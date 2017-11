Ghen trên máy bay khiến phi cơ phải hạ cánh khẩn

Bài HOÀI MỸ

Câu chuyện này - dĩ nhiên có thật - mà người viết muốn tặng riêng các đấng mày râu với lời dặn dò chí tình: "Nếu đã lỡ... ăn vụng thì phải biết khôn ngoan, chùi miệng cho thật sạch." Còn như đối với quí bà, kẻ hèn này... chả dám phát biểu gì vì chẳng biết ăn nói gì trước biện luận sắt đá của quí bà: "Nếu không có khói thì làm gì có lửa."







Thế nhưng, ở đây chắc hẳn mọi người phải ngả mũ bái phục tổ tiên Việt Nam. Tuyệt vời! Các cụ nào biết Sigmund Freud là ai và cũng chẳng hề học Tâm Lý Học hay Phân Tâm Học, vậy mà vẫn phán đúng boong tâm lý con người, nói câu nào cũng "chắc ăn" còn hơn đinh đóng cột. Này nhé "Ớt nào là ớt chẳng cay, Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng;" nào "Vôi nào là vôi chẳng nồng, Gái náo lá gái có chồng mà không ghen."



Và đây lại thêm một chứng minh nữa vốn cũng chẳng mới lạ gì, chỉ "khủng" thôi - và nếu những người hiện diện trong bi hài kịch này mà không có "phúc đức bảy mươi đời" thì hậu quả của cơn ghen của người đàn bà này thiết tưởng sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nổi cơn ghen trên máy bay

Vai chính trong vụ này là một phụ nữ Hồi Giáo... thứ thiệt. Bà thật sự chính gốc Iran nhưng vì "thuyền theo lái, gái theo chồng" nên hiện vợ chồng bà định cư tại Qatar, một quốc gia Hồi Giáo thuần túy, ở vịnh Ba Tư.

Mạn phép ngưng câu chuyện một chút để "trình làng" yếu tố này: Đây quả lại là một điều hay nữa, bởi nhiều người chắc vẫn nghĩ đàn bà Hồi Giáo làm gì biết ghen, hoặc sức mấy có quyền ghen một khi người đàn ông nêu có sức, có điều kiện thì muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được - mặc dù thường thường các ông chỉ đủ khả năng sở hữu bốn bà chính thức thôi. Vả lại, theo giáo luật Sharia, đàn bà muốn ra khỏi nhà thỉ phải có phép và sự giám sát của chồng hay con trai lớn. Sức mấy có tự do! Nếu cùng đi với chồng, người vợ không được bước song song với kẻ đêm đêm vẫn "đầu gối tay ấp" với mình, nhưng phải đi sau, thụt lại cả hai, ba thước. Sức mấy mà bình đẳng! Thiếu nữ mà bày đặt... yêu đương và phụ nữ có chồng rồi mà lỡ tằng tịu thì gia đình có quyền tự tuyên án tử hình - hoặc nếu "được" đưa ra trước "tòa án nhân dân" thì án quyết luôn luôn là "chôn sống đến nửa người rồi thiên hạ mặc sức ném đá cho tới chết."



Với vài chứng tích cụ thể nêu trên, vậy thử hỏi sức mấy mà đàn bà Hồi Giáo nào dám ghen - mà nếu lỡ có "máu Hoạn Thư" trong ngọc thể thì nếu gặp nghịch cảnh, cũng phải "ngậm bồ hòn làm ngọt"?



Ấy thế mà sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng 11, vừa qua, đã xảy ra vụ một người vợ ghen chồng khi cả hai đang đáp chuyến máy bay từ Doha, thủ đô Qatar, để thực hiện một chuyến đi thật lãng mạn ở hải đảo thơ mộng Bali, Nam Dương.



Từ lúc máy bay đã lên cao độ hàng nghìn mét trên không gian thì đức ông chồng bắt đầu thiu thiu giấc điệp; trong khi đó người vợ... ngồi buồn, chẳng biết làm gì để giết thời giờ. Trước hết bà có ý định ôm chồng, cho tay vào áo trong để mân mê... lông lá của chồng. Gì chứ râu tóc của nam giới Trung Đông vốn đã rậm rạp từ thuở họ khởi sự bước vào tuổi... mới nhớn. Thế rồi, tay người vợ bỗng chạm phải một vật gì... cưng cứng khác thường bên dưới vòng thắt lưng phía bụng của chồng. Chẳng cần suy nghĩ đắn đo nhiều, nàng bèn nhẹ tay kéo từ từ cái vật cứng nhắc ấy ra. Nàng vừa như có vẻ thất vọng lại vừa ngạc nhiên khi thấy đó chỉ là một chiếc điện thoại di động hay còn gọi là "cell-phone" hoặc điện thoại cầm tay mà thôi. Thế nhưng trong lúc chẳng biết làm gì vì chồng cứ tiếp tục... ngủ khì, người vợ lúc ban đầu chỉ mân mê chiếc điện thoại, sau nẩy sinh tò mò muốn thử nghiệm sử dụng dù không có mục đích nào rõ rệt.



