Gái mại dâm dụ khách làng chơi vào… bẫy cướp

– 2 người đàn ông cùng 2 cô gái mại dâm vào khách sạn và tại đây khách làng chơi bị nhóm người lạ hành hung, cướp tài sản.

Hiện Công an Q.Bình Tân, TP.Sài Gòn đang điều tra vụ gái mái dậm cấu kết cùng với 1 số đối tượng nghi vấn chăn dắt nhằm cướp tài sản của khách làng chơi, xảy ra tại 1 khách sạn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, 23h đêm 13/11 có 2 thanh niên 25 và 27 tuổi tiếp cận 2 cô gái bán dâm (hiện chưa rõ lai lịch) tại khu vực Q.Bình Tân, giáp ranh với Q.6 rồi rủ đi vui vẻ. Sau khi thống nhất giá cả, 2 cô gái đưa 2 vị khách vào thuê phòng tại nhà nghỉ Q.T nằm trên đường số 7, P.An Lạc A, Q.Bình Tân để hành sự.

Nhiều gái mại dâm kết hợp với các đối tượng chăn dắt trở thành những nhóm cướp nguy hiểm. Ảnh minh họa

Khi vừa vào phòng, 2 cô gái yêu cầu khách làng chơi phải đưa tiền trước. Nhưng 2 vị khách không đồng ý.

Ngay lúc này xuất hiện 3 thanh niên lạ xông vào dùng tay chân đấm đá 2 thanh niên đi mua vui. Nhóm đối tượng lục túi 2 người để lấy 1 ĐTDĐ và số ít tiền mặt. Sau đó 3 thanh niên lạ cùng 2 gái bán dâm nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ.

Tiếp nhận trình báo của 2 bị hại, Công an Q.Bình Tân đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, công an xác định danh tính của 1 đối tượng trong nhóm cướp là Đỗ Nhật T (SN 1983, quê Cà Mau, tạm trú Q.12). Hiện T đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú; công an đang truy bắt nhóm đối tượng.

Theo nhiều người dân, tình trạng khách làng chơi bị trấn lột thường xuyên xảy ra tại khu vực công viên Phú Lâm (giáp ranh giữa Q.6 và Q.Bình Tân) và khu vực gần bến xe miền Tây, Q.Bình Tân.

Nhiều cô gái xuống đường bắt khách, sau đó đưa vào các khách sạn gần đó. Ngay lập tức xuất hiện nhiều đối tượng trong băng nhóm sẽ hành hung khách nhằm cướp tài sản.

Chúng nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn, lên xe gắn máy do đồng bọn nổ máy chờ sẵn để tẩu thoát. Nhiều khách làng chơi sập bẫy nhưng vì tâm lý e ngại nên không đến công an trình báo.

Đang đổ xăng, người phụ nữ bị cướp tài sản hàng trăm triệu đồng Người phụ nữ dừng ô tô đổ xăng thì bị 1 đối tượng đi xe gắn máy, ép sát giật túi xách chứa tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bắt nghi can cướp tài sản, hiếp dâm bé gái 9 tuổi đến nhập viện Công an đã bắt giữ nghi phạm giữa đêm khuya khống chế hiếp dâm bé gái 9 tuổi đến nhập viện gây chấn động dư luận.

Cháu gái lạnh lùng nhìn người tình sát hại bà ngoại để cướp tài sản Đứa cháu gái 13 tuổi lấy dao đưa cho người tình rồi lạnh lùng nhìn bạn trai sát hại bà ngoại.

Băng nhóm chuyên chuốc thuốc mê bạn đồng tính, cướp tài sản Thanh niên ở miền Tây kết “săn” bạn đồng tính trên mạng rồi rủ vào nhà nghỉ “tâm sự” để chuốc thuốc mê, cướp tài sản.

Người phụ nữ bị sát hại, cướp tài sản bởi 37 nhát dao Người phụ nữ sinh sống cùng con trai bị bệnh thiểu năng được phát hiện bị sát hại bởi 37 nhát dao…

Linh An