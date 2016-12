(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Một cảnh sát viên đang xem những chai rượu bị nghi pha dầu tắm



MOSCOW - Nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một thành phố ở Siberia (Tây Bá Lợi Á), sau khi ít nhất 49 người chết vì ngộ độc rượu. Họ đã uống một loại dầu thơm pha vò nước tắm mà họ hy vọng sẽ làm cho họ say giống như rượu.



Thêm 15 người đang ở trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện ở Irkutsk, thành phố lớn thứ sáu của Nga, với dân số 1.1 triệu người. Thị trưởng Dmitry Berdnikov lên tiếng báo động, sau khi gặp nhà chức trách địa phương, theo thông tấn xã Interfax đưa tin.

Số tử vong đã tăng lên ít nhất là 49 người.



Các chai dầu tắm được dán nhãn ghi có chứa chất cồn ethyl, theo tin của TASS, và đã được đánh dấu rõ ràng bằng lời cảnh cáo rằng loại dầu đó không được dùng để uống. Thật vậy, các sản phẩm này có chứa methyl alcohol và chất chống đông đá, theo Alexei Krupin, người đứng đầu của cơ quan điều tiết rượu ở Siberia, cho biết.



Cơ quan điều tra hàng đầu của Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về những ca thiệt mạng ấy, và về việc bán hàng hóa không đáp ứng những quy định về an toàn. Các điều tra viên nói rằng họ đã bắt giữ hai người bị tình nghi phân phối dầu tắm, và đã tịch thu hơn 2,000 lít rượu.



Trong số các nạn nhân, có nhiều người cư ngụ ở cùng một khu phố là Novo-Lenino. Nước hoa, và nước làm sạch da mặt giá rẻ có chứa alcohol, đều được bán trong khu vực này, mà không có những biện pháp hạn chế kinh doanh những loại đồ uống có chứa alcohol. Những người mua những thứ ấy để uống thường là những người bị thất thế nhất về mặt xã hội,



Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng tổng thống vẫn chưa rút ra bất kỳ kết luận nào, về chuyện vụ ngộ độc ấy có liên can hay không với sự an lạc kinh tế của dân chúng ở vùng đó, theo Interfax cho biết.



Peskov nói, “Chắc chắn đây là một thảm kịch khủng khiếp. Chắc chắn đây là một loạt vấn đề nổi tiếng. Tổng thống đã được thông báo, và chắc chắn điều này đòi hỏi sự chú ý kỹ lưỡng nhất và việc áp dụng các biện pháp.”



Trong một cuộc họp của chính phủ, Thủ Tướng Dmitry Medvedev nói rằng ông hy vọng sẽ xem xét việc cấm những sản phẩm dẫn đến mức tử vong cao như vậy. Ông nói thêm rằng bộ luật hình sự của Nga đang được sửa đổi, để làm cho việc trừng phạt trở nên nghiêm khắc hơn, dành cho những người bị bắt qua tang đang bán những sản phẩm ấy, theo Reuters đưa tin.



Ngộ độc rượu thay thế là một chuyện xảy ra thường xuyên ở Nga. Nhưng trường hợp ở Irkutsk là một trong những vụ làm chết người như vậy trong nhiều năm. Những thứ rượu tự chế, và những sản phẩm gia dụng có chứa alcohol, đều được nhiều người ưa chuộng trên khắp nước Nga. Họ coi đó là một dạng rẻ tiền thay thế cho những nhãn hiệu tiêu chuẩn. Những sản phẩm ấy cũng bị quy trách nhiệm gây một số lượng lớn những trường hợp tử vong liên quan đến rượu, theo những cuộc nghiên cứu mới đây cho biết.

Những dạng thức nguy hiểm trong việc uống rượu ở Nga đã dẫn đến những mức độ cao của tỷ lệ chết vì rượu trong nhiều thế kỷ. Nhưng những cái chết liên quan đến rượu dường như đã đạt những mức cùng cực mới trong những năm hậu Nga Sô. Một cuộc nghiên cứu trong năm 2013, được công bố trên tạp chí Rượu Và Nghiện Rượu, cho biết như vậy. Điều này có thể bị gây ra bởi việc gia tăng sử dụng chất alcohol không phải là thức uống, và có chứa hàm lượng cao của ethanol, cũng như những yếu tố độc hại khác.

Một cuộc nghiên cứu sau đó, được công bố trên tạp chí Lancet trong năm 2014, hỏi 150,000 người Nga rằng họ đã uống bao nhiêu rượu vodka. Sau đó nhóm nghiên cứu theo dõi họ trong mười năm, trong thời gian đó có 8,000 người chết. Cuộc nghiên cứu này tìm thấy rằng những người nào mỗi tuần uống ba chai vodka, hoặc nhiều hơn, đều có xác suất cao khoảng gấp đôi bị chết sớm hơn, so với những người uống ít hơn một chai mỗi tuần.