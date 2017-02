Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Tân Xuân Hội Ngộ

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Các Hướng Đạo Trưởng Niên trong Gia Đình Bách Hợp tại Nam California đã tổ chức buổi họp mặt vui Xuân tại Thư Viện Việt Nam vào trưa thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017. Cùng tham dự với Gia Đình Bách Hợp Trưởng Niên Nam Cali còn có các Trưởng Gia Đình Bách Hợp Quảng Tế, Gia Đình Bách Hợp San Diego và hai Trưởng Nguyễn Chí Hiếu, Hoàng Kim Châu và phu nhân đến từ tiểu bang Texas.





Các Trưởng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên tham dự ngày họp mặt vui Xuân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Các Hướng Đạo Trưởng Niên Gia Đình Bách Hợp, Quảng Tế là những hướng đạo thâm niên, có người sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo Việt Nam từ thời thơ ấu, đến nay đang là ông bà nội, ngoại với đàn cháu đông đúc, nhưng dù ở tuổi nào, các Hướng Đạo Sinh vẫn giữ được nét vui tươi, cởi mở và thân tình với nhau và với mọi người chung quanh, vì ai cũng thuộc nằm lòng câu “Hướng Đạo Một Ngày Là Hướng Đạo Một Đời.”

Sau khi cùng nhau hát vang bài quốc ca Việt, Mỹ và bài Hướng Đạo ca, các Trưởng Hướng Đạo dành phút thinh lặng tưởng niệm các Trưởng Hướng Đạo đã lìa đàn. Kế đến, Trưởng Nguyễn Cửu Lâm có lời chào và cám ơn tất cả các Trưởng hiện diện, nhất là hai Trưởng từ Texas sang tham dự. Ông cầu chúc mọi người năm con gà được dồi dào sức khỏe, hăng say làm việc như chú gà trống, bảo bọc, che chở con, cháu như cô gà mái.

Lời phát biểu của Gia Trưởng vừa chấm dứt, nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang và bài Ly Rượu Mừng do nhạc sĩ sáng tác, là những bài hát mà các Trưởng Hướng Đạo không ai không thuộc lòng, vì thế chẳng cần tập trước, mà khi được Trưởng Lâm cất lên, là như một ca đoàn nổi tiếng, mọi người hát rất đều, rất hay, ai cũng phải tự thán phục mình, nhất là Trưởng vui tính Hồ Đăng, Trưởng tính nóng như Trưong Phi: Lê Anh Dũng.



Tiếp nối, từng Trưởng lên chia sẻ tâm tình buồn vui của mình trong thời gian sinh hoạt Hướng Đạo. Với một số người không phải là Hướng Đạo, việc lên trước mặt mọi người nói về “cái tôi đáng ghét” của mình là việc vô cùng khó khăn. Nhưng! Với Hướng Đạo là “chuyện nhỏ,” vì mỗi Hướng Đạo Sinh đã được rèn luyện đức tính thật thà, ngay thẳng, không ăn gian nói dối, không vẽ chuyện thêm bớt, nên Trưởng nào cũng rất mạnh dạn, tự tin.



Màn tâm tình và tự khai cũng là lúc mọi người thưởng thức các món ăn quê hương do Gia Đình Bách Hợp Nam California khoản đãi, đồng thời một chương trình văn nghệ bỏ túi cũng được thực hiện.



Trưởng Hoàng Kim Châu và phu nhân từ Texas qua trình bày Sớ Táo Quân, bài Sớ được Trưởng Kim Châu soạn khá công phu, trình bày đầy đủ những sự kiện đang xẩy ra trên cõi trần gian, nhất là ở xứ cờ hoa có đông anh chị em Hướng Đạo Việt Nam. Táo Ông, Táo Bà vừa tấu trình bài Sớ lên Ngọc Hoàng xong, cả hội trường vỗ tay như pháo Tết.



Trước khi kết thúc ngày vui, các Trưởng cũng họp bàn và quyết định sẽ tổ chức Đại Hội Trưởng Niên Toàn Thế Giới trong khoảng tháng 8 năm 2017 tại miền Nam California. Chi tiết sẽ được phổ biến sau. Gia Trưởng Gia Đình Bách Hợp, Trưởng Nguyễn Cửu Lâm cũng thông báo đến các Trưởng, buổi lễ chào cờ đầu năm 2017 sẽ diễn ra tại Huntington Central Park, 1800 Golden West Street, Huntington Beach vào sáng Chủ Nhật, ngày 19 tháng 2, 2017.