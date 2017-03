Giá thuê nhà trung bình tại Quận Cam là $3,114 một tháng, chịu nỗi không?

Trong nhiều năm qua, giá thuê nhà tại miền nam California đã tăng vọt.



Một báo cáo mới đây cho thấy giá thuê nhà riêng lẻ (single house) đã tăng nhanh hơn tập trung vào những ngôi nhà vừa đẹp, vừa nằm trong một khu gia cư tốt, được người mua ưa thích.



Theo HomeUnion, một công ty giúp đỡ các nhà đầu tư mua và thuê nhà trong khoảng một chục thị trường trên toàn quốc, giá cho thuê ở trung bình tại Quận Cam là $3,114 Mỹ kim/tháng trong quý 4 năm 2016.

Số liệu từ Reis Inc.hco thấy trong quý 4 giá thuê nhà tăng 22%, hay $561 Mỹ kim/tháng, trong khi giá thuê căn chung cư (apartment) tăng 13% trong cùng thời kỳ,





Một căn nhà 4 phòng ngủ, 2.5 phòng tắm, rộng 1,805 square feet ở thành phố Cypress đăng trên Zillow cho thuê với giá $2,950 một tháng trong tuần này. (Zillow)



Tiền thuê nhà trung bình của Hạt Los Angeles là $2,548 Mỹ kim/tháng trong quý cuối của năm ngoái, tức là tăng 22.1 phần trăm trong vòng bốn năm, trong khi tiền thuê chung cư tăng 21.7 phần trăm trong cùng thời gian. Trong các hạt quận trong nội địa, như San Bernardino và Riverside, tiền thuê nhà tăng 23 phần trăm lên tới $1,729 một tháng, và tiền thuê chung cư tăng 17 phần trăm trong cùng thời gian bốn năm.



Ông Steve Hovland, giám đốc nghiên cứu và truyền thông của HomeUnion cho biết, "Số lượng nhà bỏ trống ít là lý do chính khiến giá nhà tăng. Thông thường, cứ sau một thời kỳ suy thoái kinh tế là đến quy trình phục hồi, dẫn đến sự bùng nổ nhà thuê mướn.” Trong quý 4 năm 2016, tỷ lệ nhà cho thuê còn trống tại Quận Cam là 3%, Hạt Los Angeles là 3.1%, và ở các hạt trong nội địa là 5.8%.



Theo so sánh, giá thuê trung bình trên toàn quốc cho một ngôi nhà là $1,817 /tháng trong quý cuối cùng của năm 2016, tăng 17%, theo HomeUnion. Tỷ lệ nhà trống trên toàn quốc là 6.7%.



Nam California đã có gần 280,000 nhà cho thuê vào năm 2015, tăng 12%, so với năm 2009, theo thống kê của Hoa Kỳ. Nhưng hiện nay, số chủ nhà đã giảm gần 80,000, tức giảm 3 phần trăm. Và vì những khu chung cư được xây dựng nhiều gấp đôi so với nhà riêng lẻ, đã khiến giá thuê nhà riêng lẻ tăng lên như thế.



Ông Hovland nhận định, với tình trạng giá thuê nhà riêng lẻ cao như vậy, có thể những gia đình muốn sống trong khu vực Quận Cam sẽ phải thuê căn hộ để ở, hoặc sẽ phải tìm nhà riêng lẻ ở nơi xa hơn ngoài Quận Cam.

(Theo HomeUnion, Reis Inc. và báo Register)