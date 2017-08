Galaxy Note 8 – trở lại để dẫn đầu

Năm 2016, với lễ công bố hoành tráng cùng thiết kế đẹp mắt, doanh số Galaxy Note bùng nổ tới khi hiện tượng cháy nổ pin bắt đầu diễn ra, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho Samsung cũng như khiến lòng tin của người dùng sụt giảm.

Samsung từng cân nhắc từ bỏ dòng Galaxy Note và chỉ tập trung vào một mẫu smartphone cao cấp mỗi năm. Họ đã khảo sát hàng nghìn người sở hữu Note để xem thương hiệu này đã bị tổn hại như thế nào sao “cơn ác mộng”, nhưng nhìn thấy ở đó là sự hy vọng. Một số người thậm chí không chịu đổi trả chiếc Note 7 đã mua dù các hãng hàng không cấm đem lên máy bay và Samsung cũng nỗ lực với nhiều khoản bồi thường lớn. Nhiều khách hàng trung thành coi đó chỉ là vận đen của Samsung và dù thế nào, Galaxy Note sẽ trở lại.

Ảnh: EnGadget

Và ngày 23/8, Galaxy Note 8 trình làng trong một sự kiện đẹp mắt ở New York (Mỹ). Xét về thông số, đây là smartphone ấn tượng nhất của Samsung từ trước tới nay. Một số cho rằng đây chỉ là phiên bản to hơn và đắt hơn của Galaxy S8 nhưng thiết bị cũng có rất nhiều điểm mới, như màn hình được nâng lên tới 6,3 inch, phù hợp cho việc sử dụng bút S Pen tự nhiên và thoải mái hơn, camera kép hỗ trợ chụp xóa phông như iPhone 7 Plus cùng chế độ Dual Capture…

“Máy dài và hẹp, cầm trên tay cảm giác nhỏ hơn cả iPhone 7 Plus trong khi sử dụng màn hình tới 6,3 inch còn thiết bị của Apple là 5,7 inch. Màn hình rất tuyệt vời”, biên tập viên của Wired chia sẻ.

Galaxy S8 đã rất thành công, nhưng Galaxy Note 8 mới là cơ hội cho Samsung xóa mờ ký ức không tốt về Galaxy Note 7. Sản phẩm ra mắt ngày 23/8 cũng là bằng chứng cho thấy smartphone của Samsung đã tiến hóa xa như thế nào.

Ảnh: AndroidAuthority

Biên tập viên của Android Central nhận định: “Các kỹ sư Samsung rất xuất sắc khi đưa được quá nhiều tính năng vào trong một chiếc smartphone tương đối thon thả”. Galaxy Note 8 không đơn giản là một chiếc điện thoại. Nếu đặt vào DeX, bạn có thể dùng nó như một máy tính. Nếu đặt vào trong thiết bị VR, bạn sẽ chìm đắm trong một không gian hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, vẫn có hai điểm chưa hài lòng trên thiết bị. Thứ nhất là cảm biến vân tay đặt ở mặt sau. Lựa chọn này đã xuất hiện trên Galaxy S8, nhưng được chấp nhận do máy không còn nút Home và sản phẩm cũng nhỏ gọn. Còn Galaxy Note 8 khá dài với màn hình lớn và một số biên tập viên phương Tây chia sẻ rằng với cách cầm thông thường, ngón tay của họ không thể với tới cảm biến.

Ngón trỏ của người dùng không thể với tới cảm biến theo cách cầm thông thường. Ảnh: Arstechnica

Thứ hai là mức giá 930 USD. “Vì sao Samsung nghĩ người dùng sẽ bỏ ra tới 930 USD cho một chiếc Note 8? Chúng ta hiếm khi gặp một chiếc điện thoại có giá khởi điểm trên 900 USD và tôi đã phải nhướn mắt, nhìn đi nhìn lại con số đó”, biên tập viên của Verge cho hay.

Tuy vậy, Galaxy Note 7 và Galaxy S8 Plus vốn đã có giá trên 800 USD. Sự đón nhận của người dùng với Galaxy S8 là cơ sở để Samsung xác định mức giá cho Note 8. Apple iPhone 8 cũng được dự đoán sẽ trên 1.000 USD và có lẽ, đã đến lúc người tiêu dùng bắt đầu làm quen với con số 1.000 USD khi muốn mua một chiếc điện thoại cao cấp.