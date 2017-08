Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh mừng tuổi lên 8

Bài BĂNG HUYỀN

Từng hồi trống đều đặn, khỏe khoắn vang lên rộn rã, lúc nhanh lúc chậm, tiếng cắc, tang, tùng liên hồi, tạo thành những chuỗi âm thanh trầm bổng, mạch lạc, nhịp điệu giòn giã gây xao xuyến lòng người. Bốn chàng trai trong trang phục áo dài truyền thống, tay cầm que điều khiển con rồng vải, phối hợp nhịp nhàng cùng nhau khi lượn sóng, như bay như lượn thật uyển chuyển và hùng dũng.





Vũ Điệu “Ngàn Sắc Hoa Vàng” mở màn buổi tiệc. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Hòa trên nền trống thúc vang rộn rã là nền nhạc rộn ràng của ca khúc “Ngàn Sắc Hoa Vàng” (do ca sĩ Ngọc Anh sáng tác), các cô gái xinh tươi trong trong trang phục cách điệu mớ ba mớ bảy thướt tha, với những động tác múa vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi vui khỏe khoắn, bước chân nhịp nhàng vấn vít, tạo hình tuyệt đẹp cho vũ khúc, là tiết mục mở màn thật rực rỡ của chương trình kỷ niệm tám năm thành lập Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh (GĐNSTL) vào tối thứ Ba, ngày 22 tháng Tám, 2017, tại Golden Seafood Restaurant, Anaheim.





Vợ chồng anh Lâm Thành- Ngọc Lan và thành viên Ban chấp hành GĐNSTL cùng cắt bánh sinh nhật. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Tiết mục đã nhận được những tràng pháo tay vang dài ngợi khen của các thành viên, thân hữu GĐNSTL, giới truyền thông, báo chí trong Quận Cam và các vị dân cử trong cộng đồng.



Sau vũ khúc “Ngàn Sắc Hoa Vàng” (đây cũng là bài nhạc chủ đề của GĐNSTL), những người nữ trong tà áo dài xanh với hình vẽ trái tim hồng mở rộng trên ngực trái, cùng những sọc trắng, hồng uốn lượn tuyệt đẹp từ cổ áo dọc theo tay áo và thân áo bên tay trái, người nam trong chiếc áo sơ-mi trắng với cà vạt xanh kèm những trái tim hồng và những bông hoa nhỏ xíu dọc theo chiều dài của cà vạt, từng đôi nắm tay nhau bước ra vẫy tay chào quan khách trên nền nhạc rộn rã. Màu xanh và trái tim hồng là màu sắc và hình ảnh biểu trưng của GĐNSTL, để khi khoác lên mình, mỗi thành viên của Gia Đình tự nhắc nhở mình, phải “luôn cùng nhau thực hành mở rộng dung lượng trái tim để ngày càng yêu thương nhau hơn, ngày càng tha thứ cho nhau nhiều hơn và cùng giúp đở nhau để mọi người sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.”







Anh Lâm Thành gửi lời chào mừng quan khách. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Sự ra đời của GĐNSTL

Tám năm trước, vào ngày 25 tháng Tám, 2009, GĐNSTL đã được một nhóm anh chị em nghệ sĩ cùng với vợ chồng anh chị Lâm Thành và Ngọc Lan lập ra. Anh Lâm Thành và chị Ngọc Lan đảm nhận vai trò cố vấn, hướng dẫn của Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh, thường ký bút danh là Lâm Ngọc, là nhà nghiên cứu lý luận và thực hành với nhiều trải nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực siêu hình học. Là tác giả biên soạn các tài liệu “Siêu Hình Vấn Đáp, tập 1, tập 2,” “Siêu Hình Khảo Luận, tập 1, tập 2,” và “Thăng Tiến Tâm Linh.” Đây cũng chính là những kiến thức mà các anh chị em trong GĐNSTL đã được cùng nhau học hỏi, tu sửa bản thân trong suốt thời gian qua.





Ca sĩ Kiều Nga và Andy cùng song ca Hôm Nay Ai Đưa Em Về. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Là một tổ chức bất vụ lợi, GĐNSTL quy tụ rất nhiều nhân sĩ, trí thức trong cộng đồng. Nhưng nhiều nhất vẫn là giới văn nghệ sĩ, những người trong lĩnh vực truyền thông với những tên tuổi như: ca sĩ Trang Thanh Lan (cựu tổng thư ký GĐNSTL), Châu Tuấn, Lâm Thúy Vân, Trizzie Phương Trinh (hội trưởng GĐNSTL), Bằng Kiều, Ngọc Anh (hội phó GĐNSTL), Nguyễn Hồng Nhung (Tổng thư ký của GĐNSTL), diễn viên- nghệ sĩ chèo Lưu Nga (mẹ của ca sĩ Bằng Kiều), diễn viên hài Thúy Nga, ca sĩ Đài Trang, Hương Thơ, Khánh Hoàng, Mai Vi, Nguyễn Tiến Dũng, Trung Thành, diễn viên Minh Cường, hoa hậu Hà Kiều Anh, người mẫu- diễn viên Đức Tiến, người mẫu Ngọc Khánh, Bé Tí, Hoa khôi Liên Trường (trong Hội chợ Tết do Tổng Hội Sinh Viên miền Nam California tổ chức) Hằng Ny, xướng ngôn viên Như Hảo, xướng ngôn viên Mộng Lan, nhà văn Nguyễn Ninh Thuận, v.v..



Theo thời gian, thành viên của GĐNSTL đến nay đã có hơn 100 người, họ đã cùng nhau sinh hoạt vào mỗi tối thứ Ba hằng tuần, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tâm linh chung cho anh chị em nghệ sĩ và thân hữu, không phân biệt thành phần, tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả đều bình đẳng học hỏi để thăng tiến tâm linh, luôn đặt trọng tâm vào việc sửa đổi bản thân, yêu thương, giúp đỡ mọi người, thực hành tâm linh dựa trên nền tảng của Tâm linh Gia tiên. Mà nền tảng ấy chính là Đạo Hiếu trong mọi sinh hoạt của bản thân mỗi thành viên.





Anh Lâm Thành và chị Ngọc Lan cùng các thành viên GĐNSTL cắt bánh sinh nhật. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Tiệc mừng tuổi lên 8 của GĐNSTL

Hai thành viên lâu năm của GĐNSTL là Khánh Hoàng và Mộng Lan đảm nhận vai trò MC phần nghi lễ chương trình đã lần lượt giới thiệu ban chấp hành của GĐNSTL gồm ca sĩ Trizzie Phương Trinh (là người hội trưởng suốt 8 năm qua), Ngọc Anh (hội phó suốt 8 năm) và Nguyễn Hồng Nhung (tổng thư ký từ 2 năm nay), vợ chồng anh chị Lâm Thành Ngọc Lan là người hướng dẫn của GĐNSTL.





Từ trái qua phải ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ca sĩ Ngọc Anh, thị trưởng Tạ Đức Trí, vợ chồng anh Lâm Thành, chị Ngọc Lan, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát biểu và trao bằng tưởng lục cho Ban chấp hành GĐNSTL. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Ca sĩ Trizzie Phương Trinh thay mặt ban chấp hành, gửi lời chào đến quan khách, các anh chị em nghệ sĩ, thành viên của hội đến dự lễ kỷ niệm 8 năm thành lập của GĐNSTL. Cô nói, “ Trong tám năm làm hội trưởng, đúng hai nhiệm kỳ làm tổng thống, lẽ ra năm nay Trizzie phải nhường chức vụ này cho người khác, nhưng điều đặc biệt là hội này không ai lên tranh cử nên đến nay Trizzie vẫn tiếp tục đến hôm nay. Trizzie rất vui khi đứng trên đây cùng anh Thành chị Lan, 8 năm không là thời gian quá dài, nhưng không ngắn. Tám năm để có một GĐNSTL yêu thương nhau như vầy không phải là chuyện dễ, rất cám ơn đấng thiêng liêng. Cám ơn anh Thành, chị Lan đã lập nên GĐNSTL để cho chúng em học hỏi.”



Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ những lời chân tình với mong muốn tất cả các quan khách có thể hiểu được những sinh hoạt của GĐNSTL, “Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh tròn 8 tuổi, một em bé 8 tuổi thì sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng bên cạnh đó đã trải qua nhiều thăng trầm và chúng tôi sống với nhau vào mỗi tối thứ Ba như hôm nay, là những ngày thứ ba trong tuần, nhưng đối với chúng tôi là ngày thứ ba rất đặc biệt, bởi vì mỗi thứ ba chúng tôi có những bữa cơm ăn chung với nhau, có những bài giảng do anh Thành chị Ngọc Lan biên soạn để hướng dẫn, gắn chúng tôi lại với nhau bằng tình người.



“Bản thân là người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, chúng tôi luôn được dạy dỗ rằng, nếu mình không biết hạ ngã bản thân mình, thì ngày hôm nay mình sẽ không biết quý trọng giữ gìn những gì mà ơn trên ban cho. Vì tài năng của tất cả những người nghệ sĩ, đều do thiêng liêng ban cho, chính vì vậy Nguyễn Hồng Nhung nhận thấy mình rất may mắn có một Gia Đình như vậy bên cạnh mình. Chúng tôi có những buồn vui trong mỗi năm và có buổi kỷ niệm như hôm nay, chúng tôi với một tâm nguyện là sẽ cùng với nhau trên con đường này, chia sẻ những buồn vui, cùng với nhau vượt qua những thử thách mà thiêng liêng ban tới, chúng tôi gọi chung các vị đấng thiêng liêng như Chúa, Phật, thánh A la, hay bất kỳ một đạo giáo, tôn giáo nào thì chúng tôi cũng đều gọi chung là đấng thiêng liêng.”



Còn với ca sĩ Ngọc Anh, cô cho rằng, “Chúng tôi không gọi anh Thành chị Lan là thầy cô, mà là anh chị, là người hướng dẫn giúp chúng tôi những bài học tâm linh. Chung quy là những anh chị em nghệ sĩ khi vui thì vui tột bật, mà buồn thì chỉ muốn chết thôi, chúng tôi đến đây học, để cân bằng lại những lúc buồn quá…”. Trong lúc cô đang phát biểu thì người phụ trách âm thanh bấm lộn nút điều khiển khiến âm nhạc trỗi lên rất to, át đi lời phát biểu. Sau khi âm nhạc tắt, Ngọc Anh cười to và nói, “nhờ đến với GĐNSTL học hỏi, để mỗi khi có những việc xảy ra như vừa rồi thì chúng tôi cũng chỉ cười, đó là cách anh Thành và chị Lan dạy cho chúng tôi. Còn chi tiết như thế nào thì mọi người hãy cùng đến mỗi tối thứ ba hằng tuần để hiểu rõ hơn.”

Trong diễn văn chào mừng, anh Lâm Thành bày tỏ, “Tôi cũng không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, hôm nay chúng tôi lại một lần nữa đón nhận tình yêu thương của quý vị. Khi quý vị đến đây, chúng tôi biết quý vị rất yêu thương GĐNSTL. Kính thưa tất cả quý vị, tình yêu thương chính là nền tảng sinh hoạt của đại GĐNSTL, chính tình yêu thương đã giúp cho anh chị em của GĐNSTL đoàn kết và thương yêu nhau. Trong không khí hạnh phúc này, tôi và các anh chị em trong GĐNSTL rất xúc động, trong lòng trào dâng một tình cảm thiêng liêng. Chúng tôi nguyện hứa chúng tôi sẽ tiếp tục yêu thương nhau nhiều hơn nữa, chia sẻ gắn bó với nhau nhiều hơn nữa, để xây dựng GĐNSTL trở thành một ngôi nhà của tình yêu thương, làm nền tảng cho sự phát triển của nền đạo Tâm Linh Gia Tiên của dân tộc Việt Nam.”





