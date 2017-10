Gần chục con trâu non bị kẻ lạ mặt cắt đứt gân

Chiều tối qua (24/10), tại khu nuôi trâu của gia đình anh Đỗ Văn Hưng, thuộc khu Đồng triều hái, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc hàng chục con trâu non bị kẻ lạ mặt chặt đứt gân chân sau.

Bị chém đứt gân chân sau khiến số trâu này không thể đi được. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (25/10), ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng công an xã Ứng Hòe cho biết: “Khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, do sự việc vượt quá thẩm quyền nên công an xã chúng tôi đã cấp báo cho Công an huyện Ninh Giang về điều tra làm rõ”.

Theo ông Nam, cách đây không lâu gia đình anh Hưng có mua khoảng gần chục con trâu (loại trâu non) về nuôi với mục đích bán thịt. Tuy nhiên, chiều tối qua, gần như toàn bộ số trâu trên bị kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn chém vào chân sau của trâu, đoạn từ khủy chân xuống bàn khiến gân bị đứt và trâu không đi được.

Vết máu tại hiện trường sau khi kẻ lạ mặt chém vào chân sau của trâu. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Sau khi nhận được thông tin, công an xã huy động lực lượng xuống nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu và cấp báo cho Công an huyện về thụ lý giải quyết.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đang tiến hành xác định số lượng trâu bị chém và điều tra nguyên nhân sự việc. Đồng thời, truy tìm đối tượng gây ra sự việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy

