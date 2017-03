Giá nhà đất tiếp tục tăng

Thị trường nhà đất tại Quận Cam đã có mức tăng 4.1% trong tháng qua. (Getty Images)





Công ty CoreLogic vừa đưa ra chỉ số giá nhà mới nhất. Chỉ số cho thấy giá nhà trên khắp miền Nam California tiếp tục tăng trong tháng 1, 2017.

Quận Los Angeles là nơi có mức tăng cao nhất trong khu vực, với mức tăng trung bình 6,8 % so với tháng 1 năm 2016 (trong tháng 12-2016, giá nhà đất ở quận này tăng 4%), kế đến là Inland Empire tăng 6.1%.

Quận Cam nổi tiếng là quận có thị trường nhà đất đắt nhất trong khu vực, nhưng trong tháng qua, thị trường nhà đất tại đây có mức tăng không cao, chỉ 4.1%.



Như vậy, tháng 1 năm 2017 là tháng thứ 56 liên tiếp giá cả nhà đất không ngừng đứng lại.

CoreLogic đã xác định giá nhà đất bằng cách so sánh giá của một căn nhà được bán vào tháng 1 năm 2017 với giá bán của một căn nhà tương tự như vậy được bán trước đây.



Nhìn tổng thể, giá nhà đất tại California, đã tăng 5,8 phần trăm - mức tăng cao thứ 19 trong số các tiểu bang của Hoa Kỳ. Trên toàn quốc, giá nhà tăng 6,9% và dự báo sẽ tăng gần 5% vào tháng 1 năm sau.



CoreLogic cho biết sự tăng giá liên tiếp như vậy là do yếu tố nhân khẩu học, nguồn cung nghèo nàn, không đủ để bán, và tỷ lệ thế chấp tương đối thấp.



Frank Martell, chủ tịch và giám đốc điều hành của CoreLogic nói: "Giá nhà cũng đang tiếp tục tăng lên khắp cả nước, điều này báo hiệu mùa xuân sẽ là thời điểm thị trường nhà sôi động nhất.