Gặp thủ tướng Phúc, công nhân rên: "Sau giờ làm, chỉ xem ti vi và ngủ, chẳng có gì để giải trí"

Một công nhân đang phát biểu trong cuộc họp với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Khu Công Nghệ Biên Hòa chiều thứ Bảy, 28 tháng 10. (Thanh Niên)



BIÊN HÒA - Đi làm xong thì chỉ còn biết xem ti vi rồi đi ngủ, không có phương tiện để nâng cao đời sống tinh thần. Đây là lời than phiền của một nữ công nhân, nhân dịp thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đến thăm người lao động tại Khu Công Nghệ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Có mặt trong buổi gặp gỡ chiều thứ Bảy còn có nhiều quan chức lãnh đạo từ các cơ quan trung ương cũng như địa phương.



Những buổi họp như thế này là dịp cho các ông lớn, như ông Phúc chẳng hạn, được chụp hình cười tươi như hoa khi tiếp xúc, nói chuyện với giới công nhân. Còn các giám đốc, quan chức cấp lãnh đạo địa phương thì tường trình về những thắng lợi, "bước đột phá," trong thời gian qua.



Cuộc gặp gỡ vừa qua ở Biên Hòa cũng không đi ngoài thông lệ này. Các quan báo cáo trong 18 tháng qua, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã ký kết với 30 doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn cũng ký với nhiều DN tại địa phương, v.v và v.v..



Còn ông Phúc thì cho biết chính phủ sẽ có những ngân khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp, công nhân, vân vân.



Đến khi được mời phát biểu, nữ công nhân Võ Thị Mỹ Tiên (quê Đồng Tháp) đã đề nghị chính phủ nên quan tâm đến việc xây dựng khu vui chơi giải trí cho người lao động. CôTiên nói rằng cô và hầu hết công nhân sau giờ làm việc thì ngoài việc xem ti vi ra thì đi ngủ, không có điều kiện để nâng cao đời sống tinh thần.

Sau khi nghe cô Tiên nói vậy, thủ tướng Phúc không nói gì, quay qua nghe một công nhân khác phát biểu. Bà Nguyễn Thị Thủy (làm cho công ty Taekwang Vina) cho biết bà đã có gần 20 năm kinh nghiệm nhưng lương thì chỉ có 8 triệu đồng (chưa tới $350 Mỹ kim) mỗi tháng. Bà Thủy nói, "Công nhân ở tỉnh lẻ thường thiệt thòi do phải chịu các chi phí sinh hoạt đắt đỏ, tiền nhà trọ, tiền nuôi con nhỏ, đi lại và tiền gửi về quê phụ giúp gia đình, do vậy nên cuộc sống hết sức chật vật."



Nữ công nhân này đã nói vậy, mà ông thủ tướng CSVN còn hỏi thêm rằng mức lương 8 triệu đồng có đủ sống không. Bà Thủy phải nói là chỉ vừa đủ sống, còn muốn để giành tiền để "có nhà cửa quả là giấc mơ xa vời."



Một bà khác là Phạm Thị Mến, đã làm việc 22 năm với Taekwang Vina. Bà này lo lắng về lương hưu trí hiện nay quá thấp, chỉ khoảng $40 một tháng. Đó là chưa kể tình trạng công ty thường cho công nhân trên 35 tuổi nghỉ việc, để tiết kiệm tiền đóng vào quỹ hưu trí cho công ty.



Kết thúc buổi gặp gỡ, thủ tướng Phúc đã không trình bày một giải pháp để có thể giải quyết những vấn đề do các công nhân đưa ra.