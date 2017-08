Gia đình xót xa nhìn nam sinh nhảy cầu Dã Viên

Song do sự việc diễn ra quá nhanh nên người thân của Tú chỉ biết bất lực đứng nhìn mà không kịp trở tay.

Theo Thanh Niên, Tri thức trực tuyến, vào khuya ngày 23/8, người nhà T. nhận được tin nhắn của T. báo rằng em sẽ nhảy cầu Dã Viên tự tử. Người nhà của T. hoảng hốt chạy đến cầu Dã Viên (khoảng 23 giờ ngày 23/8) thì thấy nam sinh này trèo qua lan can cầu, nhảy xuống sông Hương.



Rât nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Ảnh: Thanh Niên



Một nhân chứng tại hiện trường cho biết “Cháu nó vừa trèo qua lan can cầu, buông người xuống sông vừa hét to “mẹ ơi, cứu con với”. Do sự việc đã quá muộn nên gia đình chỉ biết đứng nhìn cháu đó tự tử”.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc. HIện lực lượng chức năng đang huy động nhiều thuyền và thợ lặn để tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Quỳnh Chi (tổng hợp)