Các thành viên của GĐNSTL. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Kết thúc bài diễn văn của mình, anh nói, “Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị góp phần cùng chúng tôi xây dựng nền đạo Tâm Linh Gia Tiên, đó là Đạo Hiếu, chính là đạo Thờ Ông Bà, đạo Thờ Tổ Tiên của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thời giờ quý báu đến GĐNSTL chúng tôi ngày hôm nay, xin kính chúc quý vị hạnh phúc, sức khỏe và cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy năng lượng yêu thương.”



Các vị dân cử trong cộng đồng như ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster; Bác Sĩ Kimberly Hồ, nghị viên Westminster, đại diện của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, ông Phát Bùi, phó thị trưởng thành phố Garden Grove, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California…vân vân…đã dành những lời khen tặng các thành viên của GĐNSTL và trao bằng tưởng lục cho đại diện của GĐNSTL.



Sau nghi thức khai mạc trang trọng và ấm áp, hai MC Đức Tiến và Thụy Vy đã lần lượt giới thiệu các tiết mục văn nghệ đặc sắc với những tiếng hát của các ca nghệ sĩ trong Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh và ca sĩ thân hữu. Mở màn là tiết mục thật ngọt ngào của ca sĩ Châu Tuấn với ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng nhạc Nga lời Việt. Ca sĩ Ngọc Anh ngân vang ca khúc Unchained Melody, giọng ca trầm khàn độ ngân trong giọng khắc khoải, da diết của Ngọc Anh như rót tâm sự vào trái tim người nghe vẻ đẹp đầy ma lực quyến rũ, sức cuốn hút liêu trai của ca khúc Unchained Melody, là ca khúc chủ đề của bộ phim Ghost (Oan Hồn) với cặp diễn viên Demi Moore và Patrick Swayze trong vai chính.



Ca sĩ Kiều Nga nổi tiếng một thời khi cùng song ca với nữ ca sĩ quá cố Ngọc Lan, tạo nên đôi song ca nữ tại hải ngoại rất thành công với những ca khúc nhạc Pháp, Anh. Đôi song ca Kiều Nga- Ngọc Lan vẫn luôn là ký ức đẹp với nhiều khán giả. Là thân hữu của GĐNSTL, đến dự buổi tiệc 8 năm của GĐNSTL, chị đã cùng song ca với anh Andy (thành viên của GĐNSTL) thật ngọt ngào và tình cảm ca khúc “Đêm Nay Ai Đưa Em Về”. Ca sĩ Kiều Nga còn tặng các khán giả ca khúc Viens membrasser (Lại gần hôn em) để tưởng nhớ cố ca sĩ tài hoa Ngọc Lan, giọng hát nồng đượm cảm xúc, phát âm sang trọng của ca sĩ Kiều Nga đã gieo vào lòng người nghe những xúc cảm đẹp qua giai điệu và ca từ của ca khúc.



Làm nóng sân khấu đêm tiệc là những bước nhảy điêu luyện và giọng ca của ca sĩ Trung Thành với ca khúc “Yêu Nhau Đi”, ca sĩ Hoàng Mỹ An với ca khúc “Sway”, Ly Ly Trương với “Gimme! Gimme”, diễn viên hài Hoài Tâm với “60 Năm Cuộc Đời”, Nguyễn Tiến Dũng “Tìm Lại Giấc Mơ”… vân vân…Những người đến dự tiệc cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc của các ca sĩ, làm đẹp thêm cho giọng ca của các ca sĩ là ban nhạc Old Timer.

Tâm tình của thành viên GĐNSTL

Đôi mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười tươi rạng rỡ, chị Khánh Hòa, là chủ nhiệm của Sống Magazine và giám đốc của Sống Entertainment, tâm sự, “Năm rồi Khánh Hòa đi dự sinh nhật của GĐNSTL trong vai trò nhà báo, còn năm nay Khánh Hòa được khoác trên mình bộ áo xanh, là thành viên của GĐNSTL gần nửa năm rồi. Điều kiện để khoác áo xanh này rất dễ, chỉ cần đi đủ 8 tuần vào mỗi thứ Ba, sau đó có 2 hội viên giới thiệu mình vào, khoác cho mình áo xanh của Gia Đình.”



