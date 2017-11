Ghen tuông, ông lão 60 dùng gậy đập chết tình địch

–Thấy vợ nằm cạnh người làm công, ông lão 60 tuổi nổi cơn ghen, dùng gậy đập tình địch tới chết.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng ngày 9/11, xét thấy còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên TAND TP.Sài Gòn đã quyết định trả hồ sơ vụ án “Giết người” để điều tra bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Đào (60 tuổi, ở quận Tân Bình, TP.Sài Gòn).

Theo điều tra, mặc dù có tới 4 người con, nhưng do mâu thuẫn nên vợ ông Đào là bà Ngô Thị Thu H. (47 tuổi) đã đưa 4 đứa con ra khỏi nhà tới quận 12 sinh sống.

ì Bị cáo Nguyễn Đào tại tòa

Do công việc làm ăn nên bà H. thuê anh Nguyễn Viết C. (SN 1978) lái xe tải chở hàng cho mình và cho anh C. ở chung nhà để tiện việc vận chuyển hàng hóa. Thấy cảnh vợ mình hàng ngày sinh sống cùng người làm công, ông Đào nảy sinh ghen tuông, cho rằng giữa hai người có mối quan hệ bất chính.

Không những vậy, ông ta nhiều lần hạ mình tới năn nỉ vợ tha thứ, mong muốn gia đình được đoàn tụ nhưng không được bà H. chấp nhận. Bực tức, ông Đào tới quậy phá, cự cãi nên bà H. báo công an tới trục xuất chồng khỏi nhà.

Vẫn không từ bỏ ý định, khoảng 1h sáng ngày 22/2, ông Đào lén trèo vào căn nhà của vợ thì thấy bà H. và anh C. nằm ngủ cạnh nhau dưới sàn nhà. Cơn ghen nổi lên, ông lão 60 chạy xuống bếp lấy 1 cây gỗ đập liên tiếp vào đầu anh C.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đào nhiều lần bật khóc nức nở và khai rằng chứng kiến vợ ngoại tình nên không làm chủ được bản thân, gây ra án mạng. Vợ ông này phủ nhận, khai do làm việc mệt nên nằm ngủ gần với anh C. chứ không hề có quan hệ tình cảm gì với nạn nhân.

Nam sinh giết người tình đồng tính vì bị ‘quan hệ’ thô bạo Bực tức vì Alex thô bạo khi quan hệ tình dục, Tây bật dậy đánh tới tấp rồi bóp cổ người tình đến chết.

Hơn nửa đời ‘ăn cơm tù’ vì liên tục giết người Bị tuyên 20 năm tù về tội giết người và trộm cắp tài sản, ra tù Tòa lại tiếp tục gây nên cái chết cho một nạn nhân khác.

Va chạm giao thông, hai anh em ra tay giết người trên phố Biết rõ lỗi do phía anh trai mình nhưng Bảo không những không can ngăn mà còn hung hăng đập bể tủ kính của hàng rong gần đó, lấy miếng kính đâm chết người tài xế vô tội.

Giết người tình hơn 27 tuổi rồi bỏ trốn Trong lúc mâu thuẫn, nam thanh niên đã giết người tình lớn hơn 27 tuổi rồi bỏ trốn.

Mẹ nghi phạm sốc nặng khi biết con trai giết người tình ở chung cư Mẹ nghi phạm Phạm Thanh Tùng, kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư tại Hà Nội đã liên tục bật khóc khi nói về con mình.

Đoàn Nga