Giá nhà trung bình ở Quận Cam lên mức kỷ lục $795,000

(Getty Images)Theo báo cáo mới đây của Hội Địa Ốc California (CAR), giá trung bình của một ngôi nhà riêng lẻ tại Quận Cam hiện nay đã lên tới $795,000 Mỹ kim, mức cao nhất từ trước tới nay tại khu vực này.Cũng theo dữ kiện của CAR, giá nhà trung bình ở tháng trước tăng 8.6% kể từ tháng 5 năm 2016. Doanh số nhà tăng 5.9% so với năm ngoái. Và mức kỷ lục trước đây là $775,424 được ghi nhận vào tháng 6, 2007.Các dữ kiện của công ty CoreLogic cho thấy giá nhà chung cư, nhà mới xây và tất cả các loại nhà đều trở lại mức trước khủng hoảng.Tuy nhiên, khi điều chỉnh lạm phát, giá nhà của Quận Cam vẫn thấp hơn 15% so với mức giá cao nhất của tháng 6, 2007, theo CAR.Gía nhà trung bình trên toàn tiểu bang California là 550,200 Mỹ kim, tăng 5,8%, theo báo cáo của nhóm các nhà môi giới.CAR cho thấy doanh số bán hàng và giá nhà ở tháng trước có lãi suất thế chấp thấp nhất kể từ tháng 11 và sự cạnh tranh của người mua vì lượng cung thấp.Nhà phân tích kinh tế của CAR, ông Leslie Appleton-Young cho biết, "Vì lượng cung còn thấp, nên giá sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao hơn. Cùng với lãi suất cao hơn một cách nhanh chóng, sẽ làm cho thị trường bất động sản ngày càng trầm trọng thêm."CoreLogic cũng đã “đo nhiệt độ” của thị trường bất động sản tại hai thành phố thuộc vùng Little Saigon: Westminster và Garden Grove, xem nơi nào “nóng” hơn.Theo đó, ở khu vực mà mã số khu vực Zip Code thuộc thành phố Garden Grove, trong quý I, tức tam các nguyệt đầu năm nay, số lượng nhà bán ra tăng lên 282, so với cùng kỳ năm trước là 273. Doanh số bán cũng tăng 3.3 %.Trong khi đó, ở thành phố Westminster - ZIP 92683 – cũng trong quý I có 122 căn nhà bán ra so với năm trước là 114, doanh thu tăng 7%. Ở thành phố này, giá bán trung bình một căn nhà là 588,000 Mỹ kim, tăng hơn 30,000 Mỹ kim so với giá của một năm trước, tăng 5.9%.Dưới đây là số liệu nhà bán ra trong quý I-2017 ở một số khu vực thuộc hai thành phố này:ZIP code 92840: Có 99 căn nhà bán ra so với 93 căn của năm trước. Tăng doanh thu 6.5%. Giá bán trung bình là $470,000, tăng 2.2% so với giá $460,000 của năm trước.ZIP 92841: Bán được 47 căn, giảm 5 căn so với năm trước (52 căn). Tuy nhiên, giá trung bình tăng lên $550,750, tăng 3.4% so với năm trước là $532,500.ZIP 92843: Bán 56 căn nhà, số liệu năm ngoài là 48 căn. Giá trung bình là $510,000, tăng 7.4% so với năm trước là $475,000.ZIP 92844: Bán ra 36 căn nhà, năm trước là 32 căn. Giá trung bình $397,000, tăng 7.3% so với năm trước là $370,000.ZIP 92845 : Bán ra 44 căn, trong khi năm trước là 48 căn. Trong khi đó, giá trung bình tăng 11.8%: năm nay là $625.000, năm ngoái là $559,000.(Nguồn: OCRegister.com)