Chị cho rằng, “Đạo nào cũng vậy, chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng màu áo tượng trưng cho một môn phái, cái chính là tâm của mình. Mình đã mặc áo đó lên cái tâm của mình không thay đổi tốt hơn thì mình cũng hổ thẹn khi khoác áo này lên mình. Với Khánh Hòa thì cố gắng đừng làm gì khiến người khác buồn khổ, nếu lời nói mình, hành động mình sắp làm sẽ làm buồn lòng người khác thì không làm. Hội này là hội của nghệ sĩ mà nghệ sĩ thì hay đi show cuối tuần, nên mới chọn vào ngày thứ ba để cùng gặp gỡ nhau, cùng ăn tối với nhau, mỗi tuần có 6 người mang đồ ăn lên thay phiên nhau. Ai có điều gì thì chia sẻ với nhau, ví dụ trong gia đình có tin vui hay tin buồn của mỗi hội viên, chia sẻ để giúp đỡ nhau. Mỗi tuần anh Thành chọn một đề tài có liên qua đến đời sống để giảng, ví dụ như Tâm Linh và Đời Sống, hoặc Tính Ích Kỷ, Hỷ Xả… sau khi anh Thành trình bày xong, ai có thắc mắc gì thì hỏi, hoặc chia sẻ những suy nghĩ của mình.”

Chị dí dỏm nói đùa, “Hồi xưa mình cũng có chút ma ma quỷ quỷ, nhưng từ hồi tham gia vào GĐNSTL, mình đã có chút tiên tiên thánh thánh.”



Diễn viên kịch và hát chèo Lưu Nga (mẹ của ca sĩ Bằng Kiều) là thành viên từ buổi đầu mới lập ra GĐNSTL, luôn được các thành viên trong GĐNSTL trìu mến gọi là bà nội, bà giải thích, “Các em, các cháu gọi tôi là bà nội, vì là bà nội của 3 cháu trai (con của Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh), và là một trong những người cao tuổi nhất ở đây, song đến bà ngoại (mẹ của ca sĩ Trizzi Phương Trinh). Sau này mới thêm một vài người tuổi cao nữa thôi. Vì vậy các cháu cứ quen gọi bà nội, bà ngoại, đó là danh từ mà tôi thấy rất thân thương, cho nên bản thân chúng tôi phải sống đúng như những người bà và người mẹ. Cái học là chúng tôi là tôn trọng nhau, yêu thương nhau, mà chúng tôi là hội Gia Tiên, phải để tổ tiên, cha mẹ, ông bà lên đầu. Các con, các cháu phải hiếu kính với người trên, có tình với người dưới. Tôi luôn khuyên các con, các cháu hãy yêu thương mọi người đi, hãy giơ bàn tay ra yêu mọi người, thì mọi người sẽ yêu thương ta. Muốn người khác yêu mình, mình hãy yêu họ trước, muốn người khác trao nụ cười chân tình với mình, thì mình trước tiên hãy chân tình với người ta.”



Còn với Hoa Khôi Hằng Ny, là một trong những thành viên trẻ tuổi của GĐNSTL cho biết, “em vào đây gần 3 năm rồi, trước khi vào đây em theo đạo Phật, sau khi vào em vẫn tiếp tục theo đạo Phật, trong Gia Đình này có nhiều thành viên theo các tôn giáo khác nhau và vẫn tiếp tục giữ đạo của mình. Trước khi em vào, em cũng ngỡ ngàng lắm, cứ nghĩ là có sự dị đoan gì trong đây. Nhưng khi vào rồi, em mới thấy GĐNSTL không phải là một hội huyền bí, dị đoan gì cả. Những thành viên vào đây cố gắng học, làm sao cho mình trở thành người tốt hơn, yêu thương mọi người hơn, đùm bọc nhau hơn ở trên xứ người, đó là điều quan trọng nhất.

