Gài mìn trước cổng nhà dân lúc rạng sáng

Ngày 31/10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cùng các lực lượng nghiệp vụ tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc nhà một người dân bị đặt mìn tự chế trước cổng.

Trước đó, vào 2h cùng ngày, sau khi đi làm về nhà ở ấp Miễu (xã Phước Tân, TP Biên Hòa), bà Thịnh phát hiện một vật lạ trên tường rào ở trước cổng. Nghi ngờ có chuyện không lành, bà Thịnh báo với lực lượng chức năng.

Lực lượng Công an xã Phước Tân, Công an TP Biên Hòa sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều vụ việc. Cơ quan công an xác định vật lạ trên là mìn tự chế.

Sáng cùng ngày, lực lượng công binh thuộc Ban Chỉ huy quân sự TP Biên Hòa đến ghi nhận tình hình và tổ chức tháo gỡ, xử lý vật liệu trên.

Theo xác minh của công an, bà Thịnh mới mua căn nhà trên và chuyển đến ở một mình từ tháng trước. Ở khu vực, bà không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Cơ quan điều tra xác định bà Thịnh đã ly hôn với chồng nhiều năm. Thời gian qua, chồng cũ của bà nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng bà không đồng ý. Nhiều lần, giữa bà và chồng cũ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và bà từng bị người đàn ông đe dọa.

Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Theo Zing.vn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất