Ghé Hiền Thanh ăn cơm phần, bún cá salmon

Hôm nay ăn gì ở Little Saigon?

Bài THỦY NGÂN



Với nhịp sống công nghiệp hối hả tại Mỹ, nấu một bữa ăn nóng sốt ngon lành với đầy đủ ba món canh xào mặn cho cả nhà là cả một thử thách lớn với người phụ nữ. Bởi ở xứ này, ai cũng bận rộn đi học đi làm, nhiều khi về tới nhà đã mệt nhoài, không được nghỉ ngơi phải lăn ra bếp tất bật lo cơm nước cho gia đình.



Chưa kể nhiều gia đình ít người, tự đi chợ mua về nấu thì lại quá nhiều, ăn không hết, vài hôm lại ngán phải đổ đi, rất uổng phí.





Nhà hàng Hiền Thanh nhìn từ bên ngoài, nằm trong khu Catinat Plaza trên đại lộ Bolsa. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Thế nên lâu lâu cả nhà cùng dắt nhau đi ăn ngoài cũng là một giải pháp hay, vừa giúp cho gia đình có bữa ăn ngon, đổi không khí và quan trọng là cho người mẹ người vợ được nghỉ tay một bữa.



Trong chuyên mục kỳ này, Viễn Đông muốn giới thiệu đến quý độc giả một nhà hàng Hiền Thanh, trên đường Bolsa, chuyên bán cơm phần và bún cá salmon khá ngon.



Hiền Thanh nổi tiếng cơm phần thì khá nhiều người đã biết từ lâu. Một phần dành cho hai người ăn, vừa có ba món canh xào mặn kèm một thố cơm trắng, khá vừa ăn. Món ăn được ưa chuộng là món cá kho tộ và canh chua cá.





Bún cá salmon thơm lừng, ngọt thanh, dễ ăn. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Chỉ cần đến nhà hàng vào giờ cao điểm của bữa tối, bạn sẽ thấy được ngay, cơm phần thường được kêu có hai món này. Cá kho tộ ở đây phần dành cho hai người có hai khứa cá mỏng được kho trong một cái tộ nhỏ, nước kho với màu nâu đậm, sệt và đậm đà.



Ăn miếng cá kho với cơm nóng làm ấm lòng thực khách trong những ngày mưa lạnh như lúc này.

Món xào ở Hiền Thanh cũng rất đa dạng với nhiều loại rau củ nhưng người viết đặc biệt thích món rau muống xào tỏi, bởi mùa nào cũng có thể đến đây ăn món này và giá phần cơm vẫn không thay đổi, thêm vào đó, dù có mua về tự xào thì với độ lửa bếp nhà, cọng rau lâu chín và nhanh bị đen, không thể giữ được độ xanh tươi lâu. Rau muống được nhà hàng xào với bếp khè, lửa lớn, rau nhanh chín và xanh lâu, ăn ngon và đẹp mắt hơn.





Cơm phần dành cho hai người gồm có canh khoai tây cà rốt sườn non, cá kho tộ, rau muống xào tỏi nóng hổi vừa thổi vừa ăn. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Canh thì thực khách yêu thích món canh chua cá, nếu bạn kêu món này, nhà hàng sẽ dọn hẳn cho bạn một cái nồi canh với bếp gas nhỏ đi kèm, để canh luôn nóng sôi vừa thổi vừa ăn, bởi cá nấu canh dọn ra tô rất mau nguội và như thế thì cá sẽ bị tanh.



Trong kỳ vừa rồi, người viết thử món canh khác là món canh cà rốt khoai tây sườn non, cũng khá vừa miệng. Một gia đình nhỏ hai người lớn và một trẻ nhỏ cũng có thể ăn cơm phần dành cho hai người.



Ngoài cơm phần, Hiền Thanh còn bán nhiều món khác, nhưng người viết ấn tượng với món bún cá salmon, ăn lần đầu ở đây và yêu thích luôn từ đó. Nhắc đến món này chỉ gói gọn ở hai chữ ngọt thanh. Nước lèo của bún ngọt trong, không gợn dầu mỡ, được nêm nếm vừa ăn, chút thịt cua được bỏ thêm vào làm dậy mùi thơm cho tô bún. Những rau củ đi kèm như bắp cải luộc, bí đỏ cũng có vị ngọt tự nhiên.



Thêm vào đó là miếng chả tôm và miếng cá salon vừa đủ. Món này nhìn khá đơn giản nhưng ăn lại rất ngon, không ngán, rất thích hợp cho những ai thích cá, ngán thịt thà. Dễ ăn cả với trẻ nhỏ vì bún cá salmon không có nhiều gia vị nồng, nhưng nếu cho trẻ ăn thì khi gọi món này phải dặn trước nhà hàng đừng làm cay. Dùng thử món này để đổi khẩu vị thay cho những món ăn quen thuộc hàng ngày như cơm phở cũng là một lựa chọn không tệ chút nào.



Nhà hàng Hiền Thanh

9741 Bolsa Ave #108, Westminster, CA 92683

(714) 887 – 9349

Mở cửa: 9 AM – 9 PM tất cả các ngày trong tuần