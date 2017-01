(VienDongDaily.Com - 10/01/2017)

WESTMINSTER - Vào lúc 5 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017 Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận đã tổ chức dạ tiệc tất niên, và đón mừng Xuân Đinh Dậu tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Westminster.





Người lính Nhảy Dù của QL/VNCH được trọng nể qua biệt danh “Thiên Thần Mũ Đỏ”, đơn giản là họ mang trên lưng cánh dù, lao từ phi cơ ra không trung và từ trên không lao xuống ngay đầu địch để tiêu diệt quân thù. Không phải ai cũng có can đảm làm được những việc gan dạ như vậy. Không chỉ gan dạ nhảy từ trên cao một, hai ngàn mét xuống đất, binh chủng Nhảy Dù còn là một trong ba binh chủng nổi tiếng nhất của QL/VNCH (Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân) mà một cán binh Việt Cộng từng xác nhận, “Bộ đội chúng tôi ngán nhất khi phải đụng độ với lính Dù, lính Thủy Đánh Bộ (TQLC) hay Biệt Động các anh, vì mỗi lần đụng trận với họ là chúng tôi bị tổn thất rất lớn.”



Sau hơn 40 năm không còn cầm súng, các Thiên Thần Mũ Đỏ đang định cư tại Quận Cam và vùng phụ cận vẫn mỗi năm một hai lần họp mặt nhau để hàn huyên tâm sự, xem ai còn, ai mất, và vào dịp cuối năm, cùng nhau nâng ly, tiễn năm cũ, đón mừng Năm mới đến.



Năm nay, điều khiển chương trình Dạ Tiệc Tất Niên và Đón Mừng Năm Đinh Dậu 2017 được Ban Chấp Hành giao cho mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ làm Trưởng Ban Tổ Chức. Mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ là một mũ đỏ còn phong độ trẻ trung, tháo vát và được các niên trưởng cũng như đồng đội thương mến, tín nhiệm, thêm mũ đỏ Nguyễn Ngọc Nhơn làm MC, hai anh đã không phụ niềm tin yêu đó, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Đúng giờ ấn định, MC Hoàng Tấn Kỳ mời các mũ đỏ mặc quân phục và các phu nhân mặc đồng phục lên sân khấu. Một hình ảnh tuyệt đẹp, những bộ quân phục hoa rừng hòa với màu đỏ rực rỡ của những tà áo dài tha thướt làm sân khấu rực sáng lên.



Từ phía cuối nhà hàng, toán rước Quốc, Quân Kỳ hùng dũng tiến lên phía trước sân khấu. Bản quốc thiều Hoa Kỳ vừa chấm dứt, bản Quốc Ca Quốc Gia Việt Nam được ban hợp ca mũ đỏ cất lên, mọi người cùng hát theo nhịp nhàng, hùng tráng. Sau đó, một giây phút thinh lặng để tưởng niệm anh linh chiến sĩ và đồng bào đã tử trận, tử nạn trên đường tìm tự do, trong đó có các chiến sĩ mũ đỏ oai hùng của QL/VNCH.



Trong lời phát biểu chào mừng, nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức, mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ nói, “Theo sự tuần hoàn của vũ trụ, lại một năm nữa kết thúc và năm mới đã đến ngưỡng cửa của chúng ta, chúng ta lại phải tống cựu nghinh tân, tiễn năm 2016 để chúng ta đón chào Xuân mới Đinh Dậu năm 2017. Hôm nay quý niên trưởng, quý chiến hữu đến chung vui với Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận chúng tôi trong Dạ Tiệc Tất Niên với chủ đề Ta Vẫn Bên Nhau Một Đời Mũ Đỏ. Dạ Tiệc tối nay được tổ chức tại nơi này. Thay mặt ban tổ chức, kính chúc quý niên trưởng cùng toàn thể quý liệt vị trước thềm năm mới được Phúc, Lộc, Thọ toàn. Kính chào quý niên trưởng cùng toàn thể quý vị. Sau cùng, mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ hô ba lần Nhảy Dù và các mũ đỏ khác đáp Cố Gắng.”