“Những người trẻ như em cần phải học hỏi những gì mà GĐNSTL dạy, hướng về văn hóa Việt Nam mình, đó là sự hiếu thảo, tôn trọng người lớn, các ông bà của mình, rất là hay. GĐNSTL chỉ cho em những bài học về cách sống, đặc biệt là sự nhẫn nhịn, có sự thông cảm, luôn luôn đối xử với mọi người bằng trái tim yêu thương thật lòng của mình. Mặc dù cuộc sống có những lúc lên lúc xuống, thay đổi theo từng ngày, nhưng mà điều em học được ở GĐNSTL là giúp em kềm chế được sự tự cao, bản ngã của mình, để em đối nhân xử thế một cách đúng hơn.”



Xướng ngôn viên Mộng Lan thì bày tỏ, “Thật là một diễm phúc khi Mộng Lan tìm được GĐNSTL, lúc mới vào là năm 2011, vào đây để được học hỏi, để có thể sống với mọi người tốt hơn, làm người chung quanh mình hạnh phúc hơn. Mộng Lan vốn tính rất nóng, khi Mộng Lan tìm đến GĐNSTL, Mộng Lan cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều điều hay từ anh Lâm Thành, và các anh chị trong Gia Đình này, mọi người rất thương nhau, gắn bó đoàn kết.”



Diễn viên Đức Tiến là thành viên của GĐNSTL 3 năm nay, tâm sự, “Mỗi người là một cá tính, suy nghĩ khác nhau và hoàn cảnh khác nhau, những ai biết tìm đến ngôi nhà tâm linh (GĐNSTL), hoặc là đến chùa (với người theo đạo Phật), đến nhà thờ (với người theo đạo Chúa)… để được chia sẻ, an ủi cũng như để mình không bị sai trong những suy nghĩ và hành động của mình. Những người trong GĐNSTL cũng chỉ là những học viên thôi, có người đúng, có người sai, có người tốt, có người không tốt, chứ không phải ai cũng thần thánh gì cả, họ chỉ vào Gia Đình để học hỏi. Họ đều phải học như mọi người và phải trả giá. Đức Tiến nghĩ ai cũng vậy, cũng có trong lòng mình hai chữ thiện và ác, đều có nhân tính và thú tính trong đó, quan trọng nhất là mình phải biết kìm hãm tính xấu, để những trái tim hồng trỗi dậy, tình yêu thương mở rộng.

“Dĩ nhiên nói thì rất dễ, làm được không thì rất khó. Biểu tượng những trái tim và bông hoa in trên cà vạt xanh da trời của người nam trong Gia Đình, có ý nghĩa là chúng tôi nhìn nhau, nói với nhau bằng tất cả sự yêu thương thì sự yêu thương sẽ được lan tỏa. Còn áo dài nữ, phần trắng, hồng thêm vào từ cánh tay xuống tà áo, là một sự cách điệu mang tính cách trẻ, đẹp, năng động, nó còn có ý nghĩa là màu xanh, trắng, hồng, là không gì mình cầu toàn trọn vẹn hết, nhưng chính những màu sắc đó khi kết hợp với nhau tạo nên rất đẹp. Ý nói rằng trong cuộc sống có màu này màu kia, người này người nọ, nếu biết kết hợp nhau, yêu thương nhau thì sẽ làm cho nó đẹp hơn.”



Quá nửa đêm tiệc đã tàn, các thành viên, thân hữu và khách mời của GĐNSTL đã mang theo mình ra về nhiều điều ý nghĩa từ những tâm tình, chia sẻ mà mỗi người thu nhận được từ buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi lên tám của GĐNSTL. Và có không ít người tự ngân nga lại giai điệu và ca từ ý nghĩa “Ngàn Sắc Hoa Vàng”, ca khúc chủ đề của GĐNSTL, ca khúc đã gói gọn thông điệp tuyệt đẹp mà các thành viên của GĐNSTL luôn gắng gìn giữ, “Từng ngày trôi qua là từng ngày yêu thương, từng mùa trôi qua là tình về muôn phương, ta đứng bên nhau tay nắm trong tay, ca lời ca thân thương…Nụ cười trao nhau thề nguyện xóa thương đau, hạnh phúc ngọt ngào, điệp khúc dâng trào…Cầu xin ơn người luôn mãi bên ta, dẫn lối ta về sưởi ấm tình đời.”