuật chế tạo cũng quá thấp.