Theo nhật báo Hindustan Times, sau khi bấm nút điện, người vợ lẩm bẩm dòng chữ tiếng Anh "Touch ID Open Phone." Gì chứ "touch" là... sờ thì nàng đã biết, đã thạo, nhưng ở đây không phải sờ bằng tay nàng nhưng là của chồng, chủ nhân chiếc "phone." Nhờ "thông minh vốn sẵn tính trời" nên người vợ khôn ngoan này đã cầm bàn tay chồng rồi ấn úp ngón tay cái vào hình vẽ những dấu tay ngoằn nghèo trên điện thoại.

Và rồi trong ngày cùng chồng du lịch Bali trên chuyến máy bay của hãng Qatar-Airlines thì bao sự thật đã bị phơi ra trần truồng một cách trơ trẽn. Ấy cũng nhờ "trời xanh có mắt" nên trời đã để chàng lúc nào cũng ngủ say như chết, để vợ ngồi buồn một mình - mà một khi đã chẳng biết làm gì thì như cổ nhân Việt Nam đã báo động: Nhàn cư vi bất thiện!



Thế nhưng sự "bất thiện" này đã giúp nàng khám phá ra những sự "bất thiện" vĩ đại của chồng. Đây nè, rành rành những "texts" mùi mẫm trong hộp "messages" giữa chàng và "con đĩ" nào đó, nào những lời hẹn hò, tán tỉnh tình tứ, những câu nhớ nhung và yêu đương mùi mẫm... Trong hộp "fotos," hai người còn chụp hình với nhau. Thế là giông tố ghen tức nổi lên rầm rầm, cộng thêm sự việc bà đã uống tí rượu. Như chẳng còn biết mình đang ở đâu, người vợ la hét, nhảy vào ông chồng cào cấu... khiến tất cả hành khách trên chuyến máy bay tỉnh ngủ hẳn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì - có người hoảng sợ vì tưởng xảy ra khủng bố - sau thì mọi người đề vỡ lẽ, lắc đầu.



Trước cảnh "coi thiên hạ bằng vung," người vợ Iran này tiếp tục tấn công ông chồng, y chang một con "sư tử Hà Đông" thứ thiệt chụp con mồi. Ban tiếp viên hàng không can thiệp bằng nhiều phương cách nhằm trấn an nữ hành khách "nổi cơn tam bành" này nhưng vô hiệu. Bà ta chẳng những không hạ hỏa mà còn như đã điên loạn. Thấy bất cứ vật gì, bà cũng cầm ném vào ông chồng và cả những hành khách khác.



Nhằm đề phòng mọi bất trắc, phi công đã phải cho máy bay đáp xuống Chennai, một thành phố của Ấn Độ và xin đáp khẩn cấp. Đại diện lực lượng an ninh địa phương đã chực sẵn "đón chào." Nhật báo New Indian Express viết là "người đàn bà này đã say rượu nên mới hành động như vậy nên bà ta đã bị giữ lại ở phi trường cho đến lúc tỉnh táo trước khi cặp phối ngẫu này được thả ra để lên một chiếc phi cơ khác."

Sau đó bà vợ cùng ông chồng và con trai còn nhỏ đã bị yêu cầu rời máy bay. Thế là chuyến nghỉ mát bị cắt đứt nửa chừng. Sau nhiều giờ ở phi trường Chennai, họ được hãng máy bay đưa lên một chuyến bay khác của Batik Air để đến Malaysia, nơi mà một chuyến bay của Qatar đưa họ trở về Doha.



Trong khi đó, Sky News vẫn giữ lập trường: Ghen ở đâu không ghen lại chọn trên cao độ hàng nhiều ngàn thước mà biểu diễn. May mà phi công đã có quyết định khôn ngoan.



Thôi thì dù nguyên nhân gì thì phạm nhân vẫn phải "lãnh đủ" nhiều hậu quả khác nữa, điển hình là việc bồi thường thiệt hại cho hãng hàng không Qatar-Airlines. Chắc chắn khi trở về Qatar - một đất nước Hồi Giáo - họ cũng sẽ bị cảnh sát gọi lên "làm việc" để rồi khó lòng thoát khỏi vòng lao lý.



