(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Việc đánh giá game thấp chủ yếu đến từ việc nhiều người dùng không hài lòng với việc phải trả $9.99 Mỹ kim để tải game, sau khi thử phần chơi miễn phí ngắn ngủi. Bên cạnh đó là những chỉ trích liên quan tới việc game luôn đòi hỏi kết nối Internet liên tục.

Các hình ảnh trò chơi trên phone.

NHẬT- Kể từ ngày game “Super Mario Run” ra mắt hôm 15 tháng 12 đến nay, cổ phiếu của Nintendo đã giảm tới 11%. Cùng chung số phận, cổ phiếu của DeNA Co, hãng đang hợp tác với Nintendo để phát triển các trò chơi, cũng giảm tới 14% cùng thời điểm.



Super Mario Run là trò chơi đầu tiên sau khi Nintendo tuyên bố thay đổi chiến lược và đi theo hướng phát triển game di động trong năm 2015. Ngay khi ra mắt, game đã phá kỷ lục mà Nintendo từng đạt được cách đây vài tháng với Pokemon Go, khi trở thành trò chơi có lượt tải về cao nhất App Store trong ngày đầu tiên. Theo đó, Super Mario Run được tải về 2.85 triệu lần trên toàn thế giới, nhiều gấp ba lần so với 900,000 lượt tải mà Pokemon Go có được trong 24 giờ phát hành.



Tuy nhiên, đây là kỷ lục tốt duy nhất cho tới hiện tại mà trò chơi này đạt được. Nguyên nhân đằng sau con số đáng kinh ngạc này được cho là kết quả của hoạt động quảng cáo trước khi game ra mắt. Còn nếu dựa trên góc nhìn của game thủ, trò chơi này lại được xếp vào loại "không đáng tải về".



Trong khoảng 43,000 đánh giá của người dùng, hơn một nửa cho điểm Super Mario Run chỉ 1 sao (xếp hạng thấp nhất trên App Store). Điểm đánh giá game trung bình đang là 2.5 sao trong khi phiên bản hiện tại của Pokemon Go được xếp hạng 3.5. Tại thời điểm Pokemon Go được phát hành, giá trị thị trường của Nintendo tăng vọt lên hơn $7 tỷ Mỹ kim.



Ngoài ra, game còn tiêu thụ một lượng dữ liệu từ 40 MB đến 60 MB mỗi giờ, do thiết bị luôn phải tải về các thông tin của người chơi khác để chuẩn bị cho chế độ Toad Rally, cũng như dữ liệu của các màn chơi mới. So sánh với Pokemon Go, người dùng tối đa chỉ mất 30 MB dữ liệu mỗi giờ. Và rõ ràng, việc tiêu thụ dung lượng dữ liệu lớn sẽ đi kèm với lượng pin tiêu hao của thiết bị.



Hiện tại, ngày ra mắt phiên bản Android của trò chơi vẫn chưa được công bố, chỉ được dự kiến trong năm 2017.