Kế tiếp, mũ đỏ Nguyễn Đức Tâm, Chi Hội Trưởng Chi Hội Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận lên chào mừng và chúc tết Đinh Dậu đến quý niên trưởng, quan khách và các chiến hữu mũ đỏ và gia quyến một năm mới an khang, thịnh vượng.



Sau đó, ông nói, “Rất nhiều người trong chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, khi nghe hai tiếng Nhảy Dù thì hình dung ra được rằng người lính với bộ đồ hoa và chiếc mũ đỏ. Xin thưa, nó không đơn giản như vậy! Nó không dễ hiểu như vậy! Nhảy Dù chúng tôi là thực thể được kết hợp từ chiến trường và tình bạn. Nhảy Dù chúng tôi là lõi thép được tôi luyện bằng máu; máu của đồng đội, máu của chính mình, và ngay cả bằng nước mặt cùa vành khăn sô cô nhi, quả phụ, cho nên Nhảy Dù chúng tôi không bao giờ biết khuất phục dưới một bạo lực nào. Không bao giờ biết hạ mình dưới bất cứ một đảng phái nào, đoàn thể nào hay cá nhân nào, vì rằng chúng tôi đã từng làm nên lịch sử, và chúng tôi sẽ tái tạo lịch sử nếu một ngày đẹp trời nào có cơ hội… và người lính Nhảy Dù là một huyền thoại.”



Mũ đỏ Phạm Đình Cung lên giới thiệu quý niên trưởng mũ đỏ. Ông cho biết, trong số các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp của QL/VNCH đa số đều từ binh chủng Nhảy Dù mà ra, ông nêu tên từng vị một nhưng tất cả các vị tướng lãnh đó, người đã hy sinh, người đã già yếu không ai có mặt tại dạ tiệc.



Kế đến, MC Hoàng Tấn Kỳ giới thiệu thành phần tham dự. Chúng tôi thấy ngoài một số niên trưởng cấp Tá của binh chủng Nhảy Dù, còn có các mũ đỏ từ Tiểu Đoàn 1 đến tiểu đoàn 9 Nhảy Dủ, Bộ Tư Lệnh Dù trại Hoàng Hoa Thám, Gia Đình Mũ Đỏ San Diego và Houston, Texas cùng đông đủ các đơn vị bạn như Biệt Động Quân, Thiết Giáp, Không Quân, Hải Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, Quân Cảnh, Hội H.O.Cứu Trợ TPB/QP/VNCH. Hội Võ Bị, Hội Cựu SVSQ Thủ Đức... mà các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng đều hiện diện. Ngoài ra, Hội đồng hương và thân hữu Quảng Nam Đà Nẵng cũng đến tham dự, và đặc biệt có sự hiện diện lần đầu tiên của bà quả phụ mũ đỏ Vương Mộng Hồng.



Sau phần giới thiệu quan khách, chương trình bước vào phần dạ tiệc và văn nghệ với MC Nguyễn Ngọc Nhơn và cô Loan Anh phụ trách. Mở đầu với bản hợp ca “Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc” do các mũ đỏ và phu nhân trình bày. Sau đó Gia Đình Mũ Đỏ Orange County hợp ca “Xuân Họp Mặt” rồi đến các ca sĩ: Ngọc Minh, Huy Vũ, Tâm Nguyệt, Kim Loan (QNĐN), Thu Nguyệt, Mỹ Lan, Trần Thiện Anh Chí, Ngọc Châu, Mỹ Tuyết (QNĐN), Minh Nguyệt (CSQG), Minh Hạnh, Ngọc Nhơn, Thu Cúc, Diana, Ngọc Huy, bé Kristina và ban thiếu nhi TTVH thay phiên nhau trình bày các nhạc phẩm về lính, về Xuân và quê hương cho đến khi chương trình chấm dứt vào lúc gần 10 giờ tối cùng ngày.