Gia Lai bắt 6 đối tượng bảo kê vườn cao su

Ngày 19/11, lãnh đạo Công an huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Từ Mạnh Hùng (SN 1986), Từ Công Danh (SN 1990), Nguyễn Hồ Ngọc Vinh (SN 1990), tất cả cùng trú xã Ia Khươl, huyện Chư Pah. Phạm Ngọc Hòa (SN 1990), Đỗ Ngọc Vũ (SN 1985) và Nguyễn Phú Thành (SN 1990), tất cả cùng trú TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Một trong sáu đối tượng trong vụ cưỡng đoạt tài sản bị cơ quan công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, chị Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1980, trú thôn 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) cho biết, gia đình chị vừa mua được vườn cây cao su thanh lý ở làng Kon Sơ Lăng (xã Hà Tây, huyện Chư Pah) đang đưa người vào khai thác.

Sau đó, nhóm đối tượng trên đã nhiều lần gặp, điện thoại đe dọa, yêu cầu chị Oanh phải đưa số tiền 50 triệu đồng (tương đương 20.000 đồng/cây), nếu không bọn chúng sẽ phá phách, ngăn cản việc khai thác, vận chuyển mủ cao su.

Một đối tượng trong vụ cưỡng đoạt tài sản bị bắt.

Do lo sợ nên chị Oanh đã ngừng việc khai thác mủ và đi trình báo cơ quan công an. Đến khoảng 17h ngày 12/11, khi các đối tượng đang nhận số tiền 39 triệu đồng của chị Oanh thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cả 6 đối tượng trên từng có tiền án về các tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.