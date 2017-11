Ghê tởm vị hoàng đế dâm đãng giết con đẻ để lấy lòng mỹ nhân

Hán Thành Đế (chữ Hán: 汉成帝, 51 TCN – 18.3.7 TCN), tên thật là Lưu Ngao (劉驁) là vị Hoàng đế thứ 12 của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông cai trị từ năm 33 TCN đến năm 7 TCN, tổng 26 năm.

Hán Thành Đế bị đánh giá là hôn quân trong lịch sử nhà Hán, ham mê tửu sắc, hoang dâm vô đạo không lo việc triều chính. Quyền hành trong triều đều bị phân hóa vào tay họ Vương, dòng họ của mẹ ông là Vương Chính Quân (王政君), đây là tiền đề để Vương Mãng (王莽) giành quyền lực.

Khi còn là thái tử, Lưu Ngạo đã là kẻ ham mê tửu sắc, hoang dâm vô đạo, tới khi tức vị lên ngôi càng như vậy. Sống giữa hàng ngàn mỹ nữ, Hán Thành Đế sinh ra tật “có mới nới cũ”.

Ảnh minh họa.

Hứa hoàng hậu do tuổi cao, nhan sắc kém đi, lập tức bị Hán Thành Đế lạnh nhạt. Sự sủng ái của ông vua dâm loạn được chuyển sang Ban Tiệp dư. Đến khi nhan sắc của họ Ban có một chút kém đi, Hán Thành Đế lập tức chuyển sự chú ý sang cô thị nữ của Ban Tiệp dư là Lý Bình.

Năm 19 TCN, sau lần đến phủ Dương A công chúa ông gặp được 1 ca nữ tuyệt sắc là Triệu Phi Yến cùng người em cũng xinh đẹp không kém Triệu Hợp Đức ngay lúc đó Hán Thành Đế đã say đắm cả 2 người và đưa vào cung phong làm Phi tần.

Năm 18 TCN, Hứa hoàng hậu bị vu cáo dùng thuật vu cổ để hãm hại Hoàng đế, sau đó bị Vương thái hậu phế truất. Ban tiệp dư lo sợ mình sẽ lại bị hại như Hoàng hậu, bèn tìm đến Trường Tín cung của Thái hậu, xin hầu hạ nơi đấy, tránh xa Hậu cung.

Kể từ đấy họ Triệu độc sủng hậu cung. Hán Thành Đế muốn phong Triệu Phi Yến làm Hoàng hậu, nhưng do thân phận ti tiện, xuất thân hàn vi nên Vương thái hậu không đồng ý.

Năm 16 TCN, sau nhiều lần thuyết phục cuối cùng Thái hậu cũng đồng ý lập Triệu Phi Yến làm Hoàng hậu, em gái Triệu Hợp Đức cũng được phong làm Chiêu nghi. Từ đấy Hán Thành Đế chỉ sủng hạnh hai chị em họ Triệu.

Mặc cho dân chúng lầm than, khổ cực, Hán Thành Đế cho xây Chiêu Dương cung, rất tốn kém và huy động hàng chục vạn dân phu xây lăng mộ rất lớn và xa hoa cho mình trong hàng chục năm.

Vì được vua sủng ái nên chị em họ Triệu sinh kiêu, Triệu Hợp Đức ra sức giết chết các cung tần có thai với Hán Thành Đế, dần khiến Thành Đế đoạn tử tuyệt tôn, trở thành vấn đề nhức nhối của ông.

Việc không có con nối dõi là một trong những tội bất hiếu lớn nhất của người đàn ông phong kiến, với các Hoàng đế, điều này càng trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, để đảm bảo có con nối dõi, Hán Thành Đế đã phụ lời hứa với hai chị em họ Triệu, vụng trộm sủng hạnh một phi tần khác.

Trong số những người được Hán Thành Đế sủng hạnh một cách vụng trộm, có một người may mắn mang thai và sinh con. Để bảo vệ ngôi Hoàng hậu của mình và bảo toàn lợi ích của hai chị em, chị em họ Triệu không từ thủ đoạn, khống chế hậu cung, tiêu diệt các đối thủ.

