Gia đình blogger Mẹ Nấm tiếp tục bị công an quấy nhiễu

Bài DƯƠNG ĐẠI TRIỀU LÂM

Sáng (thứ Năm) 1/6, lực lương công an tỉnh Khánh Hoà đã đưa hàng chục người, gồm cả thường phục lẫn sắc phục đến bao vây bên ngoài nhà riêng của gia đình blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại địa chỉ số 24 Đặng Tất, Nha Trang.







Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của cô Như Quỳnh, đang cầm bảng đứng cùng hai cháu ngoại giữa phố Nha Trang ngày thứ Năm. Tấm bảng viết mấy chữ “1/6/2017 Công An Khánh Hòa đàn áp gia đình tôi.” Người của công an dùng xe hơi bên cạnh để chặn ngay cửa ngõ vào nhà của gia đình bà Lan. (Dân Làm Báo)

Thân mẫu của blogger này, bà Nguyễn Tuyết Lan đi ra ngoài thì luôn có ít nhất bốn nhân viên an ninh thường phục, đi trên hai xe gắn máy đeo bám, rình rập và gây khó khăn.



Đặc biệt, từ 2 giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục điều động thêm một chiếc chiếc xe ô tô chặn ngay ngõ của gia đình, ngăn cản việc đi lại và tiếp tục gây hấn với bà Lan.



Phẫn uất trước những hành vi trên, bà Lan cùng hai con của blogger Mẹ Nấm đã đứng biểu tình công khai với tấm bảng "Công an Khánh Hoà đàn áp gia đình tôi."



Sau hành động phản kháng của ba bà cháu cô Tuyết Lan thì lực lượng CA tại hiện trường đã di chuyển xe ô tô, thay vào đó là dùng những chiếc xe máy chặn lối ra vào của gia đình.



Theo ghi nhận, ít nhất 20 viên công an vẫn đang tiếp tục đứng bao vây quanh gia đình. Vụ khủng bố gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh diễn ra đúng vào thời điểm thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đang có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ.



Cần biết rằng, sau khi blogger Mẹ Nấm bị bắt thì gia đình ba thế hệ với bốn thành viên này có người lớn tuổi nhất - cố ngoại đã hơn 90 tuổi (phải ngồi xe lăn) và nhỏ nhất - Gấu mới 4 tuổi. Nấm chị của Gấu vừa qua tuổi thứ 10 và cô Tuyết Lan đã ngoài 60 tuổi.



Hôm nay cũng là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi của hai cháu Nấm và Gấu.

(Trích từ trang tin Dân Làm Báo)