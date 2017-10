Giặc cờ đỏ sắp khủng bố tinh thần giáo xứ Song Ngọc

NGHỆ AN - Các giáo dân tại giáo xứ Song Ngọc ở huyện Quỳnh Lưu đang lo lắng trước một sự kiện sắp diễn ra vào cuối tuần này. Đó là hàng trăm người cầm cờ đỏ sẽ tụ tập ở một địa điểm từng có đấu tố trước đây, để đe dọa các giáo dân.



Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc và giáo họ Đông Kiều, vào hôm thứ Năm, ngày 26 tháng 10, có gởi thư yêu cầu quan chức địa phương hãy giải thích về kế hoạch họp của một nhóm gọi là “hội cờ đỏ” sát cơ sở tôn giáo vào chiều Chủ Nhật, 29 tháng 10.



Thư của Linh Mục Nguyễn Đình Thục được gửi đến các cơ quan xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, và tỉnh Nghệ An.





Linh mục Nguyễn Đình Thục trả lời phỏng vấn với RFA ngày 27 tháng 10, 2017.



Vào ngày thứ Sáu, qua phương tiện điện toán, Linh Mục Nguyễn Đình Thục có nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do tại Hoa Thịnh Đốn.



Linh Mục cho biết, “Cách đây hai ngày, chính quyền xã Sơn Hải mời Ban Hành Giáo họ Văn Thai đến thông báo về cuộc họp mặt của Hội Cờ Đỏ vào ngày Chủ Nhật tới. Địa điểm đó là nơi mà họ đấu tố hai linh mục trước đây, và vị trí sát với giáo họ Văn Thai. Điều này làm cho giáo dân lo sợ xảy ra trường hợp tương tự.

“Việc thông báo cho Ban Hành giáo vào buổi chiều hôm trước, tối về tôi mới viết thư yêu cầu và sáng nay tôi gửi đi, có thể mai họ mới nhận được và không biết sau khi nhận được thư yêu cầu họ có trả lời hay không. Tuy nhiên tôi hy vọng cả thế giới biết được và họ sẽ suy nghĩ lại hay giảm đi sự tàn ác của họ. Tôi hy vọng như thế.”



Theo trình bày của Linh Mục Nguyễn Đình Thục thì sau khi có những cuộc biểu tình của “nhóm cờ đỏ” thì lại xảy ra những vụ côn đồ tấn công giáo dân, ném đá vào nhà thờ, hay đấu tố các linh mục. Trong tháng Tư năm nay, sau cuộc họp của Hội Cờ Đỏ ở Sơn Hải thì xảy ra vụ đàn áp giáo họ Văn Thai; sau cuộc họp của những thành viên Hội Cờ đỏ vào tháng Chín thì xảy ra vụ việc ở giáo xứ Đông Kiều.

​Dưới đây là thư của Linh Mục Nguyễn Đình Thục gởi đến các ủy ban nhân dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, và tỉnh Nghệ An:



“Thưa quý cơ quan,

“Tôi là linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, thuộc địa bàn ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.



“Lâu nay chúng tôi có nghe bà con bàn tán việc hội cờ đỏ 3 miền sẽ kéo về xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vào cuối tháng 10, nhưng đó là thông tin chưa chính thức.



“Chiều 25/10/2017, chính quyền xã Sơn Hải mời Ban điều hành giáo họ Văn Thai lên trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chính thức thông báo về việc nầy. Thông tin cụ thể như sau:



“- Thời gian tập trung: 15h – 18h30 Chúa Nhật, ngày 29/10/2017.

“- Địa điểm: xóm 8 xã Sơn Hải (sát cạnh họ Văn Thai, cách nhà thờ Văn Thai chừng 30m, nơi diễn ra cuộc đấu tố hai linh mục tháng 4/2017).



“- Số người tham dự: khoảng 700 người từ xã Sơn Hải (chủ nhà), Hà Nội, xã An Hòa (Quỳnh Lưu), xã Diễn Mỹ (Diễn Châu) và một số nơi khác.



“Thực tế cho thấy, hội cờ đỏ họp ở Sơn Hải vào tháng 4/2017, ngay sau đó diễn ra vụ đàn áp họ Văn Thai; họp ở Diễn Mỹ vào tháng 9/2017, sau đó là vụ đàn áp giáo xứ Đông Kiều.



“Chúng tôi tự hỏi rằng, tại sao hội cờ đỏ lại tụ tập hội họp ngay sát cạnh giáo họ Văn Thai, gần kề nhà thờ Văn Thai mà không tổ chức nơi trụ sở UBND hay sân thể thao? Tại sao không tổ chức họp ban ngày mà lại là vào thời điểm cuối chiều và kết thúc vào lúc chập tối?



“Phải chăng chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang phối hợp dàn dựng tổ chức khiêu khích, kích động bạo lực và lợi dụng màn đêm để thực hiện một cuộc đàn áp đẫm máu đối với bà con giáo họ Văn Thai nói riêng và giáo xứ Song Ngọc nói chung?



“Chúng tôi đề nghị chính quyền xem xét sự việc và trả lời chính thức cho chúng tôi. Nếu sự việc vẫn diễn ra theo đúng thông báo của xã Sơn Hải, chúng tôi khẳng định đây là một mưu đồ tiến hành khiêu khích bạo lực để đàn áp giáo dân tại giáo họ Văn Thai, giáo xứ Song Ngọc. Do đó, chúng tôi tuyên bố phản đối mọi kế hoạch nguy hiểm gây chia rẽ đồng bào lương giáo tại địa phương.



“Chúng tôi yêu cầu chính quyền tuân thủ luật pháp và bảo vệ sự an toàn tính mạng và tài sản của công dân. Mọi hành động phản kháng của giáo dân trước bất kỳ khiêu khích nào, nếu có, chỉ nhằm để tự vệ, và chính quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại và tình trạng vô trật tự tại địa phương.

“Chúng tôi cũng sẽ tố cáo trước công luận mọi mưu đồ khiêu khích và tiến hành đàn áp giáo dân thông qua việc tổ chức tụ họp hội cờ đỏ tại giáo họ và giáo xứ của chúng tôi.

“Rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

“Giáo xứ Song Ngọc, ngày 26 tháng 10 năm 2017.

“Kính thư,

“Lm. GB. Nguyễn Đình Thục.”