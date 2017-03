Gặp nạn khi đi làm từ thiện, bác sĩ trẻ phải sống đời thực vật

Nguyễn Khắc Thái bị chết lâm sàng, chân tay co quắp, đôi mắt vô hồn.



THANH HÓA - Đang theo học lớp bác sĩ nội trú, chuyên ngành Nhi Khoa tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương, do một lần gặp nạn trên đường trở về từ một chuyến đi từ thiện, bác sĩ trẻ Nguyễn Khắc Thái bị chết lâm sàng, nay sống như một thực vật.



Theo báo Dân Việt, anh Thái năm nay mới 26 tuổi, ở số 193, đường Thanh Chương, phố Thành Tân, phường Quảng Thành. Ông Nguyễn Khắc Ngó, 60 tuổi, và bà Trịnh Thị Sơn, 60 tuổi, nước mắt lưng tròng khi kể về tai họa bỗng dưng giáng xuống, khiến cậu con trai rơi vào tình trạng bất động, chân tay co quắp, phải sống đời sống thực vật đã nửa năm nay.



Theo ông Ngó, Thái tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội năm 2015. Sau đó, Thái thi đậu vào lớp bác sĩ nội trú, chuyên ngành Nhi khoa, đang theo học tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng 10 năm 2016, Thái tham gia làm từ thiện về thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Trước khi trở về Hà Nội, Thái và một vài người trong đoàn xuống tắm biển. Trong lúc tắm, Thái bị tụt vào hố cát và đuối nước nên dẫn đến chết não. Từ ngày đó đến nay, Thái nằm bất động, chân tay co quắp, teo tóp. Gia đình Thái mới đưa anh về nhà để tiện bề chăm sóc, và vì nằm ở bệnh viện quá tốn kém.



Bà Trịnh Thị Sơn ngồi nắn bóp tay chân cho đứa con trai tội nghiệp của mình mà nước mắt chảy dài. Bà nói với báo Dân Việt, “Cứ nhìn thấy con nằm bất động, chân tay co quắp, đôi mắt vô hồn, lòng tôi lại quặn thắt. Bình thường, cháu nó là một đứa năng nổ, học giỏi và ngoan hiền lắm. Bỗng nhiên, ông trời bắt tội con tôi phải sống mà không bằng chết như vậy, tôi đau lòng lắm chú ơi.”



Đứng bên cạnh giường con trai, ông Ngó thở dài, nói với Dân Việt, “Bản thân vợ tôi hiện tại đang bị bệnh Parkinson, nên mỗi lần đi lại, đứng lên, ngồi xuống để chăm cháu nằm bất động vậy, chân tay bà ấy cứ lóng ngóng, run rẩy đến tội nghiệp.”



Trước khi Thái gặp nạn, vợ chồng ông Ngó, bà Sơn đã vay mượn anh em, bạn bè và xây một căn nhà nhỏ với ý định lo chuyện cưới vợ cho con trai. Thế nhưng, khi căn nhà vừa xong thì tai họa đến với Thái, với gia đình.

Ông Ngó tâm sự, “Bây giờ, cứ nhìn thấy con nằm bất động trên giường, tôi không cầm nổi nước mắt. Nghe các bác sĩ bảo rằng, con trai tôi phải cấy ghép tế bào gốc 3 lần nữa, thì may ra mới có cơ hội hồi phục. Mỗi lần cấy tế bào gốc rất tốn kém, nhưng dù tốn kém, kể cả phải bán căn nhà này đi để chạy chữa cho con trai, thì tôi cũng làm. Thế nhưng, căn nhà này bây giờ có bán, thì cũng chẳng được bao nhiêu.

“Nếu cứu được cháu qua cơn hoạn nạn này, vợ chồng tôi có chết cũng nguyện cam lòng.”