Năm 12 trước Công nguyên, một phi tần họ Tào sinh cho Hán Thành Đế một đứa con trai. Sau khi sự tình bị tiết lộ, đứa con được Tào thị sinh ra mới mười mấy ngày bị Triệu Hợp Đức phái người tới bế đi, cuối cùng không ai biết tông tích ở đâu. Khi ấy Hán Thành Đế biết chuyện này nổi giận đùng đùng, tuy nhiên, lại sợ chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức nên chỉ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Song, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Năm 11 TCN, Hán Thành Đế lại “vụng trộm” sủng hạnh một phi tần khác là Hứa thị. Tới tháng 11, Hứa thị sinh ra một đứa con trai. Hán Thành Đế sợ mọi chuyện lại bị lộ, tới tai chị em họ Triệu thì sẽ phiền phức nên chỉ phái vài ngự y tới chăm sóc riêng cho Hứa thị.

Tuy nhiên, vì lỡ lời nên Hán Thành Đế lại đem chuyện có con trai ra nói với Triệu Hợp Đức. Triệu Hợp Đức biết chuyện, lập tức khóc lóc nói với Hán Thành Đế rằng: “Lần nào hoàng hượng cũng nói là từ chỗ Triệu Phi Yến tới, vậy làm sao Hứa thị lại có con được? Lẽ nào hoàng thượng muốn họ Hứa làm hoàng hậu”.

Hán Thành Đế phải thề trước mặt Triệu Hợp Đức sẽ giữ lời hứa, không lập họ Hứa làm Hoàng hậu, để thiên hạ không có ai đứng trên họ Triệu.

Tiếp đó, để thể hiện mình là người biết giữ lời hứa, Hán Thành Đế tự tay viết một bức thư gửi cho Hứa thị. Nhìn thấy bức thư do chính tay Hoàng đế viết, Hứa thị trao đứa con trai mới sinh cho sứ giả. Khi đứa trẻ được bế vào trong cung, Hán Thành Đế ra lệnh cho mọi người lui hết ra ngoài, chỉ còn lại mình mình và Triệu Hợp Đức. Tới khi cửa được mở ra, mọi người bước vào thì đứa trẻ đã chết.

Sử sách không hề nói rõ, đứa trẻ vì sao mà chết. Tuy nhiên, theo thói thường, đàn ông sau khi hứa, bao giờ cũng thể hiện bằng hành động. Vì vậy, có thể suy ra, đứa trẻ bất hạnh này đã bị chính Hán Thành Đế nhẫn tâm giết chết để làm vừa lòng Triệu Hợp Đức.

Hán Thành Đế tàn nhẫn tới mức giết chết cả con trai do mình sinh ra, mục đích chỉ là muốn làm vui lòng chị em họ Triệu, thỏa mãn nhục dục của mình. Hai năm mất liên tiếp hai đứa con trai, lại thêm bị chị em họ Triệu giám sát một cách chặt chẽ. Năm 9 TCN, do không có con trai, Hán Thành Đế bèn triệu em trai là Trung Sơn vương Lưu Hưng và cháu trai là Định Đào vương Lưu Hân về Trường An hòng chọn người kế vị. Bà nội của Lưu Hân là Đinh Đào Phó thái hậu, đã diện kiến Triệu hoàng hậu cùng những hòm châu báu, mong Hoàng hậu nói giúp với Hán Thành Đế lập cháu mình đăng ngôi, quả nhiên sau đó Hán Thành Đế lập Lưu Hân làm Thái tử.

Tới năm 7 trước Công nguyên, Hán Thành Đế chết trong một lần dâm dục quá độ với mỹ nhân Triệu Hợp Đức. Vị Hoàng đế từng được kỳ vọng sẽ là một con tuấn mã ngàn dặm không biết mỏi mệt, cho đến cuối đời, lại trở thành một kẻ hôn quân số một trong lịch sử Trung Quốc.