'Mây mưa' trên máy bay

Nhân kể chuyện ghen trên máy bay thì cũng mạn phép "tiện và lợi" để tường thuật luôn thể một cuộc mây mưa giữa một cô giáo và một cậu học trò trên phi cơ.



Vâng, "sự cố" này đã được "trình làng" trên BBC News ngày 26 tháng 7. Theo đó một cô giáo 28 xuân xanh của một ngôi trường cấp 2 ở Bristol, vương quốc Anh, đã bị cơ quan hữu trách "xóa sổ sư phạm" vĩnh viễn vì cô đã cả gan làm tình với một trong những cậu "học trò thò lò mũi xanh" của cô trong toa-lét máy bay.

Bản báo cáo giật gân của Ủy Ban Kỷ Luật Quốc Gia của Giáo Chức Anh Quốc đã xác quyết phụ nữ này đã "bất khả đạt được tiêu chuẩn mong đợi của chức nghiệp" và tước đoạt vĩnh viễn quyền làm việc của một giáo viên.



Án quyết kể trên diễn ra vào thời điểm phụ nữ 28 tuổi này đang phụ trách môn vật lý kiêm chủ nhiệm cho học trò cấp tuổi mới lớn 14-16.



Đầu đuôi "tai nạn" bộc phát từ chuyến máy bay trở về sau cuộc du ngoạn của lớp vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8 năm 2016. Ấy cũng bởi chất say đã dễ khiến người ta mất cả lý trí, chẳng thế mà "trời say, mặt cũng đỏ gay; Đất say đất cũng lăn quay" huống chi phụ nữ và trẻ nít sau khi thầy-trò đã đều đều... cụng ly.

Cậu học trò này đã "thành khẩn khai báo" rằng em và cô giáo đã thật sự tán tỉnh nhau trong suốt chuyến đi - kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" - cho tới khi lên máy bay đồng thời lại được sự trợ lực của men rượu nên hai người đã nháy nhau lẻn vào toa-lét, hôn hít nhau, sờ soạng nhau rồi... sự gì phải đến, đã đến như vũ bão.



Theo sự báo động của cổ nhân Việt Nam, chẳng bao giờ "có lửa mà không có khói" chứ mấy khi có sự "tự dưng" xảy ra. Đúng vậy, bởi cậu học trò này đã tự thú thêm rằng mình đã "phải lòng" cô giáo từ lâu rồi và hai người vẫn từng hẹn hò, ngoài giờ học lẫn tại văn phòng của cô. Hai bên đã trao đổi những câu tình tứ ướt át qua e-mail và SMS (viết "text" trên điện thoại di động).



Thật tình thì ông hiệu trưởng cũng đã... đánh hơi được mối quan hệ bất chính giữa một nữ giáo viên và một cậu học trò vị thành niên nên đã cho gọi cô giáo này đến trình diện để "hỏi cho ra lẽ." Thế nhưng, cô đã tận dụng cả 3 thước lưỡi để chối dài, phủ nhận tất cả, và gọi dư luận là bịa đặt và có ác ý. Ông Hiệu Trưởng tuy đã già và thâm niên trong nghề nhưng vẫn tin liền. Trong khi đó cô giáo đã vội vàng "chỉ đường mách lối" cho "tình nhân nhí" để cùng cô xóa bỏ hết mọi SMS và e-mail liên quan giữa hai người. Ấy là nghệ thuật "ăn vụng biết chùi mồm."



Trong lúc "tang gia đang bối rối" thì lại có một tên học trò... chết tiệt khác xuất hiện với tang chứng. Cu cậu với những e-mail của cô giáo đa tình, đe dọa sẽ "bật mí" chuyện "bí mật phòng the" giữa cô giáo và "nhóc con" này. Nào ngờ hai bên chưa kịp điều đình thì ban Giám Hiệu nhà trường đã biết và nắm được "sự thật phũ phàng," do đó càng dễ dàng nhanh chóng đi tới quyết đinh chung thẩm. Giáo viên Alan Mayrick, Chủ Tịch Ủy Ban Kỷ Luật Quốc Gia của Giáo Chức Anh Quốc phát biểu: "Sau khi tầm quan trọng của các bằng chứng đã được cứu xét nghiêm túc, chúng tôi đã đi đến quyết định là bà ấy sẽ không bao giờ còn cơ hội xin được trở lại quyền được hành nghề giáo dục nữa.

"

Được biết, nữ giáo viên bị cáo đã không diện diện trong khi diễn ra buổi "luận tội" này ở Coventry. Ngược lại, không biết là cảnh sát hay công tố viện có nhảy vào để "hỏi thăm sức khỏe" cô giáo về tội "dụ dỗ trai vị thành niên" hay không. Thường thì có đấy! (hm)