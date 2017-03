Giá trị của "hàng không bikini" vượt qua hãng quốc gia

Các tiếp viên mặc bikini xuất hiện trong một quảng cáo của hãng máy bay VietJet năm 2012, khi hãng hàng không này mới “ra lò” và muốn gây chú ý trong dư luận. (VietJet)SÀI GÒN - Giá trị vốn thị trường của VietJet, hãng hàng không tư nhân bán vé giá rẻ ở Vietnam, đã vượt qua hãng hàng không quốc doanh Việt Nam Airlines vào ngày thứ Hai, chỉ sau một tuần từ khi giá trị của VietJet được niêm yết.VietJet được đưa tin hàng đầu với các tiếp viên hàng không mặc bikini, khi hãng được mở trong năm 2011. Thành công của hãng này trên sàn giao dịch chứng khoán Sài Gòn phản ảnh sức vươn lên nhanh chóng của hãng từ đó.Ở Việt Nam, VietJet được gọi là “hãng hàng không bikini”. Đội nữ tiếp viên vẫn mặc bikini, nhưng chỉ trên một số chuyến bay mà thôi.Thị phần của hãng được dự đoán sẽ vượt quá Vietnam Airlines trong năm nay. Đây là một kỳ công đạt được bằng cách khai thác một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, và giới trẻ bắt đầu du hành nhiều hơn.Các cổ phần VietJet đạt mức 137,400 đồng ($6.03 Mỹ kim) mỗi, định giá trị của hãng là $ 1.8, đứng phía trước Vietnam Airlines ở mức $1.7 tỷ.Trong ngày giao dịch đầu tiên, VietJet được định trị giá $1.4, và đối thủ của hãng này, được niêm yết trong tháng Giêng, ở mức $2.1 tỷ.Mức tăng trưởng trong thị trường Việt Nam, một trong những mức nhanh nhất ở Á Châu-Thái Bình Dương, và một phần khá nhỏ gồm các cổ phần do các nhà đầu tư bán lẻ nắm giữ, trong tổng số cổ phần VietJet, đã đẩy giá của các cổ phiếu, theo các chuyên viên môi giới cho biết.Cổ phiếu VietJet có một tỷ lệ giá so với thu nhập (PE) thấp hơn là 15.75, so với tỷ lệ PE 16.63 của Vietnam Airlines, theo các dữ liệu của Thomson Reuters cho biết.Trung Tâm Hàng Không CAPA nói rằng VietJet, hiện thời nắm 40 phần trăm của thị trường nội địa ở Việt Nam, có lẽ sẽ trở thành hãng hàng không quốc nội lớn nhất của nước này trong năm nay.Một số phân tích gia dự báo các cổ phiếu VietJet sẽ tăng lên tới hơn 143,000 đồng mỗi cổ phiếu.Ông Nguyễn Văn Dũng, quản đốc phân ban cố vấn chứng khoán tại Saigon Securities, nói, “Câu chuyện VietJet chỉ mới bắt đầu, cho nên các nhà đầu tư vẫn có nhiều kỳ vọng vào các cổ phiếu của hãng này.”Ông nói thêm, “Nhưng nếu nhìn từ quan điểm đầu tư, tôi sẽ mua cổ phần Việt Nam Airlines, vì công ty này có nhiều tiềm năng để phát triển một cách bền vững trong dài hạn, và giá cả hiện nay là rất tốt để mua.”Các mục niêm yết của VietJet và Vietnam Airlines là một phần của việc chính phủ thúc đẩy tiến trình tư nhân hóa để làm gia tăng đầu tư.Việt Nam đang từ từ mở cửa thị trường nội địa, giữa lúc có sự quan tâm đáng kể về việc đầu tư. Nước này đã hoàn tất một số thương vụ lớn bán cổ phiếu những mục niêm yết, trong những tháng gần đây. Trong số đó, có một cuộc cung cấp cổ phần công khai trị giá $3.72 của Sabeco SAB.HM, công ty hàng đầu chuyên sản xuất bia, trong đó chính phủ sở hữu gần 90 phần trăm trong tổng số cổ phần.