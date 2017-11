Foxconn giảm 39% lợi nhuận vì iPhone X

Theo báo cáo tài chính quý III/2017 (trong ba tháng, kết thúc vào tháng 9) vừa được Foxconn công bố, hãng đã đạt lợi luận ròng 695,5 triệu USD, thấp hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý có kết quả thấp nhất của công ty sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới kể từ sau thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu (năm 2008).

Sản xuất iPhone X khó khăn khiến lợi nhuận Foxconn giảm mạnh.

Wall Street Journal nhận định, việc suy giảm lợi nhuận của Foxconn không bất ngờ, nhưng vẫn cao hơn so với dự báo. Tuy vậy, điều này có thể giải thích là do “nút thắt cổ chai” iPhone X. Smartphone kỷ niệm 10 năm ngày iPhone ra đời hiện do công ty độc quyền sản xuất.

Các chuyên gia phân tích của phố Wall cho rằng, việc sản xuất chiếc iPhone X khó khăn hơn dự tính đã khiến thiết bị bán ra chậm trễ, từ đó khiến doanh thu Foxconn bị ảnh hưởng.

Có hai nguyên nhân khiến việc sản xuất iPhone bị chậm được chỉ ra. Đó là, nguồn cung số lượng màn hình OLED không đủ và Apple cũng mất nhiều thời gian hơn để tích hợp màn hình này lên iPhone X. Bên cạnh đó, sản lượng module Face ID – hệ thống xác thực sinh trắc học mới bằng nhận diện khuôn mặt – thiếu hụt khiến việc sản xuất iPhone X bị chậm lại cũng là lý do Foxconn không cung cấp đủ số lượng sản phẩm đúng dự kiến.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng dự báo lợi nhuận của Foxconn sẽ tăng trở lại trong quý IV/2017 khi việc sản xuất iPhone X đã ổn định hơn. Theo công ty nghiên cứu TrendForce, đã có khoảng 44 triệu iPhone được vận chuyển trong quý III/2017. Con số này dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi, lên 81 triệu trong quý IV, trong đó iPhone X chiếm khoảng một phần ba.

Bảo Lâm